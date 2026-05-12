«Я им безмерно горжусь»: Мария Куликова рассказала о сыне

12 мая
2026 год

12 мая 2026
На момент развода актёров Марии Куликовой и Дениса Матросова их сыну Ване было всего 4 года. Спустя несколько лет Мария решилась на второе замужество и вступила в брак с актёром Виталием Кудрявцевым. Ваня в тот день стал единственным гостем и свидетелем в загсе, потому что о бракосочетании никто не знал.

фото: Мария Куликова с сыном/ Источник: kp.ru


Сейчас Ивану 14 лет, он увлекается автогонками и ездит с мамой на этапы «Формулы-1». В интервью изданию «Теленеделя» Мария Куликова на вопрос, когда России ждать чемпиона мира «Формулы-1» в лице её сына, ответила: «Увы! К сожалению, не скоро, видимо. Не при Ване будет сказано. Он, конечно, очень старается и регулярно гоняет на треке. Я им безмерно горжусь! Но дело в том, что в этом спорте, чтобы стать лучшим, надо начинать много раньше. Чтобы стать Шумахером, нужно с четырёх лет за руль садиться».

фото: Мария Куликова с сыном/ Источник: tnzvezdy.ru

Мария советует сыну присмотреться к профессии менеджера или инженера в этом виде спорта, ведь он знает, как там всё устроено: «Поэтому, может быть, чемпиона мира у нас не будет, но зато выйдет известный российский менеджер, который будет работать где-нибудь в «Феррари». Он, кстати, частенько критикует её руководство. А я ему говорю: "Критиковать все умеют, это легко. Иди и учись в этом направлении, возглавляй и делай всё, как ты считаешь нужным, чтобы помочь им добиться успеха"».

фото: Мария Куликова с сыном/ Источник: novochag.ru

Помимо поездок, связанных с любимым видом спорта, Ваня ходит с мамой в театр: «Мы пересмотрели практически весь театральный репертуар Москвы и Санкт-Петербурга. Есть безусловные шедевры, когда даже он, несмотря на свой возраст и категоричность, выходя, говорил: "Да, это было круто!" Но добавлял для баланса: "Хорошо, что ты меня уломала посмотреть этот спектакль"».
№ 5
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:28
... Ну, не всегда можно остаться целеньким на таких гонках. Сколько уж случаев то было... читать далее>>
№ 4
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 11:50
Куликова не просто звезда экрана, а крутая мама, которая живёт на полную и тянет сына за собой. Автогонки, «Формула&#8209;1», театры по всей России — ну это реально здоровски. читать далее>>
№ 3
Наталья Мурзина   14.05.2026 - 06:11
Парню 14 лет, а фото всё время выкладывают какие-то детские. Он не растёт что ли?!? )) читать далее>>
№ 2
Angelika77   13.05.2026 - 19:36
... Как раз-таки для мальчика самое нормальное, кто бы не хотел гонять спорткары особенно в подростковом и юношеском возрасте? Тем более если прислушается к советам мамы, то останутся целы и ножки и... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 16:10
Странное пожелание ребенка окунутся в опасный мир гонок. Не факт, что там заработаешь и останешься целым. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
