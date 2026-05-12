«Я им безмерно горжусь»: Мария Куликова рассказала о сыне

Сейчас Ивану 14 лет, он увлекается автогонками и ездит с мамой на этапы «Формулы-1». В интервью изданию «Теленеделя» Мария Куликова на вопрос, когда России ждать чемпиона мира «Формулы-1» в лице её сына, ответила: «Увы! К сожалению, не скоро, видимо. Не при Ване будет сказано. Он, конечно, очень старается и регулярно гоняет на треке. Я им безмерно горжусь! Но дело в том, что в этом спорте, чтобы стать лучшим, надо начинать много раньше. Чтобы стать Шумахером, нужно с четырёх лет за руль садиться».
фото: Мария Куликова с сыном/ Источник: tnzvezdy.ru
Мария советует сыну присмотреться к профессии менеджера или инженера в этом виде спорта, ведь он знает, как там всё устроено: «Поэтому, может быть, чемпиона мира у нас не будет, но зато выйдет известный российский менеджер, который будет работать где-нибудь в «Феррари». Он, кстати, частенько критикует её руководство. А я ему говорю: "Критиковать все умеют, это легко. Иди и учись в этом направлении, возглавляй и делай всё, как ты считаешь нужным, чтобы помочь им добиться успеха"».
фото: Мария Куликова с сыном/ Источник: novochag.ru
Помимо поездок, связанных с любимым видом спорта, Ваня ходит с мамой в театр: «Мы пересмотрели практически весь театральный репертуар Москвы и Санкт-Петербурга. Есть безусловные шедевры, когда даже он, несмотря на свой возраст и категоричность, выходя, говорил: "Да, это было круто!" Но добавлял для баланса: "Хорошо, что ты меня уломала посмотреть этот спектакль"».
обсуждение >>