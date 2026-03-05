Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва у Красной скалы»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эмма Уотсон встречается с мексиканским бизнесменом

5 марта
2026 год

Лайфстайл >>
5 марта 2026
35-летняя Эмма Уотсон встречается с мексиканским предпринимателем Гонсало Эвиа Байльересом — наследником одной из самых влиятельных бизнес-династий Мексики. Об этом сообщают латиноамериканские СМИ. Сама актриса роман пока не подтверждала.

Эмма Уотсон встречается с мексиканским бизнесменом
фото: unian.net

Впервые пару заметили вместе в конце прошлого года в Куршевеле, после чего их неоднократно видели в разных уголках Мексики — за романтическими ужинами и на прогулках. Последние сомнения исчезли после того, как папарацци засняли Уотсон и Байльереса целующимися в аэропорту.

Эмма Уотсон встречается с мексиканским бизнесменом
фото: mavink.com

Известно, что возлюбленный Эммы является основателем и гендиректором международной инвестиционной компании HBeyond, специализирующейся на искусственном интеллекте и инновациях в логистике. Его семья контролирует крупный мексиканский конгломерат Grupo BAL, работающий в сферах горнодобывающей промышленности, страхования и финансов. Уотсон традиционно предпочитает не комментировать личную жизнь. Ранее её возлюбленным был оксфордский однокурсник Киран Браун, до него — американский бизнесмен Лео Робинтон и сын британского миллиардера Брэндон Грин.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: "Красавица и чудовище" >>
«Маленькие женщины»
«Гарри Поттер и Орден Феникса». Трейлер с русскими субтитрами
«Возвращение в Хогвартс». Тизер на английском языке
«Приключения Десперо». Трейлер на английском языке
«Гарри Поттер и тайная комната». Трейлер с русскими субтитрами

обсуждение >>
№ 3
Стэфани   5.03.2026 - 21:08
К 40 годам катится.Пора уж и встречаться и замуж. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   5.03.2026 - 19:36
Выбирает возлюбленных не просто с улицы, а со статусом и мешком денег. читать далее>>
№ 1
Лидия Мартин   5.03.2026 - 19:15
Вот это да, Эмме уже 35 годков... Ну и летит же время. Ну а то что она в отношениях - я рада за нее. Надеюсь, там все серьезно. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке
СМИ: Эмма Уотсон встречается с однокурсником из Оксфорда
СМИ: Эмма Уотсон встречается с бизнесменом
Поиск по меткам
любовь
персоны
Эмма Уотсон

фотографии >>
Эмма Уотсон встречается с мексиканским бизнесменом фотографии
Эмма Уотсон встречается с мексиканским бизнесменом фотографии
Эмма Уотсон встречается с мексиканским бизнесменом фотографии
Эмма Уотсон встречается с мексиканским бизнесменом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Битва у Красной скалы»

Скорбим

Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Галина Чурилова
2 марта ушла из жизни актриса Галина Чурилова.
Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.

День рождения >>

Евгений Вакунов
Владимир Дюков-Самарский
Роман Индык
Нил Кропалов
Екатерина Маликова
Талгат Нигматулин
Серафима Низовская
Баадур Цуладзе
Елена Яковлева
Адриана Барраса
Иван Доан
Ева Мендес
Пейман Моади
Дин Стокуэлл
Рекс Харрисон
Крэйг Хилл
все родившиеся 5 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?