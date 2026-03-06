Антон Филипенко и Анастасия Уколова косвенно подтвердили свой роман

Совместные фото с Анастасией Антон “спрятал” в других публикациях.
фото: Анастасия Уколова и Антон Филипенко/ Источник: соцсети Антона Филипенко
Анастасия тоже опубликовала в своих соцсетях фотографии из отпуска. На одном из снимков она сидит на мотоцикле со спутником, в котором без труда можно узнать Антона. «Это я в розовом купальнике гоняла, сейчас в Москве с острым бронхитом лежу», — объяснила подписчикам актриса.
Анастасии Уколовой 31 год, она была замужем дважды. Со вторым мужем, своим бывшим одноклассником Юрием Горовым, актриса развелась в мае прошлого года. У экс-супругов есть общий сын Егор. 41-летний Антон Филипенко холост — в одной из публичных бесед он признавался, что мечтает о жене и собаке.
