Эмма Уотсон встречается с мексиканским бизнесменом

35-летняя Эмма Уотсон встречается с мексиканским предпринимателем Гонсало Эвиа Байльересом — наследником одной из самых влиятельных бизнес-династий Мексики. Об этом сообщают латиноамериканские СМИ. Сама актриса роман пока не подтверждала.
фото: unian.net
Впервые пару заметили вместе в конце прошлого года в Куршевеле, после чего их неоднократно видели в разных уголках Мексики — за романтическими ужинами и на прогулках. Последние сомнения исчезли после того, как папарацци засняли Уотсон и Байльереса целующимися в аэропорту.
фото: mavink.com
Известно, что возлюбленный Эммы является основателем и гендиректором международной инвестиционной компании HBeyond, специализирующейся на искусственном интеллекте и инновациях в логистике. Его семья контролирует крупный мексиканский конгломерат Grupo BAL, работающий в сферах горнодобывающей промышленности, страхования и финансов. Уотсон традиционно предпочитает не комментировать личную жизнь. Ранее её возлюбленным был оксфордский однокурсник Киран Браун, до него — американский бизнесмен Лео Робинтон и сын британского миллиардера Брэндон Грин.
