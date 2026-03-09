«Она не пыталась увидеться с сыном»: Павел Прилучный рассказал о судебной тяжбе с Агатой Муцениеце

фото: Павел Прилучный/ Источник: соцсети Павла Прилучного
В октябре 2023 года, когда Павел уже был счастливо женат на Зепюр Брутян, которая родила ему сына Микаэля, Агата Муцениеце подала на него иск о взыскании алиментов в размере 30% от дохода. «Это началось после того, как родился мелкий. Может, она решила, что я буду больше внимания уделять ему… Но я всегда давал ей столько, сколько нужно алиментов. Я закрывал кружки, дорогостоящие покупки типа велосипедов — это всё было всегда на мне. Плюс дети всегда ездили отдыхать со мной, или я отправлял их куда-то с бабушкой. [Агата] захотела приобрести дом в какой-то момент, попросила помочь, я помог ей: своего агента по недвижке дал и процентов 25-30% ей не хватало, я ей тоже помог».
По мнению Прилучного, суды начались из-за того, что Тимофей захотел жить с ним. «Он очень долго просился жить с нами. Я говорю: «Слушай, у нас с мамой есть подписанный договор, что ты должен жить там. Если ты приедешь сюда, мама может прийти с приставами, сделать из этого целую рекламную кампанию, а мне это не надо. Ты можешь приезжать с пятницы по понедельник, как у нас и прописано в договоре».
фото: Павел Прилучный с сыном Тимофеем/ Источник: соцсети Павла Прилучного
В конце концов, Павел поговорил с Агатой и она согласилась, чтобы Тимофей пожил у него. Однако актёр решил обезопасить себя от «концерта с приставами» и попросил бывшую жену подписать бумагу, согласно которой она не имеет ничего против проживания сына у отца. Агата наотрез отказалась. Тогда Павел предложил Тимофею вернуться к маме, но сын заявил, что хочет жить с папой на условии, что с пятницы по понедельник будет навещать мать. «У меня проект в Геленджике, Тимофей едет со мной. Потому что у меня традиция: если я куда-то еду, все едут со мной. И я узнаю из СМИ, что оказывается, я украл ребёнка. Я через няню её предупредил, что Тимофей едет со мной. Мне никто ничего не сказал».
фото: Павел Прилучный с детьми/ Источник: соцсети Павла Прилучного
По словам актёра, Муцениеце подала на него в суд внезапно и молча, без предварительного обсуждения и просьб. «Мы это не обсуждали. И после того, как Тимофей ко мне переехал, я с ней вообще перестал общаться». Причину публичных обвинений в скупердяйстве, которые Агата регулярно озвучивала в его адрес, Павел понять не в состоянии: «Не знаю, может, ей к врачу сходить? По факту я вожу детей на отдыхи, это везде пятизвёздочные отели. Я машину в гараж завезти не могу, у меня там игрушек... У меня всё для детей. Обвинить меня в том, что я не поддерживаю своих детей — некрасиво».
Через год после начала судебной тяжбы Агата призналась, что Тимофей уже несколько месяцев живёт у отца и не выходит с ней на связь. Актриса намекала на то, что мальчика обрабатывают в новой семье отца. Однако позже адвокат Павла заявила, что Тимофей был обижен на маму. В том числе и за то, что она не горела желанием наладить с ним контакт. «После того, как он ко мне переехал, она ему только через полгода написала: «Привет, как дела?» Это есть в судебных материалах. Она не пыталась к нам приехать. Она знала, где он учится, тренируется и живёт, но она не пыталась с ним увидеться», — подтверждает Павел.
фото: Агата Муцениеце с детьми/ Источник: соцсети Агаты Муцениеце
«Думаю, между ними был конфликт. Потому что он хотел жить у меня, а она этого не очень хотела. Гораздо проще было бы принять его выбор. Его никто не заставлял. Давить и манипулировать — нельзя. Это личность, он мужчина и должен развиваться соответственно. У него должен быть выбор. Он ведь не сказал «Всё, я отказываюсь от матери». Ни в коем случае. Он просто хотел видеть стержень, равняться на кого-то, и поэтому хотел быть со мной. Я его не настраивал против неё. Я считаю это максимально неправильным».
Павел также обратил внимание на то, что Агата своими откровениями спровоцировала буллинг в адрес Тимофея, которому разные сумасшедшие писали о том, какой он плохой сын. «Я не могу прекратить этот конфликт. Но ты как мать, наверное, должна уберечь от буллинга своего ребёнка и сказать: «Если он выбрал этот путь, пускай». Ну она же видит, что ему пишут!»
После того, как суд постановил, что Тимофей должен жить с мамой, ничего не изменилось. Мальчик отказался уезжать от отца. А Павел не собирался его выгонять. «Потом они начали общаться. Ну вот первый раз она написала ему через полгода, потом ещё через пару месяцев. А потом позвала на свадьбу. На самом деле, я думаю, что всё было правильно. Скорее всего, она просто не давала ему почувствовать, что он нужен, желаем и в нём нуждаются. И поэтому он хотел к нам. И после всей этой ситуации она, наверное, поняла, что нужно менять подход».
В прессе также пробегал слушок, что Прилучный хочет отнять у Муцениеце и дочь. Но Павел опроверг и эту информацию: «Мия спокойно приезжала к нам на выходные и каникулы. Но она не хотела сюда переезжать, она всегда хотела жить с мамой. Пожалуйста, я всегда действую только в интересах детей. Тимофей просто искренне хотел жить с нами — и лишь из-за этого я влез во всё это болото».
фото: Тимофей и Мия Прилучные/ Источник: соцсети Агаты Муцениеце
На сегодняшний день между бывшими супругами закрыты все юридические вопросы. «Я правда рад, что она нашла счастье в новой семье. Наверняка, мы оба поняли что-то в этой жизни и нашли себе именно тех людей, которые нам подходят и по духу, и по характеру, и по жизни. Потому что второй раз просто так замуж не выходят, мне кажется».
