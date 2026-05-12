«Невозможно работать над отношениями. Это блеф»: Мария Куликова о браке

Мария Куликова и Денис Матросов
В беседе с журналисткой издания «Теленеделя» Мария рассказала о своём видении отношений между мужем и женой: «Я как раз не сторонник теории, что брак, семья — это работа, что нужно что-то делать для отношений. У меня к 48 годам есть уже какой-то опыт разных отношений и юношеских, и более зрелых. Так вот, я могу сказать, что невозможно работать над ними. Это блеф! У тебя либо это складывается, либо нет».
Мария Куликова
Актриса так обосновала свою позицию: «Если любви не случилось, ты можешь хоть уработаться, ничего не выйдет. Можешь каждый день покупать вагон цветов и тонны шоколада. Но если тебя не любят или ты не любишь, вся эта видимая активность, которая как бы настроена на то, чтобы воссоздать что-то, реанимировать, заместить чувства, мне кажется, это всё иллюзия. Ребята, это так не работает! Чувство либо есть, либо его нет — вот цемент брака, и никакие симулякры его не заменят».
