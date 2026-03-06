Кино-Театр.Ру
Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов

6 марта
2026 год

6 марта 2026
5 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «На льду» о том, как талантливая фигуристка возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнёра. Премьеру посетили режиссёр Максим Кулагин, а также исполнители главных ролей Ангелина Пахомова, Пётр Фёдоров, Наталья Земцова, Марьяна Спивак и многие другие.

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Ангелина Пахомова / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Наталья Земцова / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Марьяна Спивак / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Пётр Фёдоров / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Мария Ахметзянова / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Роман Евдокимов / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Юлия Топольницкая / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Антон Рогачев и Полина Денисова / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Максим Кулагин / Источник: пресс-служба

А среди гостей показа были Алла Михеева, Александр Мизёв, Максим Стоянов, Кузьма Сапрыкин, Карина Каграманян, Тина Стойилкович и многие-многие другие.

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Анастасия Гребенкина / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Алла Михеева / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Александр Мизев / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Максим Стоянов / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Кузьма Сапрыкин / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Тина Стойилкович / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Виктория Богатырева / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Ксения Суркова / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Александра Власова / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Карина Каграманян / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Ирина Медведева / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Анна Калашникова / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Ксения Теплова / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Софья Аржаных / Источник: пресс-служба

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов
фото: Денис Косиков / Источник: пресс-служба

Первая серия остросюжетной драмы «На льду» уже доступа в Okko.

«На льду»
№ 1
TanaS   6.03.2026 - 23:30
Спивак в образе Джека Воробья? читать далее>>
Всего сообщений: 1
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Софья АржаныхМария АхметзяноваВиктория БогатырёваАнна БогомоловаЮрий БыковАлександра ВласоваЮлия ВолковаАгния ВоробьёваАнастасия ГребенкинаПолина ДенисоваРоман ЕвдокимовДиана ЕнакаеваНаталья ЗемцоваКарина КаграманянАнна КалашниковаДенис КосиковАнатолий КотМаксим КулагинНадежда ЛумповаИрина МедведеваАлександр МизёвАлла МихееваИгорь ОзнобихинАнгелина ПахомоваАнтон РогачёвКузьма СапрыкинМарьяна СпивакТина СтойилковичМаксим СтояновКсения СурковаКсения ТепловаЮлия ТопольницкаяПётр Фёдоров (младший)
фильмы
На льду

Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов фотографии
Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов фотографии
Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов фотографии
Элитный спорт: Наталья Земцова, Марьяна Спивак и Максим Стоянов фотографии
Скорбим

Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Галина Чурилова
2 марта ушла из жизни актриса Галина Чурилова.

Владлен Бирюков
Нина Веселовская
Ирина Горячева
Витаутас Григолис
Сергей Губанов
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Лилия Разакова
Яков Шамшин
Анджей Бея-Заборский
Рэйчел Вайс
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Хайнц Рюман
Питер Сарсгаард
Джон Хёрд
Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
