«Я не могу отвечать за них»: Николь Кидман о будущей карьере своих дочерей

6 марта
2026 год

Лайфстайл >>
6 марта 2026
На днях в Нью-Йорке состоялась премьера сериала «Скарпетта» с Николь Кидман в главной роли. Журналисты воспользовались случаем и задали актрисе вопрос про дочерей — не собираются ли они пойти по её стопам? «Я не могу отвечать за них», — коротко сказала Николь. Она отметила, что заданный вопрос не по адресу: «Все мы знаем, что не стоит отвечать за юных девушек. И не нужно говорить им, кто они и что они собой представляют. Они сами расскажут вам, кто они. Вам придётся спросить их самих».

«Я не могу отвечать за них»: Николь Кидман о будущей карьере своих дочерей
фото: Николь Кидман с дочерьми/ Источник: people.com

На вопрос о том, интересно ли ей самой узнать о планах на будущее её дочерей, Николь ответила, что безусловно, но пока ей хочется, чтобы они были к ней как можно ближе: «Я бы просто хотела, чтобы они всегда были со мной, всегда. Чтобы они постоянно говорили: "Мама, мама, ты не можешь этого допустить". Но да, мне было бы это интересно. Конечно. Они — часть меня. И они — моя любовь».

«Я не могу отвечать за них»: Николь Кидман о будущей карьере своих дочерей
фото: Николь Кидман с дочерью Фэйт Маргарет/ Источник: people.com

Осенью прошлого года Николь Кидман рассталась со вторым мужем, австралийским музыкантом Китом Урбаном. У бывших супругов две общие дочери: Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет Кидман-Урбан. До Кита Николь была замужем за американским актёром Томом Крузом. Голливудские звёзды развелись в 2001 году.
№ 1
Тульский парень   6.03.2026 - 14:59
Дочки почти как мама, похоже гены Николь оказались сильнее отцовских. Маленькая победа. читать далее>>
