«Для меня не важен статус»: Ирина Безрукова рассказала о своём идеальном избраннике

Ирина Безрукова сейчас активно играет в театре, участвует в различных телепроектах и часто появляется на кинопремьерах. Актриса дважды была замужем. От первого мужа, актёра Игоря Ливанова, у Ирины был сын, который трагически погиб. После развода со вторым мужем, Сергеем Безруковым, о личной жизни актрисы мало что известно. В своём блоге она откровенно рассказывала о том, как пережила два собственных развода и расставание родителей. А в недавнем интервью изданию «Леди Mail» Ирина призналась, что не теряет надежды снова влюбиться и даже описала, каким может быть её будущий избранник: «Чтобы занять моё сердце, человек должен быть для меня единственным во всём мире… Другое дело — лёгкие флюиды влюбленности, флирта, симпатии и игры. Я не исключаю для себя такие встречи и возможности, может быть, даже с мужчиной-иностранцем, который даже не знает, кто я, и у него нет обо мне никакого представления как об известном человеке».
фото: Ирина Безрукова/ Источник: соцсети Ирины Безруковой
Актриса хочет видеть рядом с собой внимательного и заботливого партнёра: «Когда возникает тот самый флёр лёгкого французского романа, когда мужчина за тобой ухаживает, заботится о тебе, делает какие-то милые подарочки — например, когда ты открываешь дверь из номера и видишь у порога два дуриана, достаточно дорогих для Таиланда экзотических фрукта. Потому что ваш мужчина знает, что вы их любите… Прогулка в горах, поездка на байке, любование закатом и другие приятные мелочи. Я не исключаю такие вот прекрасные варианты».
фото: Ирина Безрукова/ Источник: соцсети Ирины Безруковой
Загадывать далеко вперёд Ирина не берётся. По её мнению, жизнь — это то, что происходит здесь и сейчас, а знать будущее никто не может, поэтому гадать на кофейной гуще ни к чему — будет как будет. Актриса не делает акцент и на статусе будущего избранника: «Никто никому ничего не должен. Ни быть знаменитым, ни быть богатым. В моей жизни всё происходит гораздо тоньше — не продуманно и рассудочно, а на уровне понимания твой это человек или нет. Для меня не важен статус. Важно состояние полёта, влюбленности, счастья, нежности и доброты. Верю, что если мужчина ваш, он мимо вас не пройдёт и всё у вас с ним обязательно случится».
фото: Ирина Безрукова/ Источник: соцсети Ирины Безруковой
Связывать себя формальностями в виде штампа в паспорте Ирина не собирается: «Замуж пока не планирую, так как нахожусь в прекрасном состоянии принятия того, что происходит со мной здесь и сейчас и не заглядываю в будущее, ведь оно создаёт себя само. Я была замужем и знаю, что это такое. Необходимости подписывать с государством какие-то документы у меня нет. Для меня вообще не слишком важны формальности».
обсуждение >>