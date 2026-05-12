«Мы иногда такую чушь морозим!»: Мария Куликова о съёмках в сериале «Склифосовский»

12 мая 2026
В марте стартовал 13-й сезон медицинского сериала «Склифосовский», в котором Мария Куликова сыграла врача-нейрохирурга Марину Нарочинскую. По совместительству героиня Куликовой ещё и жена доктора Олега Брагина, которого играет один из самых знаменитых российских холостяков Максим Аверин. Зрители когда-то даже поженили актёров, но, по словам Марии, у них платонические отношения. На этой дружбе, наверное, и держится особая "химия", когда актёры в кадре.

В интервью изданию «Теленеделя» актриса рассказала о подготовке к съёмкам 13-го сезона: «Как и всегда, пришлось учить много новых медицинских терминов. Слава богу, память ещё хорошая. Но это действительно самое сложное в сериале. Мне лично приходится иногда просто зазубривать какие-то мудрёные термины».

Актрису удивляет, как врачи запоминают столько сложных медицинских понятий: «Я как-то спрашивала у нашего консультанта, Маши Киселёвой, прекрасного хирурга и замечательного человека: "Как же так? Ведь это всё невозможно!" Она сказала: "Ну что ты! Просто мы на первом курсе учим латынь. Если ты выучила латынь, тебе это легко даётся". Я сказала: "Действительно, какая ерунда, осталось только выучить латынь!"»

Актёры часто имеют дело с незнакомой лексикой, которая после съёмки моментально улетучивается из головы, и без подсказки эти слова уже не вспомнить. Мария рассказала, как это происходит: «Знаете, как бывает? Мы отсняли сцену, и память в одностороннем порядке раз — и обнуляет то, что ты вызубрил и воспроизвёл в кадре, чтобы "чаша памяти" не оказалась переполненной. На площадке звучит: "Ой, подождите-подождите, стоп! Надо ещё дубль!" А ты стоишь и думаешь: "Ребята, а я уже очистила свою оперативную память. Мне снова нужно посмотреть в текст"».

Артистка считает, что способность быстро освобождать память от терминов, которые в жизни не понадобятся, — это специфика актёрской профессии: «Видимо, это какая-то защитная реакция. Особенно в медицинских сериалах, когда тексты специфические и речевые обороты достаточно сложные. А в кадре всё нужно проговаривать уверенно и быстро, ведь для врачей это профессиональная норма. Как говорится, и смех, и грех то, что мы иногда там несём во время съёмок. Бедные наши врачи-консультанты, которые у мониторов пытаются контролировать! Они умирают от смеха, потому что мы иногда в запарке такую чушь морозим! Приходится переснимать».
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:10
... Это когда-нибудь закончится? [нет] читать далее>>
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:24
... Да 100%. Сколько можно снимать уже это...(( читать далее>>
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:33
Ну да, медицинским консультантам остаётся только пожелать терпения. Наверное с каждым новым сезоном Склифа они хватаются за голову. читать далее>>
vikapikaa (Самара)   15.05.2026 - 14:45
Прикол про «оперативную память» меня порвал — это так по&#8209;нашему, будто приложение закрываешь и всё стирается. В целом, сериал норм, смотрю с удовольствием, но иногда прям заметно, что актёры... читать далее>>
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 11:39
Ну что сказать, респект команде за работу с консультантами: видно, что они стараются передать атмосферу реальной больницы. Молодцы. читать далее>>
