«Переживается, как потеря близкого человека»: Мария Михалкова-Кончаловская официально развелась с мужем

24-летняя Мария Михалкова-Кончаловская официально развелась с Никитой Кузьминым после 5 лет брака. О решении развестись художница, ювелир а теперь и немножко актриса рассказала прессе в октябре прошлого года, пошутив, что у неё «выпал молочный муж».
фото: Мария Михалкова-Кончаловская/ Источник: соцсети Марии Михалковой-Кончаловской
Не сбавляя градуса иронии, Мария опубликовала в соцсетях галантерейное видео про сборы на развод. В котором Мария подробно рассказала подписчикам о деталях своего «разводного» образа: украшениях, причёске и макияже. Наряжаясь, Мария попутно рассказывала о своих чувствах.
фото: Мария Михалкова-Кончаловская с бывшим мужем/ Источник: соцсети Марии Михалковой-Кончаловской
«Развод — это очень неприятно. Проживается это как потеря близкого человека, даже если вы обоюдно приняли решение развестись. У меня был очень классный муж», — сказала Мария, добавив, что планирует выпить кофе с бывшим мужем и вручить ему прощальное письмо.
