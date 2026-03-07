Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева

7 марта
2026 год

Лайфстайл >>
7 марта 2026
6 марта, в преддверии Международного женского дня, в московском Особняке Смирнова состоялась закрытая светская презентация новой программы «Ты прекрасна» от проекта Lumisfera и маркетплейса цветов и подарков «Флаувау». Программа «Ты прекрасна» посвящена женщинам и обращается к теме красоты, внутренней ценности и бережного отношения к себе. Серия концертов новой программы состоится в Москве 10, 15, 20 и 28 марта.

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
фото: Атмосфера вечера/ Источник: архив пресс-службы

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
фото: Атмосфера вечера/ Источник: архив пресс-службы

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
фото: Атмосфера вечера/ Источник: архив пресс-службы

На вечере побывали Ирина Безрукова, Евгения Малахова, Катя Шпица, Мария Михалкова-Кончаловская, Елизавета Кононова, Ясмина Омерович, Елена Николаева и другие.

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
фото: Женя Малахова/ Источник: архив пресс-службы

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
фото: Елена Николаева/ Источник: архив пресс-службы

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
фото: Катерина Шпица/ Источник: архив пресс-службы

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
фото: Марина Ворожищева/ Источник: архив пресс-службы

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
фото: Мария Шурочкина/ Источник: архив пресс-службы

Гостьи поделились своими впечатлениями от концерта. «Мне невероятно понравился концерт. Очень классная атмосфера, особенно если учесть, что я давно не была на камерных музыкальных концертах, где ты прямо рядом с музыкантами сидишь и можешь находиться буквально в их энергетическом поле», — призналась Мария Михалкова-Кончаловская.

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
фото: Мария Михалкова-Кончаловская/ Источник: архив пресс-службы

«Я не впервые на мероприятии Lumisfera. Это просто невероятно. Божественно красиво, атмосферно, изысканная публика, прелестные цветы, освещение, музыканты. Какие они живые, заводные. Хочется на них смотреть – не просто слушать, но и смотреть на то, как они играют», — отметила Ирина Безрукова.

Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
фото: Ирина Безрукова/ Источник: архив пресс-службы
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекмузыкастиль
персоны
Ирина БезруковаМарина ВорожищеваИлона ГайшунЕлизавета КононоваЕвгения МалаховаЯнина МелеховаМария Михалкова-Кончаловская (II)Елена Николаева (II)Ясмина ОмеровичАнна Тихомирова (II)Катерина Шпица

фотографии >>
Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева фотографии
Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева фотографии
Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева фотографии
Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Кудрявцев
6 марта ушёл из жизни актёр Игорь Кудрявцев.
Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Екатерина Ведунова
4 марта трагически погибла актриса Екатерина Ведунова.
Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.

День рождения >>

Владлен Бирюков
Нина Веселовская
Ирина Горячева
Витаутас Григолис
Сергей Губанов
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Лилия Разакова
Яков Шамшин
Анджей Бея-Заборский
Рэйчел Вайс
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Хайнц Рюман
Питер Сарсгаард
Джон Хёрд
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram