«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах

Сергей Бурунов — один из немногих российских актёров, давно признавших практическую пользу (а то и необходимость) психотерапии. У Сергея была масса причин обратиться к психологу: алкогольная зависимость и напряжённые отношения с родными. В итоге ему так и не удалось простить родных, но главное, что он вынес из терапии — идею об ответственности за свою жизнь и настроение. Об этом актёр рассказал в интервьюНадежде Стрелец.
фото: Сергей Бурунов в шоу Надежды Стрелец
«Меня в психотерапию привела зависимость и вопросы, которые во мне накопились по отношению к родным. Почему мои родные не ведут себя как родные? Я вырос в классической советской дисфункциональной семье, в которой присутствовало эмоциональное и физическое насилие. И алкоголизм. Потом я понял, что я пошёл в артисты: потому что мне не хватило от них поддержки, любви, признания, одобрения. Потом да. Сейчас папа вырезает интервью и фотографии мои. Гордится. А тогда-то он драться со мной хотел, с кулаками на меня бросался, чтобы я пошёл обратно в лётное училище».
Актёр прекрасно понимает, что характер и поведенческие повадки родителей тоже сформировались под воздействием определённых обстоятельств. Но ему это понимание не помогает их простить. «Это моя главная боль, сколько живу. Но я им благодарен, без этого я бы здесь не сидел. Но простить я их не смогу. Что значит простить? Перестать винить. Как? Я не могу, это болит, рана слишком глубокая. Это невозможно. Он вёл себя как г*вно и будет себя вести как г*вно. Ну что теперь сделать? Я переживал из-за этого, бесился. Но я делал хуже только себе. Я им буду помогать, издалека. Не могу долго находиться с ними в контакте».
фото: Сергей Бурунов/ Источник: соцсети Сергея Бурунова
«Мама моя в силу своей эмоциональной незрелости порою транслировала, что я не нужен. Например, попрекала куском хлеба. «Ты много ешь, нам не хватает». Значит — ты лишний. Ты же принимаешь это всё на свой счёт: я плохой, я не нужен. В детстве-то ты не различаешь всяких нюансов».
При этом актёр считает, что исправить последствия этого воспитания может только он сам: «Ещё до знакомства с Екатериной я понимал что что-то с моей жизнью не так. Я погрузился в жалость к себе, в обиду на свою семью, в гнев. Но надо было что-то с этим делать. Брать на себя ответственность и исправлять это самому. Потихоньку начал разгребать».
