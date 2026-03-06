Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов

5 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «На льду»
о том, как талантливая фигуристка возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнёра. Премьеру посетили режиссёр Максим Кулагин
, а также исполнители главных ролей Ангелина Пахомова
, Пётр Фёдоров
, Наталья Земцова
, Марьяна Спивак
и многие другие.
А среди гостей показа были Алла Михеева
, Александр Мизёв
, Максим Стоянов
, Кузьма Сапрыкин
, Карина Каграманян
, Тина Стойилкович
и многие-многие другие.
Первая серия остросюжетной драмы «На льду» уже доступа в Okko.
