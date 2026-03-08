«Омерзителен сам факт, что мне приходится оправдываться»: Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в сериале «История любви»

На 66 году жизни Дэрил Ханна против своей воли попала в ряды знаменитостей, которые при жизни становятся персонажами фильмов и сериалов. 12 февраля на платформе FX состоялась премьера мини-сериала «История любви», посвящённая отношениям Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Сериал, снятый в духе фильмов 90-х, моментально стал очень популярным у зрителей. Но для Дэрил, которую в сериале играет модель Дри Хемингуэй, эта популярность обернулась травлей.
фото: Дри Хемингуэй и Пол Энтони Келли в роли Дэрил Ханны и Джона Кеннеди-младшего/ Источник: people.com
До встречи с Бессетт сын президента Кеннеди с кем только не встречался, но один из самых продолжительных романов (пять лет с перерывами) у него был с Дэрил Ханна. Их роман, по слухам, ужасно раздражал мать Джона, Жаклин Кеннеди-Онассис, на что в сериале сделан большой акцент. На экране Дэрил предстаёт в амплуа антагонистки, от которой Джон после встречи с Кэролин просто-таки не знает как избавиться. А пока он ищет пути к отступлению, Дэрил отчаянно ждёт предложения руки и сердца, устраивает в квартире Джона несанкционированные тусовки с употреблением веществ и всё время тянет одеяло на себя, вызывая тихое раздражение всех членов семейства Кеннеди.
фото: Дэрил Ханна и Джон Кеннеди-младший/ Источник: vanityfair.com
Естественно, такой портрет глубоко оскорбил настоящую Дэрил, которая сочла необходимым оправдаться на страницах издания New York Times. В коротком эссе актриса указала на то, что искажение фактов в угоду драматизации может привести к нешуточной и незаслуженной травле.
«Жаклин Онассис однажды дала мне мудрый совет. Она сказала, что все эти таблоиды, журналы и газеты, продающие по большей части сенсационное враньё, на следующий же день станут подстилками в птичьих клетках. Тогда это звучало очень утешительно. Но сегодня это уже неправда.
фото: Дри Хемингуэй и Пол Энтони Келли в роли Дэрил Ханны и Джона Кеннеди-младшего/ Источник: pagesix.com
В цифровой век истории не исчезают. Вчерашние новости не оказываются в помойке вместе с утренней газетой, а ложь живёт в сети вечно. Она архивируется, транслируется в прямом эфире, монтируется, мемефицируется и всплывает снова и снова. А искажённые по законам драмы события реальной жизни могут стать для миллионов зрителей основной версией событий.
Обычно я не реагирую на освещение моей личной жизни в прессе. Я всегда считала, что взаимодействие с искажениями лишь усиливает их. Но в свежем сериале, эксплуатирующем трагедию Джона Кеннеди и Кэролин Бессетт, есть персонаж, использующий моё имя и изображающий меня. Решение изобразить этого персонажа как раздражающего, эгоцентричного, неуместного нытика был вовсе не случаен.
фото: Дэрил Ханна и Джон Кеннеди-младший/ Источник: vanityfair.com
Обсуждая сериал, один из его продюсеров объяснил: «Учитывая то, как мы болеем за отношения Джона и Кэролин, Дэрил Ханна занимает позицию противостояния желаемому развитию событий».
Дэрил обвинила создателей шоу в мизогинии, восходящей к старым-добрым традициям стравливания женских персонажей: «Повествование требует напряжения, конфликта и препятствия. Но реальный живой человек — не сюжетный приём. Тут есть ещё и гендерный аспект. Попкультура годами возвышала одних женщин за счёт изображения других в качестве соперниц или злодеек».
«Персонаж "Дэрил Ханна", изображённый в сериале даже отдалённо не соответствует моей жизни, моему поведению и моим отношениям с Джоном. Приписываемые мне действия и манеры являются неправдой. Я никогда не употребляла наркотики и не устраивала подобных вечеринок. Никого не принуждала к браку. Не оскверняла семейные реликвии и не распространяла сплетни в прессе. Никогда не сравнивала смерть Жаклин Онассис со смертью собаки. Омерзителен сам факт, что мне приходится оправдываться из-за сериала. Это вовсе не художественные допущения, это лживые утверждения о моём поведении».
фото: Дэрил Ханна/ Источник: соцсети Дэрил Ханны
Актриса также отметила, что подобная интерпретация событий с участием реальных людей может иметь последствия в виде травли для всех оставшихся в живых: «Когда такое количество людей смотрит художественный фильм, в котором упомянуты реальные имена, это приводит к реальным последствиям. С момента премьеры сериала я получила много злобных и даже угрожающих сообщений от зрителей, которые, похоже, поверили в правдивость изображённого. Когда в индустрии развлечений используется настоящее имя человека, это может значительно повлиять на его репутацию».
фото: Дэрил Ханна и Джон Кеннеди-младший/ Источник: pagesix.com
«Я знаю, что как актриса, я всегда буду в публичном поле. Мне доводилось сталкиваться с большим количеством возмутительной лжи и нелестных отзывов раньше. Но я предпочла не бороться с этим, а сфокусироваться на работе и оградить моих близких, держа свою личную жизнь в секрете. Но моё молчание не следует путать с согласием с ложью. Очевидно, что моя закрытость сделала меня лёгкой мишенью. Семья Кеннеди также известна своей закрытостью и я всегда уважала их право на приватность. Так что знайте: большинство (если не все) тех, кто утверждает, что обладает информацией о нашей личной жизни — просто спекулянты, торговцы завиральными сенсациями».
