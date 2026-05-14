«Я порой как ребёнок рядом с ним»: Анастасия Макеева поделилась рецептом счастливого брака

В мае 2021 года актриса Анастасия Макеевавышла замуж в четвёртый раз. До этого события она успела побывать замужем за актёром Петром Кисловым, сыграть свадьбу и развестись с певцом Глебом Матвейчуком, тайно выйти замуж и расстаться с адвокатом Александром Саковичем. Четвёртым мужем актрисы стал бизнесмен Роман Мальков. После замужества Анастасия взяла двойную фамилию: официально она Макеева-Малькова. Этой весной у супругов деревянная свадьба: пять лет совместной жизни. Событие пара отметила с родителями на даче за шашлыком и рыбой на гриле.
фото: Анастасия Макеева с мужем/ Источник: соцсети Анастасии Макеевой
«Ровно пять лет с того самого дня, когда я стала женой этого чудесного человека. Удивительно… Нам столько всего пророчили: что мы быстро расстанемся, что я его выгоню, что мы наскучим друг другу. А получилось наоборот — всё стало только сильнее. С каждым годом всё больше тепла, поддержки, смеха, своих традиций, своих историй… И ощущения, что рядом — действительно твой человек. Да, пока это только деревянная свадьба. Но зачем торопить время? Нам так хорошо вместе. С Днём свадьбы нас! P.S. И я всё равно люблю тебя сильнее», — написала актриса в своём запретграме.
В интервью изданию «Газета.ру» звезда мюзиклов рассказала, что муж — первый человек в её жизни, который искренне ею восхищается: «Он позволяет мне быть женщиной. Быть капризной, наивной, эмоциональной. То есть он всю ответственность перекладывает на себя. И я порой просто как ребёнок рядом с ним. Это чувство, конечно, волшебное и абсолютно ценное, невероятное».
По словам Анастасии, после пяти лет замужества у них с супругом продолжается конфетно-букетный период: «Моё утро по-прежнему начинается с чашечки кофе в постель. До сих пор муж не разрешает мне носить сумки, чемоданы, открывает дверь в машину и подаёт руку. Это не про красивые жесты, а, скорее, про трепетное отношение ко мне как к женщине».
Рецепт счастливого брака, по мнению актрисы, таков: «Это доверие, преданность. Потому что никакие материальные блага, никакой внешний комфорт не могут заменить вот этого внутреннего ощущения безопасности рядом с человеком, когда ты точно знаешь, что тебя не предадут, не обманут, не оставят в трудную минуту».
