«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей

Виктория Толстоганова в детстве училась в математической школе и посчитала такое образование лучшим и для своих детей. В разговоре со Светланой Бондарчук актриса поделилась некоторыми подробностями их жизни: «Варвара поступила на психфак МГУ в этом году. Фёдор поступил в этом году на экономический в МГУ. А Ваня учится в школе математической. Но Фёдор поступил по профессии всё-таки. Я измучила троих, но один на экономический поступил. Математическая школа ему была не лишняя. Пострадали за него двое, Ваня и Варя, но ничего».
фото: Дети Виктории Толстогановой/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой
Младший сын артистки Иван не пылает любовью к точным наукам, поэтому даже не рассматривает эту сферу в качестве профессии: «Ваня занимается математикой, глотая слёзы. Как ни странно, будет пытаться поступать куда-то в мою сторону. Ну он, наверное, не определился до конца, какую профессию, потому что странно сейчас в нашем мире говорить: «Хочу быть актёром». Мне кажется, он хочет заниматься кинематографом и будет определяться уже в процессе».
фото: Виктория Толстоганова с детьми/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой
По словам Виктории, Иван поглощён кино, и это, в основном, мировые шедевры: «Он смотрит фильмы с утра до вечера и с вечера до утра. Все мировые. И мне это очень нравится. Даже когда я открываю рот по поводу того, что «ты ничего не читаешь», я думаю: «Господи, ну ладно, я неправа, он же столько всего смотрит».
При этом кино с участием своей мамы Варвара, Фёдор и Иван не интересуются: «У меня очень противные дети. Они не смотрят. Я их так воспитала, что это не важно. Вот Фёдор, между прочим, просто в силу какого-то уважения, наверное. И то я не уверена, что он смотрел мои фильмы».
фото: Виктория Толстоганова с дочерью/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой
При этом дети актрисы неравнодушны к её театральным работам: «В театр они ходят и премьеры мои смотрят. Вот сейчас как-то подряд у меня было много премьер. И они ходят, и радуются. Я чувствую, что они мне передают энергию и как дети очень переживают за меня, получилось-не получилось. Ваня всё время спрашивает, как сыграли сегодня. Он уже чуть-чуть как будто бы в этой профессии».
