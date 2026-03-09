Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей

9 марта
2026 год

Лайфстайл >>
9 марта 2026
Виктория Толстоганова в детстве училась в математической школе и посчитала такое образование лучшим и для своих детей. В разговоре со Светланой Бондарчук актриса поделилась некоторыми подробностями их жизни: «Варвара поступила на психфак МГУ в этом году. Фёдор поступил в этом году на экономический в МГУ. А Ваня учится в школе математической. Но Фёдор поступил по профессии всё-таки. Я измучила троих, но один на экономический поступил. Математическая школа ему была не лишняя. Пострадали за него двое, Ваня и Варя, но ничего».

«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей
фото: Дети Виктории Толстогановой/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой

Младший сын артистки Иван не пылает любовью к точным наукам, поэтому даже не рассматривает эту сферу в качестве профессии: «Ваня занимается математикой, глотая слёзы. Как ни странно, будет пытаться поступать куда-то в мою сторону. Ну он, наверное, не определился до конца, какую профессию, потому что странно сейчас в нашем мире говорить: «Хочу быть актёром». Мне кажется, он хочет заниматься кинематографом и будет определяться уже в процессе».

«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей
фото: Виктория Толстоганова с детьми/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой

По словам Виктории, Иван поглощён кино, и это, в основном, мировые шедевры: «Он смотрит фильмы с утра до вечера и с вечера до утра. Все мировые. И мне это очень нравится. Даже когда я открываю рот по поводу того, что «ты ничего не читаешь», я думаю: «Господи, ну ладно, я неправа, он же столько всего смотрит».

При этом кино с участием своей мамы Варвара, Фёдор и Иван не интересуются: «У меня очень противные дети. Они не смотрят. Я их так воспитала, что это не важно. Вот Фёдор, между прочим, просто в силу какого-то уважения, наверное. И то я не уверена, что он смотрел мои фильмы».

«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей
фото: Виктория Толстоганова с дочерью/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой

При этом дети актрисы неравнодушны к её театральным работам: «В театр они ходят и премьеры мои смотрят. Вот сейчас как-то подряд у меня было много премьер. И они ходят, и радуются. Я чувствую, что они мне передают энергию и как дети очень переживают за меня, получилось-не получилось. Ваня всё время спрашивает, как сыграли сегодня. Он уже чуть-чуть как будто бы в этой профессии».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Чёрная икра на завтрак и Дворец пионеров: советское детство Виктории Толстогановой
Поиск по меткам
детиоткровение
персоны
Светлана БондарчукВиктория Толстоганова

фотографии >>
«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей фотографии
«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей фотографии
«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей фотографии
«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нинель Петрова
7 марта ушла из жизни балерина Нинель Петрова.
Игорь Кудрявцев
6 марта ушёл из жизни актёр Игорь Кудрявцев.
Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Екатерина Ведунова
4 марта трагически погибла актриса Екатерина Ведунова.

День рождения >>

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Роман Нечаев
Юлия Сулес
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Тути Юсупова
Джон Бридделл
Ойген Клёпфер
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
Джон Хэмм
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
Главная тема
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв
5 комментариев
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен