«Разруха, нищета и антисанитария»: Сергей Бурунов об эмоционально невыносимой поездке в Индию

В прошлом году Сергей Бурунов впервые посетил Индию, где проходили съёмки реалити-шоу СТС «Тайный миллионер», в котором актёру досталась роль ведущего. Поездка произвела на Сергея неизгладимое впечатление, но назвать его положительным никак нельзя.
фото: Съёмки шоу "Тайный миллионер"/ Источник: пресс-служба СТС
«Я потрясён, если вкратце. Как говорит мой сосед по гаражу: не мой вайб. Мы приземлились в Дели и я подумал: «Почему я хочу улететь назад прямо сейчас?» Я не мог поверить своим глазам, что можно так жить в 21 веке. И чем дальше мы уезжали от Дели, тем пейзаж за окном становился для меня всё более эмоционально невыносимым. Разруха, коровы ходящие, нищета, антисанитария, отсутствие правил дорожного движения. Это не для слабонервных. Как у Виктора Цоя: «Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро». Мне запретили пить местную воду. Пить только из стекла. В бассейне купаться нельзя. Мы всё дезинфицировали. Я не мог есть все эти чатни, карри — мне всё это нельзя, у меня изжога», — рассказал Сергей в интервьюНадежде Стрелец.
фото: Съёмки шоу "Тайный миллионер"/ Источник: пресс-служба СТС
О духовном перевороте, за которым все ездят в Индию, Бурунов ничего так и не узнал. «Я выходил из отеля, два павлина крикливых у меня жили перед номером. И больше выйти некуда. У меня такое ощущение, что я был в реабилитационном центре. Правда у меня были гаджеты. Я когда после этого прилетел в Дубай, я рыдал от счастья. Я сел на закате на балкон, сижу: залив, мандариновый закат, и у меня слёзы брызнули. Я радовался как ребёнок всему: этой красоте, эстетике».
