«Это не было от чистого сердца»: Антон Филипенко признался, что флирт с Ольгой Бузовой был розыгрышем

В 2022 году Антон Филипенко участвовал в реалити-шоу «Звезды в Африке», которое вела Ольга Бузова. На протяжении проекта актёр активно ухаживал за ней, например, дарил цветы и делился едой, и многие восприняли его знаки внимания как проявление настоящих чувств. Однако спустя несколько лет Филипенко раскрыл правду.
«Я думал, она поддержит эту игру. Мне кажется, чуть-чуть она серьёзно стала это всё воспринимать. А это была шутка. Я думал, это прикольно может быть, для шоу это могло быть ещё одной линией. Но оказалось, что плохая затея», — рассказал актёр в интервью телеканалу «Москва24». Однако в амплуа героя-любовника, несмотря на игру с чужими чувствами, Антону комфортно: «Моя территория, я ж ловелас. Думал, можно здесь попробовать потренироваться на Оле. Это не было от чистого сердца».
Сама Бузова в своё время отнеслась к ухаживаниям благосклонно. Она признавалась, что сохранила чечевичную лепёшку, которую ей подарил Филипенко. Гримёры хотели её выбросить, но актриса запретила: «Вдруг мы поженимся — будет что детям рассказывать», — объяснила она.
