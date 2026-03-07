Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева

6 марта, в преддверии Международного женского дня, в московском Особняке Смирнова состоялась закрытая светская презентация новой программы «Ты прекрасна» от проекта Lumisfera и маркетплейса цветов и подарков «Флаувау». Программа «Ты прекрасна» посвящена женщинам и обращается к теме красоты, внутренней ценности и бережного отношения к себе. Серия концертов новой программы состоится в Москве 10, 15, 20 и 28 марта.
фото: Мария Шурочкина/ Источник: архив пресс-службы
Гостьи поделились своими впечатлениями от концерта. «Мне невероятно понравился концерт. Очень классная атмосфера, особенно если учесть, что я давно не была на камерных музыкальных концертах, где ты прямо рядом с музыкантами сидишь и можешь находиться буквально в их энергетическом поле», — призналась Мария Михалкова-Кончаловская.
фото: Мария Михалкова-Кончаловская/ Источник: архив пресс-службы
«Я не впервые на мероприятии Lumisfera. Это просто невероятно. Божественно красиво, атмосферно, изысканная публика, прелестные цветы, освещение, музыканты. Какие они живые, заводные. Хочется на них смотреть – не просто слушать, но и смотреть на то, как они играют», — отметила Ирина Безрукова.
фото: Ирина Безрукова/ Источник: архив пресс-службы
обсуждение >>