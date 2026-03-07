Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Нина Добрев и Руни Мара

Кино-Театр.Ру
7 марта
2026 год

7 марта 2026
В Париже продолжается Неделя моды, в рамках которой состоялись показы новых осенних коллекций брендов Mugler, Chloe, Balmain, Givenchy, Isabel Marant, Schiaparelli и Matières Fécales. Гостями показов стали Наоми Уоттс, Элизабет Олсен, Руни Мара, Эйми Лу Вуд, Нина Добрев, Брук Шилдс, Диана Крюгер и Рената Литвинова.

фото: Наоми Уоттс на показе Mugler/ Источник: wwd.com

фото: Рената Литвинова на показе Matières Fécales/ Источник: соцсети Matières Fécales

фото: Рената Литвинова на показе Matières Fécales/ Источник: соцсети Matières Fécales

фото: Айла Фишер на показе Stella McCartney/ Источник: wwd.com

фото: Пол Маккартни и Опра Уинфри на показе Stella McCartney/ Источник: wwd.com

фото: Наталья Водянова на показе Chloé/ Источник: wwd.com

фото: Брук Шилдс на показе Chloé/ Источник: wwd.com

фото: Пэрис Джексон на показе Chloé/ Источник: wwd.com

фото: Нина Добрев на показе Chloé/ Источник: wwd.com

фото: Руни Мара на показе Givenchy/ Источник: wwd.com

фото: Элизабет Олсен на показе Givenchy/ Источник: wwd.com

фото: Диана Крюгер на показе Givenchy/ Источник: wwd.com
