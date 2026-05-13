«Я ведь не знаю, что было на самом деле»: Ася Борисова о репутации Марата Башарова, избившего двух жён

13 мая 2026
12 мая в столичном кинотеатре "Москва" состоялась закрытая премьера второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь», которое стартует 15 мая на телеканале "Пятница". Одной из пар, принявших участие в проекте, стали Марат Башаров и Ася Борисова, чьи отношения до сих пор вызывают лёгкое недоумение у всех, кто хотя бы поверхностно знаком с историями бывших жён актёра. Тем, кто не знаком, напомним: бывшие жены Башарова Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова подвергались побоям. Шевыркова утверждает, что впервые муж поднял на неё руку, когда она была беременна. Сам Башаров в какой-то момент понял, что смешно отрицать очевидное (особенно когда портрет избитой Архаровой показали в эфире программы "Пусть говорят") и покаялся в интервью Лере Кудрявцевой. Впрочем, как мы видим, ему это ничего не стоило: ни работы, ни отношений.

фото: Марат Башаров и Ася Борисова в реалити-шоу "Ставка на любовь"/ Источник: соцсети каната "Пятница"

Уже в первом выпуске шоу другие участницы проекта задали Асе долгожданный и волнующий всех вопрос: «Ты знала, что это за человек? Ты не испугалась?» Оказалось, что нет, не знала что, видимо, и стало залогом счастья: «Ну, я знала, что он актёр», — ответила Ася. «Когда мы познакомились, с такой любовью его друзья о нём рассказывали. Они говорили: "Не слушай, не читай". И потом, когда вы знакомитесь, то сразу чувствуете: твоё это или нет. Мне сразу легко и комфортно было с ним. Я ни в коем случае, естественно, не поддерживаю, но я ведь не знаю, что было на самом деле. Мы никогда не поднимали эту тему, потому что это осталось в прошлом. Я его люблю и ковырять эту старую болячку — тяжело. Ты либо доверяешь человеку, либо нет. Мы никогда не поднимали эту тему. Что было, то было», — подытожила Ася, заверив своих оппоненток в том, что Марат отличный парень.

№ 10
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:20
У Аси очень здоровая позиция: она не отрицает прошлое, но и не зацикливается на нём. Это признак эмоциональной зрелости — уметь отделять то, что было, от того, что есть сейчас. Она не пытается оправдать... читать далее>>
№ 9
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:35
... Глупцы те, кто считает, что люди не меняются. Человек — не запрограммированная машина и он способен по жизни колоссально меняться, как в лучшую, так и в худшую сторону. читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:29
Я вот тоже например веру в то, что человеку свойственно меняться. Может ради новой любимой Башаров это сделал, по крайней мере остаётся надеяться. читать далее>>
№ 7
vikapikaa (Самара)   15.05.2026 - 14:48
Знаете, я, может, и не одобряю прошлое Марата, но восхищаюсь позицией Аси. Она говорит о доверии и о том, что не хочет «ковырять старую болячку» — это правильно. В жизни всякое бывает, люди могут меняться.... читать далее>>
№ 6
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 12:11
Ася — молодец, что не ведётся на общественное давление и не судит человека по чужим рассказам. Она доверяет своим ощущениям — и это круто. В наше время все так быстро вешают ярлыки, а она просто живёт... читать далее>>
