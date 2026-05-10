«Я два раза стоял под дулом пистолета»: Александр Самойленко о ведении бизнеса в 90-х

Окончив Щукинское училище в 1988-м году, Александр Самойленко на несколько лет ушёл из актёрской профессии в бизнес, открыв совместно с Максимом Сухановым мастерскую по изготовлению декораций и один из самых популярных московских клубов «Маяк».
фото: Александр Самойленко/ Источник: Posta Magazine
«Я поставил себе когда-то срок: если до 30 лет я ничего не сделаю, то надо уходить из профессии и зарабатывать деньги. В принципе, я так и сделал. Со странным чувством я пошёл работать администратором Театра им. Вахтангова, мне казалось, что на этой должности я заработаю больше. Чего не случилось. Ещё и ребёнок послужил своеобразным триггером. Мы разошлись с первой женой, она начала жить с другим мужчиной, а у него водились деньги. И мой сын маленький подошёл ко мне и сказал: «Пап, а мне сейчас дядя такой-то покупает велосипед. Можно я буду называть его папой?» Для меня это был шок. И я понял, что надо идти и зарабатывать, как-то на меня это очень сильно повлияло. Морально было очень тяжело, что я ушёл из профессии. Даже предал её в чём-то. Но не было выхода, так надо было сделать. Зато случай подвернулся в лице Максима Суханова, потом Димы Харатьяна, которые в конечном итоге всё равно привели меня к театру и кино», — рассказал Александр в интервьюДавиду Виннеру.
фото: Максим Суханов и Александр Самойленко/ Источник: "7 Дней"
О бизнесе в 90-х Александр вспоминает как о замечательном времени авантюр и сумасбродного бесстрашия. «У нас с Максиком Сухановым был, на секундочку, один из самых популярных клубов. Место сбора приятных и замечательных людей — клуб «Маяк». В 90-х там вообще был только по карточкам вход и можно было попасть через друзей. Березовский Борис Абрамович туда попал только потому что его туда провела Тина Баркалая, а так его не пускали. Он кричал «Я Березовский!», а охранник отвечал: «Я не знаю, кто вы». Там было хорошо, было ощущение, как будто мы живём в каком-то своём мире, где только близкие друзья».
фото: Александр Самойленко и Максим Суханов/ Источник: соцсети Александра Самойленко
Как и полагается, у клуба была «крыша»: «Они иногда приходили, но я попросил их: ребят, вы не частите, чтобы здесь не было неприятных людей. И они старались не приходить, они нас уважали, мы с Максиком у них проходили под кличкой «артисты». Мы и бизнесом с этой же братвой занимались, пытались зарабатывать деньги. Мы были молодые, внутренний азарт бесстрашия. Помню, мы с Максом делали вид, что мы какие-то авторитеты с Киевского вокзала. Макс играл авторитета, а я его шестерку. Проходило. Заработали денег. Но было страшно. Я под стволом два раза стоял. Взведённым. Я помню ко лбу был приставлен пистолет, но страха не было. Мне казалось, что я уйду от пули, обойдёт меня. Когда я в 99 году попал в аварию, эта внутренняя отвага ушла. Ушла энергия».
фото: Максим Суханов и Александр Самойленко в спектакле "Хлестаков"/ Источник: "7 Дней"
Как и любой уважающий себя бизнесмен, Александр в какой-то момент задумался о переходе в ряды государевых людей: «Я хотел пойти в правительство. Мне денег не дали. А без денег туда не попадёшь. Но у меня была дурацкая идея пойти в депутаты. Почему я хотел? Но я ещё не был артистом, это был 97 год, я тогда занимался тупо бизнесом. И у меня была мысль: раз не быть артистом в кино и театре, надо быть артистом в государстве. Они же там все артисты, в Госдуме».
