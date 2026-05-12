«Невозможно работать над отношениями. Это блеф»: Мария Куликова о браке

12 мая 2026
Мария Куликова, звезда сериалов «Склифосовский» и «Парфюмерша», была замужем за актёром Денисом Матросовым. После развода, по её словам, она больше не помышляла о замужестве, собираясь заниматься работой и воспитанием сына Вани. Однако неожиданно в её жизни случилась ещё одна любовь: в 2023 году актриса в интервью призналась, что тайно вышла замуж. Нынешний супруг актрисы — актёр Виталий Кудрявцев.

фото: Мария Куликова и Денис Матросов/ Источник: "7 Дней"

В беседе с журналисткой издания «Теленеделя» Мария рассказала о своём видении отношений между мужем и женой: «Я как раз не сторонник теории, что брак, семья — это работа, что нужно что-то делать для отношений. У меня к 48 годам есть уже какой-то опыт разных отношений и юношеских, и более зрелых. Так вот, я могу сказать, что невозможно работать над ними. Это блеф! У тебя либо это складывается, либо нет».

фото: Мария Куликова/ Источник: kinopoisk.ru

Актриса так обосновала свою позицию: «Если любви не случилось, ты можешь хоть уработаться, ничего не выйдет. Можешь каждый день покупать вагон цветов и тонны шоколада. Но если тебя не любят или ты не любишь, вся эта видимая активность, которая как бы настроена на то, чтобы воссоздать что-то, реанимировать, заместить чувства, мне кажется, это всё иллюзия. Ребята, это так не работает! Чувство либо есть, либо его нет — вот цемент брака, и никакие симулякры его не заменят».
№ 13
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:09
... Скажу больше, для кого-то и быть родителем — это не счастье, а РАБота. читать далее>>
№ 12
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:23
... Брак не должен быть работой как раз. Лишь в том случае, когда возникли какие-то проблемы, трудности, тогда люди должны проработать всё это, чтобы снова быть счастливыми. p.s.: Сочувствую, если ваш... читать далее>>
№ 11
АЛМ (Москва)   15.05.2026 - 15:05
... Да, Дмитрий, брак это работа, серьезная и постоянная читать далее>>
№ 10
vikapikaa (Самара)   15.05.2026 - 14:44
Позиция Марии понятна, но она слишком чёрно&#8209;белая. Да, если любви нет, то насиловать себя не надо. Но иногда чувства затухают, а потом снова вспыхивают — если люди готовы поговорить, разобраться,... читать далее>>
№ 9
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 11:34
Очаровательно, конечно, но давайте будем честны: «чувства либо есть, либо нет» — это позиция человека, который либо никогда не проходил через кризис в отношениях, либо ему просто повезло. Реальность сложнее.... читать далее>>
Всего сообщений: 13
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

