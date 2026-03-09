«Я вычеркнул её из своей жизни»: Павел Прилучный впервые ответил на обвинения Агаты Муцениеце в домашнем насилии

Весной 2020 года, в разгар пандемии Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии. На тот момент актёры уже приняли решение развестись, но из-за пандемии жили вместе в загородном доме Павла, где дети могли проводить время на свежем воздухе. Совместное проживание предсказуемо закончилось скандалом. И 10 апреля Агата опубликовала в соцсетях слезливое видео, в котором рассказала о неадекватном поведении Павла: «Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу, он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить, и он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит «уезжайте на**р», так что мы завтра уедем в квартиру».
фото: Агата Муцениеце с детьми/ Источник: соцсети Агаты Муцениеце
Актёр никак не отреагировал на эти обвинения и даже не стал их опровергать. Однако спустя 6 лет, под угрозой потери дохода, Прилучный решил расставить все точки над i и поделиться своей версией произошедшего. По словам Павла, Агата, к которой приехала мама, напросилась жить к нему в загородный дом на время его отсутствия — актёр тогда снимался в фильме «Девятаев». Павел согласился с условием, что по его возвращении Агата с матерью уедут в Москву, а дети останутся с ним. Но что-то пошло не так.
фото: Павел Прилучный/ Источник: соцсети Павла Прилучного
«Приезжаю, а мне говорят: «Мы не уедем, там ковид, куда ты нас хочешь выбросить, там все болеют и кашляют, ты хочешь, чтоб мы умерли?» Ну ок, раз такая ситуация в стране и в мире. Начинаем жить и они почему-то начинают меня провоцировать. Я приехал со сложного физически и морально проекта, а ко мне могли прийти в 7 утра и сказать: «Иди, помой посуду». Я говорю: «Ну я могу нанять человека, который будет приходить и мыть посуду, я сильно устал и хочу отдохнуть. Если вам сложно, я найму этого человека». «Нет, сейчас ковид, сейчас нельзя!» И вот такие заковырки постоянно вворачивались в спину и в итоге дошли до большого скандала».
Историю с телефоном Агаты, который Павел выкинул из окна, актёр тоже дополнил деталями: «Она разговаривала со своим новым другом на кухне в то время, как я там сидел и ел. И темы заходили определённые. Ну мне было это неприятно слушать, я взял и выкинул его из окна первого этажа».
Павел подробно вспомнил события того вечера, когда он, по словам Агаты, поднял на неё руку и выгнал на мороз. «После какого-то скандала (я уже не помню о чём это было, их было много), я сказал: «Зачем мы делаем это у детей на глазах? Зачем они это всё видят? Езжайте с мамой в Москву, дети пусть остаются здесь». Лёг спать, проснулся с утра, понял, что никого нет, детей нет, пустой дом, дверь настежь, Агата трубку не берёт. Звоню детям, они берут трубку, спрашиваю, почему они не остались. «Ну мы хотели, но мама сказала, что мы поедем в квартиру».
Я кмс по боксу, у меня рука тяжёлая. Если бы я её избил, это было бы видно. Она бы пошла в полицию, написала бы заявление, сняла бы побои, приехали бы менты и я бы какое-то время посидел и подумал. Но она всего этого не сделала, так какое она имеет право говорить, что я её избивал? Я никогда не поднимал на женщину руку. Я мог наорать, я человек импульсивный. И если бы я её хоть раз ударил, она вряд ли бы смогла на следующий день идти вести шоу «Голос». Драк у нас не было никогда, мы орали просто друг на друга как резаные, и всё. Она, кстати, нигде не сказала, что я её избивал. Она сказала только, что я поднимаю на неё руку».
фото: Павел Прилучный в шоу Лауры Джугелии
Самое интересное, что видео об этом происшествии Агата, по словам Павла, опубликовала не в вечер ссоры, а через один день: «Потом я уже понял, что она придумала некий график: что когда вкинуть. Что всё это хорошо спланированная акция и пиар-кампания, за каждой новостью идёт какая-то программа. Мне было настолько больно, что я хотел вообще вычеркнуть этого человека из жизни. Такой травмы мне ещё никто и никогда не наносил. Но это опыт».
Одним из проектов Агаты, запущенных в разгар этих событий, стало You-Tube шоу «Честный развод», на котором знаменитости рассказывали о своём опыте расставания (а иногда и воссоединений). «Ну и каким бы образом она набрала миллионы просмотров и подписчиков, если бы она этого не сделала? Или если бы мы помирились? Я не смотрел шоу, но мои добрые друзья присылали отдельные кусочки. Это же очень быстро закрутилось: она сразу сделала видео, придумала шоу, контентик какой-то».
фото: Павел Прилучный/ Источник: соцсети Павла Прилучного
Последствия любых обвинений в наш цифровой век у всех одни: массированная травля в соцсетях. «На меня вылилась грязь со всех сторон, началась травля, я столько комментариев в духе «мы тебя найдём, убьём» не получал в жизни. И я каким-то образом смог сдержаться и на это всё не ответить. Ты не представляешь, в каком я состоянии был. От меня все мои близкие друзья отвернулись. Некоторые друзья, которых я знал с 15 лет, начали хайповать в интернете, устраивать опросы: «А что вы думаете, правильно Прилучный поступил?» Хотя они могли бы просто мне позвонить и спросить. Другие друзья детства написали прям песню про то, какой я муд*к и избиваю свою жену. Хотя тоже могли бы позвонить и спросить».
Сам Павел тоже не склонен был кому-то звонить, что-то выяснять и объяснять. Например, он так и не обсудил этот выпад с Агатой: «Я вычеркнул её из своей жизни, я в тот момент не мог с ней разговаривать». Но и оправдываться перед публикой и цехом актёру было…скажем так, «западло». Актёра звали за большие деньги на шоу к Малахову, но он отказывался. «Мужик пойдёт объясняться за то, что он даже не делал? Не в моём это воспитании». При том, что вместе с репутационными потерями последовали и материальные: «У меня куча проектов слетели. Несколько полнометражных фильмов, рекламных кампаний. До сих пор со мной не сотрудничают большие бренды. В кино меня снимают те, кто меня знает. Это одни и те же люди. Многие ко мне с опаской подходят».
фото: Павел Прилучный/ Источник: соцсети Павла Прилучного
Свалившиеся проблемы Павел решал традиционным методом: злоупотреблял алкоголем и веществами. «Я проснулся голый дома на холодном полу на кухне, рядом собака, открыты двери настежь, дома грязно, ужасно, окурки на полу лежат. Я смотрю на всё это и думаю: ну всё, это днище. Хотел и руки на себя наложить, потому что настолько мощной травли я не испытывал. Это больно». Выбираться из этого состояния Павлу помогали друзья и мама. «Мама не простила Агате этого предательства. Мама вырастила наших детей. У нас не было возможности взять няню, и Тимофея до 3-х лет растила мама. Мы не особо участвовали».
