«Разрыв с Родиной он переживал тяжело»: Жена Дмитрия Назарова попросила у Вячеслава Володина разрешения вернуться в Россию

14 мая
2026 год

14 мая 2026
Новостной телеграм-канал Mash опубликовал фотографии «покаянного» письма супруги Дмитрия Назарова Ольги Васильевой, адресованного председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. В письме Васильева перечисляет творческие заслуги мужа перед Отечеством и по сути просит позволения вернуться в Россию (а точнее гарантии от уголовных и иных преследований).

фото: соцсети Дмитрия Назарова

В 2022 году Назаров отреагировал на спецоперацию серией коротких видео, в которых он зачитывал стихи собственного сочинения, написанные на злобу дня. В январе 2023 актёров уволили из MXT им. Чехова (Назаров назвал это «показательной поркой»), после чего они приняли решение уехать во Францию, где у них имеется недвижимость с 2013 года. Спустя три года жизни во Франции супруги, по слухам, были вынуждены продать квартиру в Каннах, поскольку концерты и спектакли не приносят желаемых заработков. И тут их заела тоска по Родине.

фото: соцсети Дмитрия Назарова

«За годы своего вынужденного отсутствия мой супруг не поддался давлению так называемой оппозиционной среды в изгнании, которая нередко подталкивала людей культуры к публичным политическим жестам, резким заявлениям и действиям, способным повлечь правовые последствия», — заверяет Васильева Вячеслава Володина, отметив что упомянутая оппозиция разобщена и представлена подозрительными людьми, не вызывающими доверия. По словам Васильевой, Дмитрий проявил стойкость и ни словом, ни делом, ни монетой не поддержал армию противника и прочие структур, «деятельность которых может быть расценена как враждебная».

фото: соцсети Дмитрия Назарова

По словам Васильевой, побудительным мотивом к написанию письма стало ухудшающееся душевное состояние Дмитрия. «Я пишу Вам именно как жена. Я каждый день вижу, как человек, который всю жизнь жил сценой и зрителем, тяжело переживает разрыв с ними», — продолжает Ольга. «В последние годы Дмитрий серьёзно болел. Это было связано не только с физическим состоянием. Разрыв с Родиной, со сценой, с привычным ритмом жизни он переживал особенно тяжело. Отдельно стоит отметить, что качество медицинского обслуживания во Франции заметно ниже российских стандартов — и это лишь усиливало ощущение оторванности и внутреннего одиночества. Ему всё чаще казалось, что даже там, где всё выстроено правильно и профессионально, не хватает самого главного — душевного участия, человеческого тепла, без которого любое лечение становится пустым […]
Он победил болезнь, потому что верил — он ещё увидит Москву. Её улицы, её свет, её небо. Потому что верил, что ещё выйдет на сцену и услышит дыхание зала. Потому что знал: пока у человека есть надежда вернуться домой — он жив».

фото: Спектакль "Чёрт знает что"/ Источник: соцсети Дмитрия Назарова

Разлука укрепляет чувства и отрезвляет мысли: за годы жизни на Лазурном берегу Дмитрий, по словам жены, ясно понял, что навязываемые извне нарративы не совпадают с его системой координат. Также Ольга прояснила ситуацию с увольнением из МХТ, о которой Дмитрий достаточно подробно высказался в том духе, что Хабенский действовал неохотно и под явным давлением сверху. У Ольги немного другая версия произошедшего: это была внутренняя театральная интрига. Воспользовавшись удобным случаем (критические высказывания актёра) администрация театра решила свести с ним старые счёты и избавиться от сильной фигуры, которая имеет собственный вес и любовь зала.

В завершении письма, Ольга Васильева попросила адресата посодействовать возвращению Дмитрия Назарова в Россию и к работе на сцене (в Москве). А также защитить его от «репутационного и правового давления».

фото: Письмо Ольги Васильевой/ Источник: Mash
№ 29
Сердечко   16.05.2026 - 20:23
А всё, свадьба отплясала, отгуляла и разъехались по домам. Теперь пусть живут на пенсию. читать далее>>
№ 28
дед Банзай   16.05.2026 - 18:44
Эта хитрость вперёд них родилась: типа, жена то ли просит, то ли не просит, а сам фигурант - автор мерзких антироссийских стишков, которые сам же лично смачно-нравоучительно изрыгал на видео вовсе не под... читать далее>>
№ 27
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:49
История про тоску по Родине, про борьбу с болезнью и веру в возвращение — это же прямо про силу духа и надежду. Понимаю желание жены Дмитрия защитить его: он ведь артист до мозга костей, сцена — его жизнь.... читать далее>>
№ 26
Елена Мухина   16.05.2026 - 10:04
... Это они- то "достойные"? Два упыря! Это какое же "несчастье" побудило их покинуть Родину? А какие глубокие чувства побуждали эту парочку поливать помоями свою Родину,без которой... читать далее>>
№ 25
Фаризон (среднеуральск)   16.05.2026 - 00:52
... Никакое не несчастье, а осознанный выбор недалёких людей,думающих,что их будут звать обратно,а вот не вышло,никому они здесь не нужны, вот и бесятся. читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

