Отдел кадров: Ангелина Пахомова, Сидни Суини и Сара Пиджон

8 марта
2026 год

8 марта 2026
Пока мир полыхает в огне, отвлечёмся на красивые фотосессии для глянца и рекламы с участием Бенисио Дель Торо, Тимоти Шаламе, Сидни Суини, Памелы Андерсон, Джесси Бакли, Сары Пиджон, Джеймса МакЭвоя, Зои Дойч, Коннора Сторри, Ангелины Пахомовой и других.

фото: Бенисио дель Торо для The Hollywood Reporter/ Источник: thr.com

фото: Ангелина Пахомова для журнала Hello!/ Источник: hellomagrussia.ru

фото: Одесса Эзайон для рекламной кампании Pandora/ Источник: Golden Chihuahua

фото: Рози Хантингтон-Уайтли для Burberry/ Источник: burberryplc.com

фото: Мэттью Макфэдьен для Burberry/ Источник: burberryplc.com

фото: Тейана Тейлор для Burberry/ Источник: burberryplc.com

фото: Коннор Сторри для V Man 56/ Источник: vman.com

фото: Зои Дойч для Flaunt/ Источник: flaunt.com

фото: Джеймс МакЭвой для журнала Empire/ Источник: empireonline.com

фото: Сара Пиджон для Nylon/ Источник: nylon.com

фото: Памела Андерсон для журнала AnOther/ Источник: anothermag.com

фото: Сидни Суини для рекламной кампании Syrn/ Источник: соцсети Syrn

фото: Джесси Бакли для W Magazine/ Источник: wmagazine.com
персоны
Одесса АдлонПамела АндерсонДжесси БаклиДжонатан БейлиБенисио Дель ТороЗои ДойчМэттью МакфэдьенДжеймс МакЭвойАнгелина ПахомоваСара ПиджонКристин Скотт ТомасКоннор Сторри (II)Сидни СуиниТейана ТейлорРоузи Хантингтон-УайтлиТимоти ШаламеДэйзи Эдгар-Джонс

