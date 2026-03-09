«Мне казалось, я смогу её перевоспитать»: Павел Прилучный впервые рассказал о причинах развода с Агатой Муцениеце

Кино-Театр.Ру
9 марта 2026
За последние шесть лет имя Павла Прилучного зачастило не только в титрах ко всем фильмам Сарика Андреасяна, но и в скандальных новостях. Началось всё во время пандемии, когда Павел и его бывшая жена Агата Муцениеце решили развестись. Тогда Агата обвинила Павла в рукоприкладстве, а потом дала полтора миллиона интервью, в которых неоднократно намекала на измены бывшего мужа.

фото: Агата Муцениеце/ Источник: соцсети Агаты Муцениеце

На контрасте с Агатой, которая создала целое шоу про развод, чтобы как-то его пережить, Прилучный никак не комментировал происходящее. Пока не женился на Зепюр Брутян: в этот момент Павла прорвало и он дал несколько сенсационных интервью. В которых признался, что бракоразводный процесс вымотал его до такой степени, что он расхотел иметь детей. Косвенно критикуя Агату как мать, Павел, тем не менее, не позволял себе прямых высказываний в адрес бывшей жены и не опровергал её обвинения.

фото: Павел Прилучный в шоу Лауры Джугелии

Однако в новом интервью Лауре Джугелии актёр впервые рассказал свою версию истории о разводе, а также развеял слухи о домашнем насилии и изменах. «Всё из-за того, что мой друг, большой продюсер, сказал мне, что есть большая вероятность, что с 1 марта я, как человек с репутацией абьюзера, могу перестать сниматься в кино», — объяснил актёр, намекая, видимо, на какую-то законодательную инициативу, о которой мы ничего не знаем, да и вообще, на дворе уже 9 марта.

Павел Прилучный

Проблемы в браке, по словам Павла, начались с рождением первого ребёнка. В этот момент обнажилась разница во взглядах на воспитание и гендерные роли. Павел, раздающий мачизм как вайфай, считает, что у мужчины в приоритете должна быть работа, а у женщины — семья. И возвращаясь с работы домой, мужчина должен быть обласкан и обслужен по высшему разряду. Но Агата, чья карьера в кино, к сожалению, тоже развивалась, не готова была сидеть дома. «Мне казалось, что я смогу её перевоспитать, влюбить в дом, дать ей семейные отношения. Наверное, мы мало с ней изначально разговаривали об этом… Мы встретились, глаза зажглись, поженились, мы были молодые и не понимали, что мы делаем. Когда она забеременела Тимофеем, начались уже конфликты, потому что она теряла работу из-за беременности. После рождения ребёнка на второй-третий месяц она сразу же выбежала работать. Я был сильно против, конечно. Мы обсуждали это. У неё приоритет был — работа. Для неё важна была карьера. Она говорила об этом. Я её в этом не особо поддерживал. Потому что логичнее было на тот момент работать мне. У меня и работы было больше, потому что я был более известен и востребован. И домой я мог приносить чуть больше денег. У нас же были кредиты и ипотеки, которые надо было закрывать. Но у неё в приоритете была работа. Её тоже можно понять, у неё не было отца, там мама постоянно работала. Вероятно, она переняла этот [паттерн]. Она ещё почему-то постоянно со мной соперничала. Что она лучше меня в чём-то. Она не хотела идти рука об руку, ей главное было меня обойти в чём-то».

Закрытая школа (2011-2012)
фото: Ольга Малышева

Хотя Павел был против того, чтобы Агата много снималась, работать ей он не запрещал. И во всех спорах на эту тему неизменно проигрывал: «Были конфликты по поводу конкретных проектов, в которых, я считал, нет смысла сниматься. Малобюджетные и проходные. Но всё равно человек ехал куда-нибудь в Беларусь и снимался за смешные гонорары. А семья оставалась без матери. По таким вот поводам мы прям часто ругались».

Пока Агата и Павел работали, с ребёнком сидела мама Павла. «Его воспитывала бабушка. Я был на одних гастролях, Агата на других. Мы редко встречались даже. Мы начали скандалить, то расходились, то сходились. Самый громкий скандал был перед тем, как она забеременела Мией. Потом мы опять сошлись на время».

фото: Павел Прилучный/ Источник: соцсети Павла Прилучного

Ещё одним поводом для ссор была ревность. «Ревновали друг друга. Ну, она меня не особо ревновала, а я её ревновал. Был пример: мы снимали в Латвии проект «Квест», я туда приехал на своей машине. Это был последний день съёмок, на следующий день надо было выезжать и ехать 1300 километров в Москву за рулём. А у меня температура, я пришёл с ночной смены и ещё провозился со спущенным колесом. И вот вечером последнего дня была «шапка» (вечеринка по случаю окончания съёмок — прим. ред.). Я говорю: «Слушай, давай не пойдём, выспимся и завтра с утра поедем». Она такая: «Нет, мы пойдём на «шапку». Она в итоге уговаривает меня, мы идём и весь вечер она не со мной, в компании каких угодно мужчин, но не со мной. Как мне кажется, любящая женщина не должна так поступать. Вот тогда мы сильно поссорились».

фото: Агата Муцениеце/ Источник: соцсети Агаты Муцениеце

Инициатором примирений каждый раз был Павел, который пытался сохранить семью. Ребята даже сходили к семейному психологу, чтобы попытаться урегулировать свои конфликты. После сеанса, который обошёлся им в 8 тысяч рублей, психолог посоветовал им развестись. По мнению Павла, их союз был обречён: «Мы абсолютно разные люди. У неё классическое европейское воспитание: равноправие полов. Я не против этого, но не в семье. Мужчина — это глава семьи, но в то же время он и подкаблучник. Но только женщина может сделать мужчину главой семьи. Я себя таким не чувствовал, меня как будто кастрировали». Слухи об измене актёр отрицает: «Я на тот момент не чувствовал, что меня любят и ценят и что я кому-то нужен. Но я старался себя вести прилично».
№ 1
Валентина В. Орлова.   9.03.2026 - 16:01
Ничего себе психолог. За 8 тыщ такой совет "профессиональный". Диплом в переходе купил/купила, вероятно читать далее>>
Всего сообщений: 1
что почитать?

