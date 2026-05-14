«Я порой как ребёнок рядом с ним»: Анастасия Макеева поделилась рецептом счастливого брака

14 мая
2026 год

14 мая 2026
В мае 2021 года актриса Анастасия Макеева вышла замуж в четвёртый раз. До этого события она успела побывать замужем за актёром Петром Кисловым, сыграть свадьбу и развестись с певцом Глебом Матвейчуком, тайно выйти замуж и расстаться с адвокатом Александром Саковичем. Четвёртым мужем актрисы стал бизнесмен Роман Мальков. После замужества Анастасия взяла двойную фамилию: официально она Макеева-Малькова. Этой весной у супругов деревянная свадьба: пять лет совместной жизни. Событие пара отметила с родителями на даче за шашлыком и рыбой на гриле.

фото: Анастасия Макеева с мужем/ Источник: соцсети Анастасии Макеевой


«Ровно пять лет с того самого дня, когда я стала женой этого чудесного человека. Удивительно… Нам столько всего пророчили: что мы быстро расстанемся, что я его выгоню, что мы наскучим друг другу. А получилось наоборот — всё стало только сильнее. С каждым годом всё больше тепла, поддержки, смеха, своих традиций, своих историй… И ощущения, что рядом — действительно твой человек. Да, пока это только деревянная свадьба. Но зачем торопить время? Нам так хорошо вместе. С Днём свадьбы нас! P.S. И я всё равно люблю тебя сильнее», — написала актриса в своём запретграме.

В интервью изданию «Газета.ру» звезда мюзиклов рассказала, что муж — первый человек в её жизни, который искренне ею восхищается: «Он позволяет мне быть женщиной. Быть капризной, наивной, эмоциональной. То есть он всю ответственность перекладывает на себя. И я порой просто как ребёнок рядом с ним. Это чувство, конечно, волшебное и абсолютно ценное, невероятное».

По словам Анастасии, после пяти лет замужества у них с супругом продолжается конфетно-букетный период: «Моё утро по-прежнему начинается с чашечки кофе в постель. До сих пор муж не разрешает мне носить сумки, чемоданы, открывает дверь в машину и подаёт руку. Это не про красивые жесты, а, скорее, про трепетное отношение ко мне как к женщине».

Рецепт счастливого брака, по мнению актрисы, таков: «Это доверие, преданность. Потому что никакие материальные блага, никакой внешний комфорт не могут заменить вот этого внутреннего ощущения безопасности рядом с человеком, когда ты точно знаешь, что тебя не предадут, не обманут, не оставят в трудную минуту».
№ 8
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:29
Анастасия так расписывает своё счастье, будто это учебник по патриархальным отношениям. ЛОЛ. «Позволяет мне быть женщиной» — звучит как снисхождение, а не партнёрство. читать далее>>
№ 7
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:50
Пять лет вместе — это норм срок, особенно после четырёх браков. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:15
... Никто ее не бойкотирует. И с чего. Насчет любви, по чесноку или нет,. вопрос такой. До конца не понятный. читать далее>>
№ 5
Аурелия Санти   15.05.2026 - 14:28
Живет с ним, потому что он слабее и ее обслуживает. Прежние мужья сами по себе были личностью. А этот устраивает ее во всем: поет с ней, кофе в постель, убирает, стирает и мотыжит. последний муж добрался... читать далее>>
№ 4
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 12:39
Не побоялась четырёх браков, не испугалась осуждения, а нашла своё счастье. Поздравляю:) читать далее>>
Всего сообщений: 8
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
