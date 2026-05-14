Ольга Васильева и Дмитрий Назаров высмеяли новость о покаянном письме Вячеславу Володину

14 мая
2026 год

14 мая 2026
Утром 14 мая новостной телеграм-канал Mash опубликовал выдержки из письма, написанного (как утверждается на канале) Ольгой Васильевой и адресованное председателю Госдумы Вячеславу Володину. Содержание письма сводится к призыву помочь Дмитрию Назарову беспрепятственно вернуться в Россию и на работу. В этой же публикации утверждается, что редакция канала пыталась взять у Васильевой комментарий, но актриса отказалась.

фото: соцсети Ольги Васильевой

Зато Ольга дала комментарий телеканалу "Дождь" (признан в России иноагентом и нежелательной организацией), в котором назвала письмо фейком. А позже опубликовала в соцсетях шутливое видео, в котором они с супругом едут на машине якобы в сторону Москвы, получив в ответ на своё "трогательное письмо не менее трогательное разрешение". «Вот мы уже миновали границу с Беларусью, едем по Смоленщине, нам осталось три с половиной часа до МКАДа», — шутит Назаров. «Но шутки в сторорну, поскольку выяснилось, что многие из наших поклонников утеряли чувство юмора и реальностb. Мы едем в Тулонщину, на дегустацию вина наших друзей».

фото: телеграм-канал Вячеслава Володина

Тем временем на публикацию Mash отреагировал адресат. Вячеслав Володин ответил журналистам, что письма не видел, потому что "оно пока что не поступило". Но на всякий случай записал видео-ответ всем релокантам на будущее: «У нас есть позиция и мы неоднократно её озвучивали. Ничего не поменялось. Тот, кто уехал из России по делам работы или на отдых, всегда может вернуться. Ни у кого нет препятствий для того, чтобы приехать назад. А вот что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам — таких людей ждёт судебное разбирательство».
№ 78
Pierre Dhalle   16.05.2026 - 21:02
... Я предпочел бы их появление совсем с другой стороны )) читать далее>>
№ 77
Анатолий Петешин   16.05.2026 - 21:01
№ 72 Pierre Dhalle. Поизмельчали ныне Муромцы. Из последних вспомню лишь незабвенную Валерию Ильиничну. читать далее>>
№ 76
дед Банзай   16.05.2026 - 19:51
Отлично - кривой подход убежантов не удался)) читать далее>>
№ 75
Ann_M   16.05.2026 - 19:33
... А вы точно понимаете о чем пишут? Или контекст сообщений вам понять недоступно ? читать далее>>
№ 74
nord   16.05.2026 - 18:27
Скатертью им дорожка. читать далее>>
Всего сообщений: 61
анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
