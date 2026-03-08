Кино-Театр.Ру
Виктория Толстоганова рассказала как четыре года подряд пыталась поступить в ГИТИС

8 марта
2026 год

8 марта 2026
Виктория Толстоганова шла к актёрской профессии окольными путями. Несмотря на то, что она с детства занималась в театральной школе, стать артисткой выбрала не сразу. В интервью Светлане Бондарчук Виктория рассказала, как искала себя: «Первый год я не очень поступала. Я не то чтобы знала, что я буду в театральный, потому что я совсем не из этого мира была. И мне не казалось, что я поступлю или что я смогу». Поначалу Виктория собралась связать свою жизнь с нефтью и газом, потому что институт был рядом: «У меня напротив школы был Губкинский, нефти и газа. И я записалась на курсы математики и физики, и последний год ходила на эти курсы. Я сидела, слушала и думала: «Ну удивительно, ну как будто мне на китайском говорят». То есть как это вот, чтобы не понимать вообще ничего!»

фото: Виктория Толстоганова/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой

Потом Виктория попробовала поступить за компанию с подругой на филологический факультет, но получила по сочинению двойку. Затем будущая актриса задумалась о театральном вузе, однако путь туда был тернистым: «Как оказалось, и в театральный я не очень-то могу поступить. Но это уже было целенаправленно, я не то чтобы металась. Я занималась на многочисленных курсах МХАТа, у Козака на курсе, у Брусникина, при театре «Эрмитаж» тоже была. Ну то есть я уже начала в эту театральную Москву внедряться каким-то образом, как все молодые ребята, и понимала, что другой дороги нет».

фото: Виктория Толстоганова/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой

В стремлении поступить в театральный Викторию очень поддерживала мама. Будущая актриса терпела неудачи, но не сдавалась: «Характер мой устроен так, что… Я, конечно, расстраивалась в моменте, рыдала, не поступая. Но это не значит, что я останавливалась или мне казалось, что нужно прекращать. И, в общем, я на четвёртый год поступления шла около ГИТИСа, думала: «Ну вот такое здание, там столько людей учится. Ну неужели там все такие талантливые, ну неужели мне не найдётся местечка?»

фото: Виктория Толстоганова/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой

Артистка вспомнила, что в годы её попыток поступить в ГИТИС возле здания института сидела странная женщина, настоящая сумасшедшая. Она для студентов стала неким символом: «Мы думали, что это как раз женщина, которая поступала долго. И я думала: «Ну если что, я буду вот так же сидеть всю свою жизнь и развлекать абитуриентов».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
