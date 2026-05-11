«Я не ощущаю возраста»: Егор Корешков о зрелости

В конце марта Егор Корешков разменял пятый десяток: актёру исполнилось 40 лет. В интервью журналу «Теленеделя» он рассказал, что отметил день рождения совсем скромно: «У меня не было внутренней потребности устраивать из этого события большой праздник. Наверное, с возрастом начинаешь иначе относиться к датам — они перестают быть чем-то внешним, больше превращаются в повод для внутреннего диалога. Я провёл этот день в кругу самых близких людей, спокойно, без лишней суеты».
фото: Егор Корешков/ Источник: luchgallery.com
По словам артиста, на этом возрастном рубеже он чувствует не тревогу за своё будущее, а скорее ещё больший интерес к жизни: «В 40 лет появляется ощущение определённой опоры внутри. Ты уже многое понял, в чём-то разочаровался, от чего-то отказался, но зато яснее видишь главное. Я не ощущаю возраста как цифры, скорее как накопленный опыт».
На вопрос о том, нет ли у него того самого кризиса среднего возраста, о котором модно говорить, актёр ответил философски: «Кризис среднего возраста — это, на мой взгляд, история про несбывшиеся ожидания. Если ты честен с собой и не живёшь чужими сценариями, он проходит мягче. У меня, скорее, не кризис, а переоценка — более спокойная и осознанная».
От профессионального выгорания Егора спасают не только паузы между проектами, но и хобби. Он увлекается музыкой (в юности был ударником в рок-группе), живописью и много читает. В январе артист заявил о себе как художник: в галерее «Луч» состоялась выставка его картин. «Живопись для меня всегда была чем-то интимным, не публичным, и решиться показать свои работы — это определённый шаг, даже вызов самому себе. Музыка по-прежнему занимает важное место в моей жизни. Я не всегда нахожу на это время, но периодически возвращаюсь. Это способ выразить то, что не всегда можно сказать словами», — рассказал актёр в интервью.
