«Я этого долго была лишена»: Мария Куликова о страсти к путешествиям

13 мая 2026
Мария Куликова не раз признавалась в беседах с журналистами, что обожает путешествия. Даже короткие поездки для неё отличный способ "сменить картинку" и отдохнуть от работы. Путешествия — настоящая страсть актрисы, и она всегда с нетерпением ждёт очередного отпуска.

В интервью изданию «Теленеделя» Мария рассказал, откуда у неё появилась такая любовь к перемене мест: «Я училась в школе в центре Москвы, где у моих одноклассников была невероятная по тем временам возможность путешествовать по миру. Например, у одной моей одноклассницы, прекрасной Марфы Колобовой, папа — известный дирижёр Евгений Колобов. Он очень много летал на гастроли в Италию и брал её с собой. И вот этот маленький комплекс у меня появился, когда ребята приезжали, а мы их дружно расспрашивали: "Ты где была в этот раз?" — "О, я была в Италии. А ты где?" — А я была в Америке". А я такая: "Я — в Поповке, в деревне". Навсегда запомнила их восторженные глаза и удивительные рассказы о тех поездках. Я ведь этого долго была лишена».

Море актриса впервые увидела лет в 20, и то Азовское, даже не Чёрное. Однако и скромные поездки, часто лишённые элементарного комфорта, Марию тоже радовали: «Пансионат "Голубая даль", где, знаете, на этаже даже туалетов не было в корпусах и надо было ходить в отдельное здание. Ну бред! Но даже там я такая довольная была, и всё думала: "Вот это да!" Даже в этих «Голубых далях» я чувствовала себя абсолютно счастливым человеком».

Когда появилась возможность, актриса начала исполнять свои мечты: «Как только стала зарабатывать приличные деньги, я сразу принялась их транжирить на путешествия. Многие недоумевали: "Машину бы себе купила! Ремонт бы сделала". Я говорю: "Не-не-не, ребят, успокойтесь. Это моя тема! Я не хочу машину, я хочу путешествовать"».

Бывший муж Марии, Денис Матросов, даже подарил ей глобус, где подсветкой были отмечены места, которые актриса уже посетила: «Да, эффектно было всё сделано! Там были и Рио-де-Жанейро, и Сибирь, и Америка. То есть можно было воочию убедиться, что я действительно облетела весь земной шар. Но сейчас у меня этого глобуса нет. Возможно, после развода, после переезда, где-то он затерялся. Может, в том доме, где мы когда-то жили, он где-то сохранился».
№ 4
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:16
Ну, круто, что Куликова следует мечтам и не заморачивается на тачках и ремонтах — это прям вайб. И то, что радовалась даже пансионату без удобств, показывает: главное — настрой. читать далее>>
№ 3
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:33
Отличный пример расстановки приоритетов. Человек чётко понимает, что для ценно: не материальные блага, а опыт и впечатления от путешествий. читать далее>>
№ 2
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 12:02
Какая Мария молодец. Не стала слушать этих зануд, которые твердили про машину и ремонт, а вложила деньги в путешествия — и получила целую жизнь приключений и море эмоций. читать далее>>
№ 1
Angelika77   13.05.2026 - 19:27
А сейчас Мария закрывает все свои желания, которые тянулись у неё с детства. Понимаю и принимаю, я бы наверное тоже так сделала, будь на её месте. читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
