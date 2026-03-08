Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в четвёртый раз

Давно ничего не было слышно от 36-летнего Сергея Полунина: после серии скандальных заявлений и интервью артист балета понял, что счастье любит тишину, и перестал вести соцсети. Однако сегодня Сергей вернулся в эфир, чтобы поделиться хорошей новостью: у них с супругой, фигуристкой Еленой Ильиных, родился четвёртый ребёнок.
фото: Сергей Полунин с дочерью Руной/ Источник: соцсети Сергея Полунина
«Елена создала магию и родила девочку. Самый волшебный момент в жизни», — написал Полунин в соцсетях, опубликовав видео с новорождённой дочерью. Девочке дали имя Руна.
фото: Сергей Полунин и Елена Ильиных/ Источник: соцсети Елены Ильиных
Елена и Сергей познакомились в непростой для артиста период, когда из-за своих неполиткорректных высказываний Сергей подвергся жёсткой критике и осмеянию в профессиональной среде. Среди тысячи возмущенных комментариев Сергею попалось сообщение от Елены, которая решила выразить ему свою поддержку. Между артистами довольно быстро завязался роман и сотрудничество. Но официально Сергей и Елена оформили свои отношения только после рождения третьего сына. Всего у супругов трое сыновей: 6-летний Мир, 3-летний Дар и 2-летний Эра.
фото: Сергей Полунин и Елена Ильиных с сыновьями Миром и Даром/ Источник: соцсети Елены Ильиных
