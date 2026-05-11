«Для семьи это стало кошмаром»: Мартин Шорт впервые рассказал о смерти дочери

11 мая
2026 год

11 мая 2026
76-летний Мартин Шорт впервые публично высказался о гибели своей дочери Кэтрин, которая ушла из жизни в возрасте 42 лет в феврале этого года. В интервью CBS Sunday Morning актёр рассказал, как семья переживает трагедию.

фото: yahoo.com

«Для семьи это стало кошмаром. Но мы пришли к пониманию того, что психические заболевания, как и рак, от которого умерла моя жена, это болезни. И иногда болезни становятся смертельными. Моя дочь долгие годы боролась с тяжёлыми психическими расстройствами — пограничным расстройством личности и другими, и делала всё, что могла, до тех пор, пока не сломалась», — сказал Шорт. По данным офиса судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, причиной смерти Кэтрин стало самоубийство.

Кэтрин была старшей из трёх приёмных детей Шорта и его жены Нэнси Долман, скончавшейся в 2010 году от рака яичников. Кэтрин посвятила карьеру помощи людям с психическими расстройствами.
№ 9
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:05
Я буквально позавчера смотрела с Мартиным Шортом старую-добрую комедию «Из Джунглей в Джунгли»... А тут такое вот узнаю... Ох, даже слов то подходящих нет... Т_Т читать далее>>
№ 8
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:00
Мои глубочайшие соболезнования Мартину...((( читать далее>>
№ 7
vikapikaa (Самара)   15.05.2026 - 14:37
Блин, как же я сочувствую Мартину Шорту... Он не только классный актёр, но и как человек — добряк добрячком. Господи, пусть у него всё в жизни будет хорошо и он сможет пережить такую утрату... читать далее>>
№ 6
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 10:57
Всегда любила и уважала этого комедийного актёра. И я ужасно ему соболезную, что он потерял и жену, и дочь... Сил ему и терпения...:( читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   14.05.2026 - 13:52
Трагедия нереального масштаба. Попробуй пережить в 76 лет столь серьезную утрату. читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

