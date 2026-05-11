«Кинули и меня, и режиссёра»: Алёна Яковлева поссорилась с худруком Театра Сатиры

11 мая 2026
Алёна Яковлева служит в Театре Сатиры более сорока лет. И весь последний сезон она готовилась к премьере спектакля по пьесе Дюрренматта «Визит дамы», которую худрук театра Евгений Герасимов лично предложил ей в качестве юбилейной постановки — 2 июня актрисе исполнится 65 лет. Для работы над спектаклем был приглашён режиссёр Антон Яковлев, распределены роли, назначена дата премьеры в апреле. Однако в последний момент всё отменилось.«Естественно, юбилей депутата, художественного руководителя и народного артиста Герасимова отметили. А мой — нет. Почему? Да просто-напросто все было потрачено на другие спектакли с участием Евгения Владимировича и гонорары других приглашенных артистов, играющих в большинстве этих постановок главные роли», — поделилась Алёна Яковлева в личном блоге.

фото: rg.ru

«Мы с сентября обсуждали эту постановку, Герасимов объявил, мол, будет нечто грандиозное, подключил известного режиссера Антона Яковлева, несколько месяцев шло анонсирование. И в последний момент директор объявил мне, что договор подписывать не будут, денег нет. Получается, попросту кинули и меня, и режиссера, как еще это назвать. В день юбилея я буду играть в спектакле „Пигмалион“, это мой единственный спектакль за 5 последних лет в театре Сатиры. Нет, не то, что я жалуюсь, у меня огромная занятость, по 15-20 спектаклей в месяц на разных площадках», — поделилась со «СтарХитом» Яковлева.

фото: rg.ru

На вопрос о том, не боится ли она увольнения после публичного конфликта с руководством, Алёна ответила: «За что? За то, что я всю жизнь была предана театру? Что за 40 с хвостиком лет я ни разу не нарушила дисциплину? За то, что театр всегда стоял у меня на первом месте? Даже съемки в кино я всегда подстраивала под него. Что в принципе может быть хуже, того, что меня уже лишили работы?» — заключила народная артистка.
№ 30
Ann_M   16.05.2026 - 15:33
Вероятно она посчитала нужным это сделать из-за определенных причин. Если ее выживают с милой улыбкой на лице под предлогом финансирования, зачем скрывать. Ей, в любом случае, виднее, она не маленькая... читать далее>>
№ 29
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:27
Ну и пусть идут лесом, чего переживать. Выносить н всю страну не стоило. Я бы так не делал. читать далее>>
№ 28
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:10
Не понимаю, зачем Алёна Яковлева всё это вынесла на публику? Да, обидно, что спектакль отменили, но разве нельзя было решить вопрос внутри театра? Выносить конфликт на всеобщее обозрение — это неуважение... читать далее>>
№ 27
Аркадий Кондратьев   14.05.2026 - 22:38
... Алена Яковлева с какого тут боку?! Она была замужем за Кириллом Козаковым, у нее только дочь от него. читать далее>>
№ 26
Antea13 (Оренбург)   14.05.2026 - 18:06
... Зато фанатам без мозгов хорошо. Актриса как актриса, без папочки кто ее бы знал? Домогаров хоть концерт хотел, а эта прям личный спектакль! Более достойные актеры не выпендриваются и просто играют... читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

