«Я думал, что мир рухнет и разобьётся»: Александр Самойленко о смерти Брежнева и вере в коммунистическое будущее

Юность Александра Самойленко пришлась на начало 80-х, когда период брежневского застоя плавно переходил к перестройке. Вспоминая это время в интервьюДавиду Виннеру, артист отмечает, что атеистический Союз заботился о душе человека гораздо усерднее, чем воцерквлённая Россия.
фото: Александр Самойленко в шоу Давида Виннера/ Источник: YouTube
«Время, в котором я родился, считается временем, когда о людях не думали. Но именно тогда, с моей точки зрения, думали о людях, о душе человеческой. Хотя по церквям не ходили. Но душа-то была светлая и ясная. Я честно верил в светлое коммунистическое будущее. И я был в шоке, когда хоронили Леонида Ильича Брежнева. Помню прекрасно этот момент: там же гроб свалился, шум был такой. И я чуть ли не за сердце схватился: как так?! Мы тогда были в училище [с однокурсниками], выбежали на Калининский проспект, а там тишина. Не ездят машины, все смотрят в сторону Кремля. И вдруг идут по пустому Калининскому три пьяных финна. А мы, человек десять студентов, смотрим на них и думаем: «Какие же вы сволочи, вы не понимаете…» У меня было ощущение, что сейчас наступит война и конец света, потому что великий человек умер, и мир, который он держал на своих плечах, упадёт и разобьётся. И мир на самом деле упал и разбился. Не на следующий день, но постепенно. Он разбился в голове, первым делом: мы стали думать о другом, любить другое, стали более циничными. А то время было не циничное совсем. И со смертью Брежнева я начал постигать этот мир и понимать, что всё держится совсем не на тех прекрасных идеях, а на деньгах».
