«Я этого долго была лишена»: Мария Куликова о страсти к путешествиям

Мария Куликова не раз признавалась в беседах с журналистами, что обожает путешествия. Даже короткие поездки для неё отличный способ "сменить картинку" и отдохнуть от работы. Путешествия — настоящая страсть актрисы, и она всегда с нетерпением ждёт очередного отпуска.
В интервью изданию «Теленеделя» Мария рассказал, откуда у неё появилась такая любовь к перемене мест: «Я училась в школе в центре Москвы, где у моих одноклассников была невероятная по тем временам возможность путешествовать по миру. Например, у одной моей одноклассницы, прекрасной Марфы Колобовой, папа — известный дирижёр Евгений Колобов. Он очень много летал на гастроли в Италию и брал её с собой. И вот этот маленький комплекс у меня появился, когда ребята приезжали, а мы их дружно расспрашивали: "Ты где была в этот раз?" — "О, я была в Италии. А ты где?" — А я была в Америке". А я такая: "Я — в Поповке, в деревне". Навсегда запомнила их восторженные глаза и удивительные рассказы о тех поездках. Я ведь этого долго была лишена».
Море актриса впервые увидела лет в 20, и то Азовское, даже не Чёрное. Однако и скромные поездки, часто лишённые элементарного комфорта, Марию тоже радовали: «Пансионат "Голубая даль", где, знаете, на этаже даже туалетов не было в корпусах и надо было ходить в отдельное здание. Ну бред! Но даже там я такая довольная была, и всё думала: "Вот это да!" Даже в этих «Голубых далях» я чувствовала себя абсолютно счастливым человеком».
Когда появилась возможность, актриса начала исполнять свои мечты: «Как только стала зарабатывать приличные деньги, я сразу принялась их транжирить на путешествия. Многие недоумевали: "Машину бы себе купила! Ремонт бы сделала". Я говорю: "Не-не-не, ребят, успокойтесь. Это моя тема! Я не хочу машину, я хочу путешествовать"».
Бывший муж Марии, Денис Матросов, даже подарил ей глобус, где подсветкой были отмечены места, которые актриса уже посетила: «Да, эффектно было всё сделано! Там были и Рио-де-Жанейро, и Сибирь, и Америка. То есть можно было воочию убедиться, что я действительно облетела весь земной шар. Но сейчас у меня этого глобуса нет. Возможно, после развода, после переезда, где-то он затерялся. Может, в том доме, где мы когда-то жили, он где-то сохранился».
