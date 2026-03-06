Кино-Театр.Ру
Антон Филипенко и Анастасия Уколова косвенно подтвердили свой роман

6 марта
2026 год

Лайфстайл >>
6 марта 2026
Антон Филипенко, которому ранее приписывали роман с Аглаей Тарасовой, несколько дней назад разместил в соцсетях серию снимков (а точнее — двадцать), на которых позирует только одна модель — актриса Анастасия Уколова. К фотогалерее прилагается шутливая подпись «С 8 марта!».

Антон Филипенко и Анастасия Уколова косвенно подтвердили свой роман
фото: Анастасия Уколова

Антон Филипенко и Анастасия Уколова косвенно подтвердили свой роман
фото: Анастасия Уколова

Антон Филипенко и Анастасия Уколова косвенно подтвердили свой роман
фото: Анастасия Уколова

Совместные фото с Анастасией Антон “спрятал” в других публикациях.

Антон Филипенко и Анастасия Уколова косвенно подтвердили свой роман
фото: Анастасия Уколова и Антон Филипенко

Антон Филипенко и Анастасия Уколова косвенно подтвердили свой роман
фото: Анастасия Уколова и Антон Филипенко

Анастасия тоже опубликовала в своих соцсетях фотографии из отпуска. На одном из снимков она сидит на мотоцикле со спутником, в котором без труда можно узнать Антона. «Это я в розовом купальнике гоняла, сейчас в Москве с острым бронхитом лежу», — объяснила подписчикам актриса.

Антон Филипенко и Анастасия Уколова косвенно подтвердили свой роман
фото: Анастасия Уколова

Антон Филипенко и Анастасия Уколова косвенно подтвердили свой роман
фото: Анастасия Уколова

Анастасии Уколовой 31 год, она была замужем дважды. Со вторым мужем, своим бывшим одноклассником Юрием Горовым, актриса развелась в мае прошлого года. У экс-супругов есть общий сын Егор. 41-летний Антон Филипенко холост — в одной из публичных бесед он признавался, что мечтает о жене и собаке.
№ 1
Лидия Мартин   6.03.2026 - 11:56
Такие теплые и светлые фотографии)) Пусть отношения ребят будут такими же светлыми и искренними) читать далее>>
Всего сообщений: 1
СМИ: Анастасия Уколова развелась со вторым мужем
СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе
фотографии
фотографии
фотографии
фотографии
