«Я была несчастна»: Хейден Панеттьер рассказала о постродовой депрессии и потере опеки над дочерью от Владимира Кличко

36-летняя Хейден Панеттьер выпустила книгу мемуаров, в которой рассказала о трагических перипетиях своей личной и творческой жизни, которые зловеще сплелись на съёмках сериала «Нэшвилл». Жизнь героини Хейден — проблемной кантри-звезды Джулиетт Барнс — от сезона к сезону всё больше напоминала собственную жизнь актрисы. Своего пика эта схожесть достигла, когда Хейден стала матерью и столкнулась с тяжелейшей постродовой депрессией — в это же время параллельно ей приходилось разыгрывать тот же сценарий в сериале.
В 2014 году актриса родила дочь Кайю Евдокию от Владимира Кличко и столкнулась с тяжелейшей постродовой депрессией, которая осложнялась алкогольной зависимостью. «У меня в голове была красивая картинка будущего материнства. А потом у меня родилась дочь, и я поняла, что что-то идёт не так. К счастью, я никогда не чувствовала злости по отношению к своему ребёнку. Но у меня не было с ней того контакта, который, как я понимала, должен был бы быть. Я всё время была в стрессе и тревоге. И то, как я пыталась с этими эмоциями справиться, не было нормальным. Я была несчастна. Всё время плакала. И хотя алкоголь помогал нервам успокоиться, это депрессант. И в конечном итоге, он лишь ухудшал ситуацию. Влад невероятно меня поддерживал, хотя он не понимал, что со мной происходит. Но и я тоже не понимала. Я не знала ни одного человека, пережившего постродовую депрессию. Никогда даже не слышала о таком явлении. Моя мама и все остальные женщины, окружавшие меня, рассказывали истории, наполненные радостью и любовью. У меня ушло где-то 10 месяцев, чтобы понять, что со мной происходит — и разбиралась я с этим самостоятельно», — рассказала Хейден в интервьюДжею Шетти.
Когда Хейден решилась открыто заговорить о своём состоянии, она тут же лишилась рекламного контракта с компанией Neutrogena, выпускающей средства по уходу за кожей и волосами. Хейден сотрудничала с компанией 10 лет, и в контракте было «Положение о морали», которое налагает определённые ограничения на свободу действий в публичном поле (проще говоря, ты не можешь представлять уважаемый бренд и вести себя при этом плохо и неэкологично). Актриса не предполагала, что честный разговор о постродовой депрессии станет тем самым «репутационным риском», неким аморальным поступком, из-за которого компания перестанет с ней сотрудничать. Но именно так и случилось. «Из всего, на чём меня можно было "поймать", именно это оказалось той самой красной линией — это был шок. В тот момент я осознала, как именно общество относится к женщинам, переживающим постродовую депрессию».
«Люди не понимают, что это не выдумка и не каприз. Это не что-то, через что нам хотелось бы проходить. Мы не врём, когда мы говорим, что что-то не так, и заливаемся слезами без видимой причины. Мы это просто не контролируем. Мы тоже хотим быть со своими детьми и радоваться, чувствуя себя самыми счастливыми людьми в мире», — отметила актриса.
В конечном итоге, опека над Кайей досталась Владимиру Кличко, который увёз дочь на Украину к бабушке и дедушке. «Мысль о том, что я запросто и с лёгким сердцем соглашусь с тем, чтобы отдать своего ребёнка — невероятно далека от реальности. На тот момент я испытывала проблемы с психическим здоровьем. Многие думают, что меня отправили на лечение против моей воли. Но на самом деле я сама приняла это решение. Я знала, что это будет выглядеть ужасно, но я больше не могла так жить. Когда Кайе было два с половиной года, Влад решил, что для неё будет лучше, если он заберет её в Европу. Когда он мне это сказал, я отреагировала очень плохо. Было очень сложно принять тот факт, что мой ребёнок не будет жить со мной каждый день.
Но потом я поняла… Она часто путешествовала между США и Европой, там у неё была семья, друзья, кружки, у неё там уже была жизнь. А я всё ещё разбиралась со своим здоровьем. Я подумала, что это будет очень несправедливо и эгоистично с моей стороны — пытаться выдернуть её из этой жизни. Она прекрасная, говорит на 5 языках, катается на лошадях. И она знает, что у неё два родителя, которые её любят. Я езжу к ней так часто, как могу, и часто созваниваюсь с ней. У нас есть глубокая сильная связь. Несмотря на то, что я не так себе представляла своё материнство, мне повезло, что всё сложилось так, как сложилось. Что она в безопасности. И что у нас есть связь — а ведь я ужасно боялась, что этого не будет, и что мне придётся бороться за то, чтобы у нас были хоть какие-то отношения. Я скучаю по ней, мне хочется её обнимать. Но жизнь сложилась на данный момент вот так. Но я надеюсь, что однажды, когда она вырастет и сможет принимать собственные решения, она приедет ко мне».
С Кличко Хейден сохранила хорошие отношения и отзывается о нём только в комплиментарных выражениях. «Мы до сих пор очень близки. Не многие люди знают меня так хорошо, как он. Мы сохранили любовь и уважение друг к другу, что важно. Я выросла, слушая нелестные отзывы моей мамы о моём папе, и мне было больно слышать унижения в адрес любимого человека. Поэтому мы с Владом ещё давно договорились, что не будем отзываться друг о друге негативно. И придерживаемся этого правила».
