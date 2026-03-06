«Я не могу отвечать за них»: Николь Кидман о будущей карьере своих дочерей

На днях в Нью-Йорке состоялась премьера сериала «Скарпетта» с Николь Кидман в главной роли. Журналисты воспользовались случаем и задали актрисе вопрос про дочерей — не собираются ли они пойти по её стопам? «Я не могу отвечать за них», — коротко сказала Николь. Она отметила, что заданный вопрос не по адресу: «Все мы знаем, что не стоит отвечать за юных девушек. И не нужно говорить им, кто они и что они собой представляют. Они сами расскажут вам, кто они. Вам придётся спросить их самих».
фото: Николь Кидман с дочерьми/ Источник: people.com
На вопрос о том, интересно ли ей самой узнать о планах на будущее её дочерей, Николь ответила, что безусловно, но пока ей хочется, чтобы они были к ней как можно ближе: «Я бы просто хотела, чтобы они всегда были со мной, всегда. Чтобы они постоянно говорили: "Мама, мама, ты не можешь этого допустить". Но да, мне было бы это интересно. Конечно. Они — часть меня. И они — моя любовь».
фото: Николь Кидман с дочерью Фэйт Маргарет/ Источник: people.com
Осенью прошлого года Николь Кидман рассталась со вторым мужем, австралийским музыкантом Китом Урбаном. У бывших супругов две общие дочери: Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет Кидман-Урбан. До Кита Николь была замужем за американским актёром Томом Крузом. Голливудские звёзды развелись в 2001 году.
