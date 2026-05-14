Ольга Васильева и Дмитрий Назаров высмеяли новость о покаянном письме Вячеславу Володину

Утром 14 мая новостной телеграм-канал Mash опубликовал выдержки из письма, написанного (как утверждается на канале) Ольгой Васильевой и адресованное председателю Госдумы Вячеславу Володину. Содержание письма сводится к призыву помочь Дмитрию Назарову беспрепятственно вернуться в Россию и на работу. В этой же публикации утверждается, что редакция канала пыталась взять у Васильевой комментарий, но актриса отказалась.
Зато Ольга дала комментарий телеканалу "Дождь" (признан в России иноагентом и нежелательной организацией), в котором назвала письмо фейком. А позже опубликовала в соцсетях шутливое видео, в котором они с супругом едут на машине якобы в сторону Москвы, получив в ответ на своё "трогательное письмо не менее трогательное разрешение". «Вот мы уже миновали границу с Беларусью, едем по Смоленщине, нам осталось три с половиной часа до МКАДа», — шутит Назаров. «Но шутки в сторорну, поскольку выяснилось, что многие из наших поклонников утеряли чувство юмора и реальностb. Мы едем в Тулонщину, на дегустацию вина наших друзей».
Тем временем на публикацию Mash отреагировал адресат. Вячеслав Володин ответил журналистам, что письма не видел, потому что "оно пока что не поступило". Но на всякий случай записал видео-ответ всем релокантам на будущее: «У нас есть позиция и мы неоднократно её озвучивали. Ничего не поменялось. Тот, кто уехал из России по делам работы или на отдых, всегда может вернуться. Ни у кого нет препятствий для того, чтобы приехать назад. А вот что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам — таких людей ждёт судебное разбирательство».
