Неделя моды в Париже: Изабель Аджани, Диана Крюгер и Аня Тейлор-Джой

Актёр встречается с предпринимательницей Екатериной Леви
5 марта, 21:40, РЕН ТВ
В ночь с 4 на 5 марта, 00:35, Кино ТВ
Премьера фильма «Картины дружеских связей»
Завершились съемки пятого сезона
Популярный артист – о «Новой тёще», отношениях с Марией Ароновой и Гариком Харламовым и работе с Жорой Крыжовниковым
7 марта, 23:00, ТВ-3
Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
