«Кинули и меня, и режиссёра»: Алёна Яковлева поссорилась с худруком Театра Сатиры

Алёна Яковлева служит в Театре Сатиры более сорока лет. И весь последний сезон она готовилась к премьере спектакля по пьесе Дюрренматта «Визит дамы», которую худрук театра Евгений Герасимов лично предложил ей в качестве юбилейной постановки — 2 июня актрисе исполнится 65 лет. Для работы над спектаклем был приглашён режиссёр Антон Яковлев, распределены роли, назначена дата премьеры в апреле. Однако в последний момент всё отменилось.«Естественно, юбилей депутата, художественного руководителя и народного артиста Герасимова отметили. А мой — нет. Почему? Да просто-напросто все было потрачено на другие спектакли с участием Евгения Владимировича и гонорары других приглашенных артистов, играющих в большинстве этих постановок главные роли», — поделилась Алёна Яковлева в личном блоге.
«Мы с сентября обсуждали эту постановку, Герасимов объявил, мол, будет нечто грандиозное, подключил известного режиссера Антона Яковлева, несколько месяцев шло анонсирование. И в последний момент директор объявил мне, что договор подписывать не будут, денег нет. Получается, попросту кинули и меня, и режиссера, как еще это назвать. В день юбилея я буду играть в спектакле „Пигмалион“, это мой единственный спектакль за 5 последних лет в театре Сатиры. Нет, не то, что я жалуюсь, у меня огромная занятость, по 15-20 спектаклей в месяц на разных площадках», — поделилась со «СтарХитом» Яковлева.
На вопрос о том, не боится ли она увольнения после публичного конфликта с руководством, Алёна ответила: «За что? За то, что я всю жизнь была предана театру? Что за 40 с хвостиком лет я ни разу не нарушила дисциплину? За то, что театр всегда стоял у меня на первом месте? Даже съемки в кино я всегда подстраивала под него. Что в принципе может быть хуже, того, что меня уже лишили работы?» — заключила народная артистка.
