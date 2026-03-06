«Мне казалось, я старый и грузный»: Гоша Куценко о съёмках в сериале «Встать на ноги»

В Okko вышел сериал «Встать на ноги», главную роль в котором сыграл Гоша Куценко. По случаю премьеры издание Men Today поговорило с актёром о том, как он готовился к роли и что вдохновило его на работу над персонажем.
фото: Men Today
«Мне вообще сначала казалось, что я слишком старый и слишком грузный для неё. Я был невероятно удивлён и готов был на всё для этой роли, поэтому похудел на 12 килограммов», — признался Куценко. Помимо физической трансформации, актёр специально нанял педагога, чтобы вернуть южный акцент — мягкое «г», от которого когда-то намеренно избавился, поступив в Школу-студию МХАТ.
На подготовку к роли неожиданно повлияла и личная встреча: в разгар репетиций Куценко навестил Михаила Ефремова в колонии. «Меня просто поразили Мишины глаза — удивительно яркие и живые. Мы общались через стекло, но я видел, насколько он изголодался по жизни. Я запомнил этот взгляд и думал о нём, когда работал над своим персонажем. Это глаза человека, не сломленного жизнью. Глаза человека, жизнью вдохновляемого», — поделился актёр.
фото: Men Today
Съёмки проходили в Минеральных Водах, и Куценко признался, что работа в экспедиции помогла ему глубже погрузиться в образ: он общался с местными жителями прямо на улицах, перенимая их реакции и манеры. На площадке режиссёр Павел Тимофеев намеренно держал актёров в тонусе — менял текст прямо перед дублем, не давая расслабиться: «Когда я произносил свой главный монолог, партнёр за кадром показывал мне какие-то абсолютно веселящие фотографии меня в детстве. И я смеялся там, где суждено плакать», — рассказал Куценко.
