Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах

7 марта
2026 год

Лайфстайл >>
7 марта 2026
Сергей Бурунов — один из немногих российских актёров, давно признавших практическую пользу (а то и необходимость) психотерапии. У Сергея была масса причин обратиться к психологу: алкогольная зависимость и напряжённые отношения с родными. В итоге ему так и не удалось простить родных, но главное, что он вынес из терапии — идею об ответственности за свою жизнь и настроение. Об этом актёр рассказал в интервью Надежде Стрелец.

«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах
фото: Сергей Бурунов в шоу Надежды Стрелец

«Меня в психотерапию привела зависимость и вопросы, которые во мне накопились по отношению к родным. Почему мои родные не ведут себя как родные? Я вырос в классической советской дисфункциональной семье, в которой присутствовало эмоциональное и физическое насилие. И алкоголизм. Потом я понял, что я пошёл в артисты: потому что мне не хватило от них поддержки, любви, признания, одобрения. Потом да. Сейчас папа вырезает интервью и фотографии мои. Гордится. А тогда-то он драться со мной хотел, с кулаками на меня бросался, чтобы я пошёл обратно в лётное училище».

«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах

Актёр прекрасно понимает, что характер и поведенческие повадки родителей тоже сформировались под воздействием определённых обстоятельств. Но ему это понимание не помогает их простить. «Это моя главная боль, сколько живу. Но я им благодарен, без этого я бы здесь не сидел. Но простить я их не смогу. Что значит простить? Перестать винить. Как? Я не могу, это болит, рана слишком глубокая. Это невозможно. Он вёл себя как г*вно и будет себя вести как г*вно. Ну что теперь сделать? Я переживал из-за этого, бесился. Но я делал хуже только себе. Я им буду помогать, издалека. Не могу долго находиться с ними в контакте».

«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах
фото: Сергей Бурунов/ Источник: соцсети Сергея Бурунова

«Мама моя в силу своей эмоциональной незрелости порою транслировала, что я не нужен. Например, попрекала куском хлеба. «Ты много ешь, нам не хватает». Значит — ты лишний. Ты же принимаешь это всё на свой счёт: я плохой, я не нужен. В детстве-то ты не различаешь всяких нюансов».

При этом актёр считает, что исправить последствия этого воспитания может только он сам: «Ещё до знакомства с Екатериной я понимал что что-то с моей жизнью не так. Я погрузился в жалость к себе, в обиду на свою семью, в гнев. Но надо было что-то с этим делать. Брать на себя ответственность и исправлять это самому. Потихоньку начал разгребать».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   7.03.2026 - 14:22
Пьянство - бич половины семей.. Там батя уже не батя. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Есть ревность. Я бешусь»: Сергей Бурунов признался, что ему тяжело даётся общение с детьми возлюбленной
«Я так себе друг»: Сергей Бурунов о дружбе, зависти к чужому успеху и психотерапии
48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье
Поиск по меткам
воспоминанияздоровьеоткровениепсихологиясемья
персоны
Сергей Бурунов

фотографии >>
«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах фотографии
«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах фотографии
«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах фотографии
«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Кудрявцев
6 марта ушёл из жизни актёр Игорь Кудрявцев.
Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Екатерина Ведунова
4 марта трагически погибла актриса Екатерина Ведунова.
Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.

День рождения >>

Владлен Бирюков
Нина Веселовская
Ирина Горячева
Витаутас Григолис
Сергей Губанов
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Лилия Разакова
Яков Шамшин
Анджей Бея-Заборский
Рэйчел Вайс
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Хайнц Рюман
Питер Сарсгаард
Джон Хёрд
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен