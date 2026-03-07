Кино-Театр.Ру
Неделя моды в Париже: Изабель Аджани, Диана Крюгер и Аня Тейлор-Джой

7 марта
2026 год

Лайфстайл >>
7 марта 2026
Накануне старта Недели моды в Париже в Лувре прошёл гала-ужин Le Grand Diner du Louvre, на котором побывали Аня Тейлор-Джой, Диана Крюгер, дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон, Катрин Денёв, Изабель Аджани и другие.

Неделя моды в Париже: Изабель Аджани, Диана Крюгер и Аня Тейлор-Джой
фото: Аня Тейлор-Джой/ Источник: wwd.com

Неделя моды в Париже: Изабель Аджани, Диана Крюгер и Аня Тейлор-Джой
фото: Жан-Поль Готье и Катрин Денёв/ Источник: wwd.com

Неделя моды в Париже: Изабель Аджани, Диана Крюгер и Аня Тейлор-Джой
фото: Стейси Мартин/ Источник: wwd.com

Неделя моды в Париже: Изабель Аджани, Диана Крюгер и Аня Тейлор-Джой
фото: Эвер Андерсон/ Источник: wwd.com

Неделя моды в Париже: Изабель Аджани, Диана Крюгер и Аня Тейлор-Джой
фото: Изабель Аджани/ Источник: wwd.com

Неделя моды в Париже: Изабель Аджани, Диана Крюгер и Аня Тейлор-Джой
фото: Диана Крюгер/ Источник: wwd.com

Неделя моды в Париже: Изабель Аджани, Диана Крюгер и Аня Тейлор-Джой
фото: Барбара Пэлвин и Дилан Спраус/ Источник: wwd.com

Неделя моды в Париже: Изабель Аджани, Диана Крюгер и Аня Тейлор-Джой
фото: Камиль Коттэн/ Источник: wwd.com
№ 1
Ангелина_Сокол   7.03.2026 - 18:57
У Дианы Крюгер платье, как на витрину, только смотреть на него. Не знаю как она бедная пришла в нём на показ. читать далее>>
Всего сообщений: 1
