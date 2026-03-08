«Я забывала как дышать и говорить»: Виктория Толстоганова о съёмках с Олегом Меньшиковым

Кино-Театр.Ру
8 марта
2026 год

8 марта 2026
Виктория Толстоганова работала со многими знаменитыми актёрами. Её партнёрами по съёмочной площадке были Андрей Мерзликин, Максим Аверин, Анатолий Журавлёв и второй супруг Виктории актёр Алексей Агранович. Но о партнёрстве с Олегом Меньшиковым в фильме «Утомлённые солнцем-2» она вспоминает с особенным трепетом. Об этом актриса рассказала в интервью Светлане Бондарчук: «Он прекрасный. Но тут была другая проблема. Я когда его видела близко, у меня вообще челюсть начинала не так ходить, ещё что-то. Это не просто был зажим, а это был какой-то идиотизм абсолютный».

фото: Виктория Толстоганова и Олег Меньшиков/ Источник: kinopoisk.ru

Актриса испытывала перед Олегом Евгеньевичем благоговение: «Он садился ко мне в машину, мы с ним вдвоём на заднем сиденье. Я понимала, что он сидит рядом и что это Олег Меньшиков, и у меня отключался мозг просто вообще. И я понимала, что я не могла не то что играть…» Виктория уверена, что Олег Евгеньевич не подозревал о её эмоциональном состоянии, и благодарна съёмочной группе и режиссёру Никите Михалкову за терпение: «Я не думаю, что он на это как-то обращал внимание. Я не делилась и потом не поделилась. Я просто думаю, как они вытерпели меня, потому что я реально забыла как дышать, как говорить. Сколько режиссёр наш потратил на меня, наверное, сил, чтобы как-то я заговорила».

фото: Виктория Толстоганова/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой

Уже позже увидевшись с Олегом Евгеньевичем, Виктория была спокойнее, но прекрасно помнит те свои впечатления от актёра на съёмках: «Встречалась по работе с Олегом недавно, какой-то год назад. Конечно, я повзрослела и совсем у меня нет близко таких эмоций. Но тогда я понимала, что он не просто бог… Ну как бы бог. В принципе, просто бог сидит рядом со мной».
обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   8.03.2026 - 13:15
Прекрасную половину населения с 8 марта. Серьёзные признания на публику. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
За что мы любим Викторию Толстоганову
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Максим АверинАлексей АграновичСветлана БондарчукАнатолий ЖуравлёвОлег МеньшиковАндрей МерзликинНикита МихалковВиктория Толстоганова
фильмы
Утомлённые солнцем 2: Предстояние

