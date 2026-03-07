«Я увидел себя в зеркало и разозлился»: Сергей Бурунов рассказал, как занялся спортом в 45 ради возлюбленной

Любовь делает нас лучше и заставляет работать над собой. Наглядным примером можно считать Сергея Бурунова, который занялся спортом в 44 года, вдохновившись примером своей возлюбленной, предпринимательницы Екатерины Леви.
фото: Екатерина Леви, Александр Петров, Сергей Бурунов и Виктория Петрова/ Источник: соцсети Александра Петрова
«Она этому посодействовала и вдохновила меня. Екатерина очень спортивный человек. Я разозлился на себя. Я не мог быть с ней рядом таким. Я увидел себя в зеркало, каким я был 5 лет назад, я другим был. Я потихонечку дошёл до зала. Сначала один раз в месяц начал выползать. Всё сразу заболело, естественно», — рассказал Сергей в интервью Надежде Стрелец.
«А на лыжи меня поставила Екатерина. Она катается всю жизнь. Она переживала, что я пошлю это всё подальше. Я говорю: "Ну попробуем". Хотя внутренне я это посылал всё, естественно».
фото: Сергей Бурунов/ Источник: соцсети Сергея Бурунова
Встать впервые на лыжи, когда тебе почти 50 — это «очень круто, но очень тяжело». «Там ещё на этапе снаряжения семь потов сойдёт, пока это наденешь. Я ещё напялил пуховик на минус 30, а на склоне была плюсовая температура и солнце. С меня в три ручья текло, я как в бане. И тут изящно подъезжает Екатерина, и я стою такой орк с лыжами. Мне стало так стыдно, я от этого разозлился. Она поехала дальше, а почему я не рядом с ней? Я же не могу поехать. И я на принцип пошёл», — вспоминает Сергей свои первые шажочки в горнолыжном спорте.
фото: Сергей Бурунов/ Источник: соцсети Сергея Бурунова
Сейчас Сергей регулярно выезжает в Красную Поляну, где практикует катание в компании Екатерины и её детей. Помимо лыж в жизни Сергея появились функциональные силовые тренировки, бокс и плавание: «Я же по гороскопу рыба, куда без воды?»
