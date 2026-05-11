«Это не было от чистого сердца»: Антон Филипенко признался, что флирт с Ольгой Бузовой был розыгрышем

11 мая
2026 год

11 мая 2026
В 2022 году Антон Филипенко участвовал в реалити-шоу «Звезды в Африке», которое вела Ольга Бузова. На протяжении проекта актёр активно ухаживал за ней, например, дарил цветы и делился едой, и многие восприняли его знаки внимания как проявление настоящих чувств. Однако спустя несколько лет Филипенко раскрыл правду.

«Я думал, она поддержит эту игру. Мне кажется, чуть-чуть она серьёзно стала это всё воспринимать. А это была шутка. Я думал, это прикольно может быть, для шоу это могло быть ещё одной линией. Но оказалось, что плохая затея», — рассказал актёр в интервью телеканалу «Москва24». Однако в амплуа героя-любовника, несмотря на игру с чужими чувствами, Антону комфортно: «Моя территория, я ж ловелас. Думал, можно здесь попробовать потренироваться на Оле. Это не было от чистого сердца».

Сама Бузова в своё время отнеслась к ухаживаниям благосклонно. Она признавалась, что сохранила чечевичную лепёшку, которую ей подарил Филипенко. Гримёры хотели её выбросить, но актриса запретила: «Вдруг мы поженимся — будет что детям рассказывать», — объяснила она.
№ 16
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:07
... Всего скорей. Ведь он точно не птица её полёта. Такой клоун Оли не достоин. читать далее>>
№ 15
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:08
... Да не дурак, а самая настоящая свинья. читать далее>>
№ 14
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 11:07
... Оля, между прочим, умнейшая женщина, добрая, неравнодушная и с хорошо развитой чувственностью. Как раз у неё то всё в порядке и с черепушкой, и с сердцем, которое открыто миру. читать далее>>
№ 13
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 11:05
Потренироваться на Бузовой... Филипенко, ты дурак? Оля человек, а не куколка для тренировок. Совсем уже... читать далее>>
№ 12
Матвей Брикун   14.05.2026 - 13:01
Как можно бегать за Бузовой. Её богатство перекрывается и уходит в минус из-за черепушки. читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
