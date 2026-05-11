«Я не ощущаю возраста»: Егор Корешков о зрелости

11 мая 2026
В конце марта Егор Корешков разменял пятый десяток: актёру исполнилось 40 лет. В интервью журналу «Теленеделя» он рассказал, что отметил день рождения совсем скромно: «У меня не было внутренней потребности устраивать из этого события большой праздник. Наверное, с возрастом начинаешь иначе относиться к датам — они перестают быть чем-то внешним, больше превращаются в повод для внутреннего диалога. Я провёл этот день в кругу самых близких людей, спокойно, без лишней суеты».

фото: Егор Корешков/ Источник: luchgallery.com

По словам артиста, на этом возрастном рубеже он чувствует не тревогу за своё будущее, а скорее ещё больший интерес к жизни: «В 40 лет появляется ощущение определённой опоры внутри. Ты уже многое понял, в чём-то разочаровался, от чего-то отказался, но зато яснее видишь главное. Я не ощущаю возраста как цифры, скорее как накопленный опыт».

фото: Егор Корешков/ Источник: соцсети Егора Корешкова

На вопрос о том, нет ли у него того самого кризиса среднего возраста, о котором модно говорить, актёр ответил философски: «Кризис среднего возраста — это, на мой взгляд, история про несбывшиеся ожидания. Если ты честен с собой и не живёшь чужими сценариями, он проходит мягче. У меня, скорее, не кризис, а переоценка — более спокойная и осознанная».

фото: Егор Корешков/ Источник: соцсети Егора Корешкова

От профессионального выгорания Егора спасают не только паузы между проектами, но и хобби. Он увлекается музыкой (в юности был ударником в рок-группе), живописью и много читает. В январе артист заявил о себе как художник: в галерее «Луч» состоялась выставка его картин. «Живопись для меня всегда была чем-то интимным, не публичным, и решиться показать свои работы — это определённый шаг, даже вызов самому себе. Музыка по-прежнему занимает важное место в моей жизни. Я не всегда нахожу на это время, но периодически возвращаюсь. Это способ выразить то, что не всегда можно сказать словами», — рассказал актёр в интервью.
№ 8
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:29
... Девушкам всегда хочется быть молодыми и красивыми. Поэтому волнуют морщинки, пятнышки, седеющая голова, и т.п. читать далее>>
№ 7
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:05
Важно вообще никогда "не хоронить" своего "внутреннего ребёнка", что вот как раз и делает Егор. Молодец. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:41
"Обновлённые цифры = накопленный опыт" - хорошо сказал, надо будет запомнить. читать далее>>
№ 5
vikapikaa (Самара)   15.05.2026 - 14:38
Мне нравится подход Егора к 40летию: спокойствие, отсутствие суеты, фокус на внутреннем диалоге и близких людях — это зрелая позиция. читать далее>>
№ 4
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 11:02
Обычно мужскую половину возраст не особо заботит и не особо пугает: ну стукнуло 40 — ну и ладушки:) А вот женщины зачастую поддаются стереотипам и не воспринимают возраст, как накопленный опыт, а как пугающую... читать далее>>
мнениеоткровениепсихология
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

