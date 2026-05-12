«Я была несчастна»: Хейден Панеттьер рассказала о постродовой депрессии и потере опеки над дочерью от Владимира Кличко

12 мая
2026 год

12 мая 2026
36-летняя Хейден Панеттьер выпустила книгу мемуаров, в которой рассказала о трагических перипетиях своей личной и творческой жизни, которые зловеще сплелись на съёмках сериала «Нэшвилл». Жизнь героини Хейден — проблемной кантри-звезды Джулиетт Барнс — от сезона к сезону всё больше напоминала собственную жизнь актрисы. Своего пика эта схожесть достигла, когда Хейден стала матерью и столкнулась с тяжелейшей постродовой депрессией — в это же время параллельно ей приходилось разыгрывать тот же сценарий в сериале.

фото: соцсети Хейден Панеттьер

В 2014 году актриса родила дочь Кайю Евдокию от Владимира Кличко и столкнулась с тяжелейшей постродовой депрессией, которая осложнялась алкогольной зависимостью. «У меня в голове была красивая картинка будущего материнства. А потом у меня родилась дочь, и я поняла, что что-то идёт не так. К счастью, я никогда не чувствовала злости по отношению к своему ребёнку. Но у меня не было с ней того контакта, который, как я понимала, должен был бы быть. Я всё время была в стрессе и тревоге. И то, как я пыталась с этими эмоциями справиться, не было нормальным. Я была несчастна. Всё время плакала. И хотя алкоголь помогал нервам успокоиться, это депрессант. И в конечном итоге, он лишь ухудшал ситуацию. Влад невероятно меня поддерживал, хотя он не понимал, что со мной происходит. Но и я тоже не понимала. Я не знала ни одного человека, пережившего постродовую депрессию. Никогда даже не слышала о таком явлении. Моя мама и все остальные женщины, окружавшие меня, рассказывали истории, наполненные радостью и любовью. У меня ушло где-то 10 месяцев, чтобы понять, что со мной происходит — и разбиралась я с этим самостоятельно», — рассказала Хейден в интервью Джею Шетти.

фото: Хейден и Джей Шетти/ Источник: соцсети Хейден Панеттьер

Когда Хейден решилась открыто заговорить о своём состоянии, она тут же лишилась рекламного контракта с компанией Neutrogena, выпускающей средства по уходу за кожей и волосами. Хейден сотрудничала с компанией 10 лет, и в контракте было «Положение о морали», которое налагает определённые ограничения на свободу действий в публичном поле (проще говоря, ты не можешь представлять уважаемый бренд и вести себя при этом плохо и неэкологично). Актриса не предполагала, что честный разговор о постродовой депрессии станет тем самым «репутационным риском», неким аморальным поступком, из-за которого компания перестанет с ней сотрудничать. Но именно так и случилось. «Из всего, на чём меня можно было "поймать", именно это оказалось той самой красной линией — это был шок. В тот момент я осознала, как именно общество относится к женщинам, переживающим постродовую депрессию».

фото: Владимир, Хейден и Кайя/ Источник: People.com

«Люди не понимают, что это не выдумка и не каприз. Это не что-то, через что нам хотелось бы проходить. Мы не врём, когда мы говорим, что что-то не так, и заливаемся слезами без видимой причины. Мы это просто не контролируем. Мы тоже хотим быть со своими детьми и радоваться, чувствуя себя самыми счастливыми людьми в мире», — отметила актриса.

В конечном итоге, опека над Кайей досталась Владимиру Кличко, который увёз дочь на Украину к бабушке и дедушке. «Мысль о том, что я запросто и с лёгким сердцем соглашусь с тем, чтобы отдать своего ребёнка — невероятно далека от реальности. На тот момент я испытывала проблемы с психическим здоровьем. Многие думают, что меня отправили на лечение против моей воли. Но на самом деле я сама приняла это решение. Я знала, что это будет выглядеть ужасно, но я больше не могла так жить. Когда Кайе было два с половиной года, Влад решил, что для неё будет лучше, если он заберет её в Европу. Когда он мне это сказал, я отреагировала очень плохо. Было очень сложно принять тот факт, что мой ребёнок не будет жить со мной каждый день.

фото: Владимир с Кайей/ Источник: соцсети Хейден Панеттьер

Но потом я поняла… Она часто путешествовала между США и Европой, там у неё была семья, друзья, кружки, у неё там уже была жизнь. А я всё ещё разбиралась со своим здоровьем. Я подумала, что это будет очень несправедливо и эгоистично с моей стороны — пытаться выдернуть её из этой жизни. Она прекрасная, говорит на 5 языках, катается на лошадях. И она знает, что у неё два родителя, которые её любят. Я езжу к ней так часто, как могу, и часто созваниваюсь с ней. У нас есть глубокая сильная связь. Несмотря на то, что я не так себе представляла своё материнство, мне повезло, что всё сложилось так, как сложилось. Что она в безопасности. И что у нас есть связь — а ведь я ужасно боялась, что этого не будет, и что мне придётся бороться за то, чтобы у нас были хоть какие-то отношения. Я скучаю по ней, мне хочется её обнимать. Но жизнь сложилась на данный момент вот так. Но я надеюсь, что однажды, когда она вырастет и сможет принимать собственные решения, она приедет ко мне».

фото: Хейден и Владимир/ Источник: соцсети Хейден Панеттьер

С Кличко Хейден сохранила хорошие отношения и отзывается о нём только в комплиментарных выражениях. «Мы до сих пор очень близки. Не многие люди знают меня так хорошо, как он. Мы сохранили любовь и уважение друг к другу, что важно. Я выросла, слушая нелестные отзывы моей мамы о моём папе, и мне было больно слышать унижения в адрес любимого человека. Поэтому мы с Владом ещё давно договорились, что не будем отзываться друг о друге негативно. И придерживаемся этого правила».
№ 13
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:22
Как же ребенок. Его появление должно приводить в чувство и наоборот подымать настроение и опустившиеся руки. читать далее>>
№ 12
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:15
Читая статью, мне сразу вспомнилась Бритни Спирс и её послеродовуха. Жёстко было, жёстко... читать далее>>
№ 11
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:36
... Только сегодня по телику кстати показывали сюжет про послеродовую депрессию, как не все мамочки удачно справляются с ней (кто-то умирает, накалывает на себя руки, или просто сбегает). читать далее>>
№ 10
vikapikaa (Самара)   15.05.2026 - 14:42
Читаю историю Хейден и понимаю, сколько женщин тогда страдали (а кто-то и сейчас) в тишине. Хорошо, что сейчас есть такие голоса: они помогают снять клеймо стыда. читать далее>>
№ 9
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 11:29
Браво Хейден за смелость говорить о том, о чём принято молчать. Её история — доказательство, что материнство не всегда «радость и благодать», и это нормально. Общество должно перестать навязывать женщинам... читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

