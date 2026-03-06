Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва у Красной скалы»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мне казалось, я старый и грузный»: Гоша Куценко о съёмках в сериале «Встать на ноги»

6 марта
2026 год

Лайфстайл >>
6 марта 2026
В Okko вышел сериал «Встать на ноги», главную роль в котором сыграл Гоша Куценко. По случаю премьеры издание Men Today поговорило с актёром о том, как он готовился к роли и что вдохновило его на работу над персонажем.

«Мне казалось, я старый и грузный»: Гоша Куценко о съёмках в сериале «Встать на ноги»
фото: Men Today

«Мне вообще сначала казалось, что я слишком старый и слишком грузный для неё. Я был невероятно удивлён и готов был на всё для этой роли, поэтому похудел на 12 килограммов», — признался Куценко. Помимо физической трансформации, актёр специально нанял педагога, чтобы вернуть южный акцент — мягкое «г», от которого когда-то намеренно избавился, поступив в Школу-студию МХАТ.

На подготовку к роли неожиданно повлияла и личная встреча: в разгар репетиций Куценко навестил Михаила Ефремова в колонии. «Меня просто поразили Мишины глаза — удивительно яркие и живые. Мы общались через стекло, но я видел, насколько он изголодался по жизни. Я запомнил этот взгляд и думал о нём, когда работал над своим персонажем. Это глаза человека, не сломленного жизнью. Глаза человека, жизнью вдохновляемого», — поделился актёр.

«Мне казалось, я старый и грузный»: Гоша Куценко о съёмках в сериале «Встать на ноги»
фото: Men Today

Съёмки проходили в Минеральных Водах, и Куценко признался, что работа в экспедиции помогла ему глубже погрузиться в образ: он общался с местными жителями прямо на улицах, перенимая их реакции и манеры. На площадке режиссёр Павел Тимофеев намеренно держал актёров в тонусе — менял текст прямо перед дублем, не давая расслабиться: «Когда я произносил свой главный монолог, партнёр за кадром показывал мне какие-то абсолютно веселящие фотографии меня в детстве. И я смеялся там, где суждено плакать», — рассказал Куценко.
версия для печати

Самое интересное

фрагменты: «Встать на ноги». Тизер-сцена >>
«Встать на ноги»
«Встать на ноги». Тизер-трейлер
Индиго
"Упражнения в прекрасном"
«Красный шёлк». Трейлер №3

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
красота
персоны
Михаил ЕфремовГоша КуценкоПавел Тимофеев (II)
фильмы
Встать на ноги
театры
Учебный театр Школы-студии МХАТ

фотографии >>
«Мне казалось, я старый и грузный»: Гоша Куценко о съёмках в сериале «Встать на ноги» фотографии
«Мне казалось, я старый и грузный»: Гоша Куценко о съёмках в сериале «Встать на ноги» фотографии
«Мне казалось, я старый и грузный»: Гоша Куценко о съёмках в сериале «Встать на ноги» фотографии
«Мне казалось, я старый и грузный»: Гоша Куценко о съёмках в сериале «Встать на ноги» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Битва у Красной скалы»

Скорбим

Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Галина Чурилова
2 марта ушла из жизни актриса Галина Чурилова.

День рождения >>

Владлен Бирюков
Нина Веселовская
Ирина Горячева
Витаутас Григолис
Сергей Губанов
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Лилия Разакова
Яков Шамшин
Анджей Бея-Заборский
Рэйчел Вайс
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Хайнц Рюман
Питер Сарсгаард
Джон Хёрд
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?