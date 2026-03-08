Отдел кадров: Ангелина Пахомова, Сидни Суини и Сара Пиджон

Пока мир полыхает в огне, отвлечёмся на красивые фотосессии для глянца и рекламы с участием Бенисио Дель Торо
, Тимоти Шаламе
, Сидни Суини
, Памелы Андерсон
, Джесси Бакли
, Сары Пиджон
, Джеймса МакЭвоя
, Зои Дойч
, Коннора Сторри
, Ангелины Пахомовой
и других.
фото: Бенисио дель Торо для The Hollywood Reporter/ Источник: thr.com
фото: Ангелина Пахомова для журнала Hello!/ Источник: hellomagrussia.ru
фото: Одесса Эзайон для рекламной кампании Pandora/ Источник: Golden Chihuahua
фото: Рози Хантингтон-Уайтли для Burberry/ Источник: burberryplc.com
фото: Мэттью Макфэдьен для Burberry/ Источник: burberryplc.com
фото: Тейана Тейлор для Burberry/ Источник: burberryplc.com
фото: Коннор Сторри для V Man 56/ Источник: vman.com
фото: Зои Дойч для Flaunt/ Источник: flaunt.com
фото: Джеймс МакЭвой для журнала Empire/ Источник: empireonline.com
фото: Сара Пиджон для Nylon/ Источник: nylon.com
фото: Памела Андерсон для журнала AnOther/ Источник: anothermag.com
фото: Сидни Суини для рекламной кампании Syrn/ Источник: соцсети Syrn фото: Джесси Бакли для W Magazine/ Источник: wmagazine.com
