«Каждый год он снова делает мне предложение»: Юлия Топольницкая об отношениях с мужем

14 мая 2026
Актриса Юлия Топольницкая, известная по сериалу «Москва слезам не верит. Всё только начинается», в мае отметила сразу две важные даты: своё 35-летие и 10 лет совместной жизни с актёром Игорем Чеховым. «Спасибо тебе за то, что ты у меня есть. За то, что ты наполняешь мою жизнь такой любовью и заботой! Ты самый лучший подарочек! Я тебя безумно люблю!» — обратилась актриса к мужу в соцсетях в свой день рождения.

фото: Юлия Топольницкая с мужем/ Источник: соцсети Юлии Топольницокй

Игорь и Юлия познакомились во время учёбы. В интервью журналу «Атмосфера» актриса рассказала, как развивались их отношения: «Я съехала от родителей, когда окончила театральную академию. То есть была уже очень взрослой девочкой, в двадцать четыре года. Игорь водил меня на свидания. Я просто влюбилась в него — и всё. А сейчас считаю, что мне и правда очень повезло, потому что Игорь безумно любит жизнь. Я таких людей больше не встречала. Он видит мир в очень позитивных красках, для него нет ничего невозможного. И в нём заложена огромная энергия».

фото: Юлия Топольницкая с мужем/ Источник: соцсети Юлии Топольницокй

Юлия призналась, что кулинарным талантом не обладает, шеф-повара в их семье мужчины: «Игорь очень вкусно готовит и любит это. И мясо, и печёт, и холодец варит. Брат у меня тоже замечательный кулинар. То есть когда я приезжаю в Петербург, меня тоже откармливают. Так что и тут я везунчик».

фото: Юлия Топольницкая с мужем/ Источник: соцсети Юлии Топольницокй

Актёры всегда празднуют годовщину свадьбы. За 10 лет совместной жизни у них сложились личные традиции: «Мы часто делаем друг другу подарки по праздникам и сюрпризы тоже. И оказываем знаки внимания, приглашаем друг друга на свидания. Я считаю, что это обязательно должно быть в отношениях, чтобы напоминать о том, как вы дороги и ценны друг другу. У Игоря есть традиция — каждый год 30 декабря он снова делает мне предложение руки и сердца, дарит кольцо и спрашивает, буду ли я его женой. Так уже десять лет».
№ 6
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:30
10 лет вместе — это реально круто, особенно с их ежегодными предложениями руки и сердца. Выглядит мило, да. читать далее>>
№ 5
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:56
... Это называется любовь и наслаждение друг другом. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:09
... Согласен. Придумали свои виртуальные игры, обряд - иногда так называют. Не они первые и не они последние. читать далее>>
№ 3
nord   16.05.2026 - 11:02
Сплошное сюсюканье. читать далее>>
№ 2
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 12:45
Юля и Игорь — ну это прям эталон пары:) Не просто живут вместе, а реально кайфуют друг от друга даже спустя 10 лет. Ежегодные предложения — это не просто жест, это целая философия: «Я всё ещё выбираю тебя».... читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
