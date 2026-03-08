«Я забывала как дышать и говорить»: Виктория Толстоганова о съёмках с Олегом Меньшиковым

фото: Виктория Толстоганова и Олег Меньшиков/ Источник: kinopoisk.ru
Актриса испытывала перед Олегом Евгеньевичем благоговение: «Он садился ко мне в машину, мы с ним вдвоём на заднем сиденье. Я понимала, что он сидит рядом и что это Олег Меньшиков, и у меня отключался мозг просто вообще. И я понимала, что я не могла не то что играть…» Виктория уверена, что Олег Евгеньевич не подозревал о её эмоциональном состоянии, и благодарна съёмочной группе и режиссёру Никите Михалкову за терпение: «Я не думаю, что он на это как-то обращал внимание. Я не делилась и потом не поделилась. Я просто думаю, как они вытерпели меня, потому что я реально забыла как дышать, как говорить. Сколько режиссёр наш потратил на меня, наверное, сил, чтобы как-то я заговорила».
Уже позже увидевшись с Олегом Евгеньевичем, Виктория была спокойнее, но прекрасно помнит те свои впечатления от актёра на съёмках: «Встречалась по работе с Олегом недавно, какой-то год назад. Конечно, я повзрослела и совсем у меня нет близко таких эмоций. Но тогда я понимала, что он не просто бог… Ну как бы бог. В принципе, просто бог сидит рядом со мной».
