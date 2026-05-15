«Я ремесленник в профессии, и не стыжусь этого»: Мария Куликова об оценке своих возможностей

15 мая
2026 год

15 мая 2026
Мария Куликова снимается в долгоиграющем сериале «Склифосовский» уже больше 10 лет. Роль нейрохирурга Марины Нарочинской сделала актрису настоящей звездой. К съёмкам приходится зубрить много сложных терминов, но медицинский телехит стал для Марии и финансовой опорой, ведь актёрская занятость нестабильна. Актриса должна была появиться уже в первом сезоне «Склифосовского», но забеременела, поэтому год пришлось пропустить. Её сын Ваня был совсем маленьким, когда мама начала съёмки в саге о медиках.

фото: Мария Куликова. Кадр из сериала «Склифосовский»/ Источник: kinopoisk.ru

В интервью журналу «Теленеделя» Мария призналась, что во время учёбы в Щукинском училище первые курсы держалась на исполнительности и дисциплине: «Я не поцелована каким-то особенным талантом, я это прекрасно понимаю. И понимала уже тогда. Но я очень старалась! Я начинала слабенько. Очень! Первый курс, мне кажется, можно вообще просто вычеркнуть. А вот на втором — это я помню чётко — я поняла, что мне срочно надо что-то предпринять или... менять профессию. И я начала очень энергично наверстывать упущенное».

фото: Мария Куликова/ Источник: kinopoisk.ru

Актриса относится к актёрству как к работе, а не служению: «Я ремесленник в профессии, и не стыжусь говорить так. Я понимаю, что отправляюсь в театр или на съёмочную площадку, в первую очередь, чтобы обеспечить себе и своей семье достойный образ жизни. Всегда на первое место ставлю семью и её интересы. Я не положила свою жизнь на плаху актёрской профессии. Чтобы актёру достичь действительно выдающихся результатов, нужно быть как минимум фанатиком. А я, увы, или, наоборот, к счастью, совсем не фанатик. И всегда в этом честно признаюсь».

фото: Мария Куликова/ Источник: kinopoisk.ru

Мария считает, что любую роль можно "докрутить" и сделать героиню интереснее. Мотивация не отказываться даже от слабых проектов у актрисы при этом простая и понятная: «Знаете, чем я себя в эти моменты утешаю? Думаю, что вдруг Ваня у меня вырастет и станет каким-то супергением. Что я вот этим своим трудом, достаточно рутинным, смогу создать ему хороший задел на будущее. Вдруг он второй пенициллин изобретёт или в космос полетит? Поэтому у меня к себе вообще нет вопросов».
№ 3
Ануш Геворкян   16.05.2026 - 16:33
Мне прям не приятно было читать про то, что актёрство — просто работа. Профессия должна быть призванием, служением искусству, а не тупо способом заработка. Мария будто обесценивает саму суть творчества,... читать далее>>
№ 2
Лидия Мартин   16.05.2026 - 12:57
Очень мне нравится Мария. Такая простая, настоящая, без пафоса. читать далее>>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   15.05.2026 - 12:53
Куликова из себя недосягаемую звезду, а честно говорит: я работаю, чтобы жить и семью обеспечивать. И этот её подход к ролям — «докрутить, сделать интереснее» — это профессионализм с большой буквы. Не... читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

