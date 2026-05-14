«Каждый год он снова делает мне предложение»: Юлия Топольницкая об отношениях с мужем

фото: Юлия Топольницкая с мужем/ Источник: соцсети Юлии Топольницокй
Игорь и Юлия познакомились во время учёбы. В интервью журналу «Атмосфера» актриса рассказала, как развивались их отношения: «Я съехала от родителей, когда окончила театральную академию. То есть была уже очень взрослой девочкой, в двадцать четыре года. Игорь водил меня на свидания. Я просто влюбилась в него — и всё. А сейчас считаю, что мне и правда очень повезло, потому что Игорь безумно любит жизнь. Я таких людей больше не встречала. Он видит мир в очень позитивных красках, для него нет ничего невозможного. И в нём заложена огромная энергия».
фото: Юлия Топольницкая с мужем/ Источник: соцсети Юлии Топольницокй
Юлия призналась, что кулинарным талантом не обладает, шеф-повара в их семье мужчины: «Игорь очень вкусно готовит и любит это. И мясо, и печёт, и холодец варит. Брат у меня тоже замечательный кулинар. То есть когда я приезжаю в Петербург, меня тоже откармливают. Так что и тут я везунчик».
фото: Юлия Топольницкая с мужем/ Источник: соцсети Юлии Топольницокй
Актёры всегда празднуют годовщину свадьбы. За 10 лет совместной жизни у них сложились личные традиции: «Мы часто делаем друг другу подарки по праздникам и сюрпризы тоже. И оказываем знаки внимания, приглашаем друг друга на свидания. Я считаю, что это обязательно должно быть в отношениях, чтобы напоминать о том, как вы дороги и ценны друг другу. У Игоря есть традиция — каждый год 30 декабря он снова делает мне предложение руки и сердца, дарит кольцо и спрашивает, буду ли я его женой. Так уже десять лет».
обсуждение >>