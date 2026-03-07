Кино-Театр.Ру
«Кризисные моменты — место для творчества и роста»: Гоша Куценко о том, как справляться с трудностями

7 марта
2026 год

7 марта 2026
В интервью Men Today, приуроченном к выходу сериала «Встать на ноги», Гоша Куценко рассказал не только о подготовке к роли, но и о своём отношении к творческим кризисам. «Я пришёл к выводу, что любые кризисные моменты и какие-то паузы в работе — это место для творчества и роста. Тебя ничто не отвлекает, и у тебя есть время для того, чтобы что-то писать, над чем-то спокойно работать на будущее. Все всегда растёт из тишины, и сейчас для этого самое время», — поделился актёр.

фото: Men Today

По его словам, именно так они всегда работали с режиссёром Виктором Шамировым — сначала писали пьесу, годами играли её на сцене, а потом переносили в кино. Сейчас дуэт снова в процессе: пьеса написана, репетиции идут ежедневно. «Я знаю, что через год-два эта работа выльется в кинокартину. Проект называется "Высокие отношения. Мысли вслух"», — добавил Куценко.
персоны
Гоша КуценкоВиктор Шамиров
фильмы
Встать на ноги

