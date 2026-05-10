Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я думал, что мир рухнет и разобьётся»: Александр Самойленко о смерти Брежнева и вере в коммунистическое будущее

10 мая
2026 год

Лайфстайл >>
10 мая 2026
Юность Александра Самойленко пришлась на начало 80-х, когда период брежневского застоя плавно переходил к перестройке. Вспоминая это время в интервью Давиду Виннеру, артист отмечает, что атеистический Союз заботился о душе человека гораздо усерднее, чем воцерквлённая Россия.

«Я думал, что мир рухнет и разобьётся»: Александр Самойленко о смерти Брежнева и вере в коммунистическое будущее
фото: Александр Самойленко в шоу Давида Виннера/ Источник: YouTube

«Время, в котором я родился, считается временем, когда о людях не думали. Но именно тогда, с моей точки зрения, думали о людях, о душе человеческой. Хотя по церквям не ходили. Но душа-то была светлая и ясная. Я честно верил в светлое коммунистическое будущее. И я был в шоке, когда хоронили Леонида Ильича Брежнева. Помню прекрасно этот момент: там же гроб свалился, шум был такой. И я чуть ли не за сердце схватился: как так?! Мы тогда были в училище [с однокурсниками], выбежали на Калининский проспект, а там тишина. Не ездят машины, все смотрят в сторону Кремля. И вдруг идут по пустому Калининскому три пьяных финна. А мы, человек десять студентов, смотрим на них и думаем: «Какие же вы сволочи, вы не понимаете…» У меня было ощущение, что сейчас наступит война и конец света, потому что великий человек умер, и мир, который он держал на своих плечах, упадёт и разобьётся. И мир на самом деле упал и разбился. Не на следующий день, но постепенно. Он разбился в голове, первым делом: мы стали думать о другом, любить другое, стали более циничными. А то время было не циничное совсем. И со смертью Брежнева я начал постигать этот мир и понимать, что всё держится совсем не на тех прекрасных идеях, а на деньгах».
версия для печати

обсуждение >>
№ 19
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:02
... Будто бы сейчас было иначе, если, упаси Боже, что-то случится с нашим дед Вовой. читать далее>>
№ 18
vikapikaa (Самара)   15.05.2026 - 14:32
Ох, как же я прониклась рассказом Александра. Всё так точно подмечено: и вера в светлое будущее, и шок от смерти Брежнева, и ощущение, что мир рушится. Меня тогда в планах не было, но хорошо знаю эту атмосферу:... читать далее>>
№ 17
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 10:54
В 80е годы действительно была особая атмосфера: люди верили в светлое будущее, помогали друг другу, ценили дружбу. Знаю это со слов родителей. Да, были недостатки, но в целом общество было более сплочённым... читать далее>>
№ 16
Angelika77   13.05.2026 - 19:49
Наверное в некотором роде Самойленко прав, многие кто родился в то время и знал Б., знал ту страну при нём, перживал смерть серьёзно. читать далее>>
№ 15
ritter (Симферополь)   13.05.2026 - 19:25
... Ваш взгляд на эпоху Брежнева понятен, но крайне узок и однобок. В целом позитивного тогда было намного больше, чем после него. ... Для оценки этого события возраста 18 лет вполне достаточно. Когда... читать далее>>
Всего сообщений: 18
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Александр Самойленко

фотографии >>
"Девять жизней" (2019)
"Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш" (2025)
"Мастодонт-2" (2024)
"Мастодонт-2" (2024)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?