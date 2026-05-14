«Разрыв с Родиной он переживал тяжело»: Жена Дмитрия Назарова попросила у Вячеслава Володина разрешения вернуться в Россию

Новостной телеграм-канал Mash опубликовал фотографии «покаянного» письма супруги Дмитрия НазароваОльги Васильевой, адресованного председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. В письме Васильева перечисляет творческие заслуги мужа перед Отечеством и по сути просит позволения вернуться в Россию (а точнее гарантии от уголовных и иных преследований).
В 2022 году Назаров отреагировал на спецоперацию серией коротких видео, в которых он зачитывал стихи собственного сочинения, написанные на злобу дня. В январе 2023 актёров уволили из MXT им. Чехова (Назаров назвал это «показательной поркой»), после чего они приняли решение уехать во Францию, где у них имеется недвижимость с 2013 года. Спустя три года жизни во Франции супруги, по слухам, были вынуждены продать квартиру в Каннах, поскольку концерты и спектакли не приносят желаемых заработков. И тут их заела тоска по Родине.
«За годы своего вынужденного отсутствия мой супруг не поддался давлению так называемой оппозиционной среды в изгнании, которая нередко подталкивала людей культуры к публичным политическим жестам, резким заявлениям и действиям, способным повлечь правовые последствия», — заверяет Васильева Вячеслава Володина, отметив что упомянутая оппозиция разобщена и представлена подозрительными людьми, не вызывающими доверия. По словам Васильевой, Дмитрий проявил стойкость и ни словом, ни делом, ни монетой не поддержал армию противника и прочие структур, «деятельность которых может быть расценена как враждебная».
По словам Васильевой, побудительным мотивом к написанию письма стало ухудшающееся душевное состояние Дмитрия. «Я пишу Вам именно как жена. Я каждый день вижу, как человек, который всю жизнь жил сценой и зрителем, тяжело переживает разрыв с ними», — продолжает Ольга. «В последние годы Дмитрий серьёзно болел. Это было связано не только с физическим состоянием. Разрыв с Родиной, со сценой, с привычным ритмом жизни он переживал особенно тяжело. Отдельно стоит отметить, что качество медицинского обслуживания во Франции заметно ниже российских стандартов — и это лишь усиливало ощущение оторванности и внутреннего одиночества. Ему всё чаще казалось, что даже там, где всё выстроено правильно и профессионально, не хватает самого главного — душевного участия, человеческого тепла, без которого любое лечение становится пустым […]
Он победил болезнь, потому что верил — он ещё увидит Москву. Её улицы, её свет, её небо. Потому что верил, что ещё выйдет на сцену и услышит дыхание зала. Потому что знал: пока у человека есть надежда вернуться домой — он жив».
Разлука укрепляет чувства и отрезвляет мысли: за годы жизни на Лазурном берегу Дмитрий, по словам жены, ясно понял, что навязываемые извне нарративы не совпадают с его системой координат. Также Ольга прояснила ситуацию с увольнением из МХТ, о которой Дмитрий достаточно подробно высказался в том духе, что Хабенский действовал неохотно и под явным давлением сверху. У Ольги немного другая версия произошедшего: это была внутренняя театральная интрига. Воспользовавшись удобным случаем (критические высказывания актёра) администрация театра решила свести с ним старые счёты и избавиться от сильной фигуры, которая имеет собственный вес и любовь зала.
В завершении письма, Ольга Васильева попросила адресата посодействовать возвращению Дмитрия Назарова в Россию и к работе на сцене (в Москве). А также защитить его от «репутационного и правового давления».
