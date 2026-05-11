«Для семьи это стало кошмаром»: Мартин Шорт впервые рассказал о смерти дочери

76-летний Мартин Шорт впервые публично высказался о гибели своей дочери Кэтрин, которая ушла из жизни в возрасте 42 лет в феврале этого года. В интервью CBS Sunday Morning актёр рассказал, как семья переживает трагедию.
«Для семьи это стало кошмаром. Но мы пришли к пониманию того, что психические заболевания, как и рак, от которого умерла моя жена, это болезни. И иногда болезни становятся смертельными. Моя дочь долгие годы боролась с тяжёлыми психическими расстройствами — пограничным расстройством личности и другими, и делала всё, что могла, до тех пор, пока не сломалась», — сказал Шорт. По данным офиса судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, причиной смерти Кэтрин стало самоубийство.
Кэтрин была старшей из трёх приёмных детей Шорта и его жены Нэнси Долман, скончавшейся в 2010 году от рака яичников. Кэтрин посвятила карьеру помощи людям с психическими расстройствами.
