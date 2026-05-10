Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я два раза стоял под дулом пистолета»: Александр Самойленко о ведении бизнеса в 90-х

10 мая
2026 год

Лайфстайл >>
10 мая 2026
Окончив Щукинское училище в 1988-м году, Александр Самойленко на несколько лет ушёл из актёрской профессии в бизнес, открыв совместно с Максимом Сухановым мастерскую по изготовлению декораций и один из самых популярных московских клубов «Маяк».

«Я два раза стоял под дулом пистолета»: Александр Самойленко о ведении бизнеса в 90-х
фото: Александр Самойленко/ Источник: Posta Magazine


«Я поставил себе когда-то срок: если до 30 лет я ничего не сделаю, то надо уходить из профессии и зарабатывать деньги. В принципе, я так и сделал. Со странным чувством я пошёл работать администратором Театра им. Вахтангова, мне казалось, что на этой должности я заработаю больше. Чего не случилось. Ещё и ребёнок послужил своеобразным триггером. Мы разошлись с первой женой, она начала жить с другим мужчиной, а у него водились деньги. И мой сын маленький подошёл ко мне и сказал: «Пап, а мне сейчас дядя такой-то покупает велосипед. Можно я буду называть его папой?» Для меня это был шок. И я понял, что надо идти и зарабатывать, как-то на меня это очень сильно повлияло. Морально было очень тяжело, что я ушёл из профессии. Даже предал её в чём-то. Но не было выхода, так надо было сделать. Зато случай подвернулся в лице Максима Суханова, потом Димы Харатьяна, которые в конечном итоге всё равно привели меня к театру и кино», — рассказал Александр в интервью Давиду Виннеру.

«Я два раза стоял под дулом пистолета»: Александр Самойленко о ведении бизнеса в 90-х
фото: Максим Суханов и Александр Самойленко/ Источник: "7 Дней"

О бизнесе в 90-х Александр вспоминает как о замечательном времени авантюр и сумасбродного бесстрашия. «У нас с Максиком Сухановым был, на секундочку, один из самых популярных клубов. Место сбора приятных и замечательных людей — клуб «Маяк». В 90-х там вообще был только по карточкам вход и можно было попасть через друзей. Березовский Борис Абрамович туда попал только потому что его туда провела Тина Баркалая, а так его не пускали. Он кричал «Я Березовский!», а охранник отвечал: «Я не знаю, кто вы». Там было хорошо, было ощущение, как будто мы живём в каком-то своём мире, где только близкие друзья».

«Я два раза стоял под дулом пистолета»: Александр Самойленко о ведении бизнеса в 90-х
фото: Александр Самойленко и Максим Суханов/ Источник: соцсети Александра Самойленко

Как и полагается, у клуба была «крыша»: «Они иногда приходили, но я попросил их: ребят, вы не частите, чтобы здесь не было неприятных людей. И они старались не приходить, они нас уважали, мы с Максиком у них проходили под кличкой «артисты». Мы и бизнесом с этой же братвой занимались, пытались зарабатывать деньги. Мы были молодые, внутренний азарт бесстрашия. Помню, мы с Максом делали вид, что мы какие-то авторитеты с Киевского вокзала. Макс играл авторитета, а я его шестерку. Проходило. Заработали денег. Но было страшно. Я под стволом два раза стоял. Взведённым. Я помню ко лбу был приставлен пистолет, но страха не было. Мне казалось, что я уйду от пули, обойдёт меня. Когда я в 99 году попал в аварию, эта внутренняя отвага ушла. Ушла энергия».

«Я два раза стоял под дулом пистолета»: Александр Самойленко о ведении бизнеса в 90-х
фото: Максим Суханов и Александр Самойленко в спектакле "Хлестаков"/ Источник: "7 Дней"

Как и любой уважающий себя бизнесмен, Александр в какой-то момент задумался о переходе в ряды государевых людей: «Я хотел пойти в правительство. Мне денег не дали. А без денег туда не попадёшь. Но у меня была дурацкая идея пойти в депутаты. Почему я хотел? Но я ещё не был артистом, это был 97 год, я тогда занимался тупо бизнесом. И у меня была мысль: раз не быть артистом в кино и театре, надо быть артистом в государстве. Они же там все артисты, в Госдуме».
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:03
... Так время то какое было? Естественно, на многих пушку наставляли. Криминальное время. читать далее>>
№ 8
Лидия Мартин   16.05.2026 - 11:58
... Не стыдно такие вещи говорить?... читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:40
Как послушать, то кто только "не стоял под дулом пистолета в 90-е" и Самойленко оказывается тоже. читать далее>>
№ 6
vikapikaa (Самара)   15.05.2026 - 14:34
Мужик прошёл огонь, воду и медные трубы, а остался собой. Респект. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   14.05.2026 - 13:53
И как на вкус дуло? читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
бизнесвоспоминанияденьги
персоны
Тинатин БаркалаяАлександр СамойленкоМаксим СухановДмитрий Харатьян
театры
Театр им. Евг.Вахтангова

фотографии >>
«Я два раза стоял под дулом пистолета»: Александр Самойленко о ведении бизнеса в 90-х фотографии
«Я два раза стоял под дулом пистолета»: Александр Самойленко о ведении бизнеса в 90-х фотографии
«Я два раза стоял под дулом пистолета»: Александр Самойленко о ведении бизнеса в 90-х фотографии
«Я два раза стоял под дулом пистолета»: Александр Самойленко о ведении бизнеса в 90-х фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?