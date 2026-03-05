«Есть ревность. Я бешусь»: Сергей Бурунов признался, что ему тяжело даётся общение с детьми возлюбленной

Сергей Бурунов редко делится подробностями личной жизни, однако в новом интервьюНадежде Стрелец он рассказал о том, как непросто ему выстраивать отношения с детьми своей возлюбленной Екатерины Леви.
фото: Екатерина Леви с дочерью и Сергей Бурунов / Источник: The Voice
Актёр признался, что с трудом находит общий язык с сыном и дочерью Екатерины: «Это больная тема. Это очень тяжело, потому что у меня никогда не было детей. Есть ревность. И с моей стороны тоже. Потому что вся безусловная любовь, абсолютное обожание и забота отдаются туда — и это естественно. И с этим надо работать. Готов ли ты к этому? Я в какой-то момент был не готов. Понимаете, приходит какой-то дядя, ребенок думает: "Мама, куда? Мое!". У нас эволюционный механизм начинает включаться. Сейчас я понимаю, по первой было невыносимо. Я бесился! Я понимаю, что Екатерина разрывается: меня выберет – они в стойку, их выберет – я бешусь. Я был растерян, я не знал с какой стороны подойти, какие ключи подбирать», — рассказал Сергей.
фото: kino.mail.ru
Сейчас он прикладывает силы, чтобы найти верный подход: «С девочками проще, разность полов, возникает какой-то даже отцовский инстинкт. С мальчиками тяжело. Я стараюсь, но посмотрим. Мне в этой ситуации тяжело и страшно бывает порою», — признался актёр. А вот о совместных детях пара пока не задумывается. «Я не знаю, какой я буду отец. Я бы не хотел передавать им опыт своего рода. Потому что порой реагирую на вещи, как моя мать. Она меня попрекала куском хлеба… Говорила: ты много ешь, нам не хватает, ты лишний. От папы тоже одобрения не получал, это сейчас он гордится мной, а раньше с кулаками бросался. Не смогу их простить. Все еще болит», — добавил Бурунов.
обсуждение >>