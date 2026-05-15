«Я ремесленник в профессии, и не стыжусь этого»: Мария Куликова об оценке своих возможностей

Мария Куликова снимается в долгоиграющем сериале «Склифосовский» уже больше 10 лет. Роль нейрохирурга Марины Нарочинской сделала актрису настоящей звездой. К съёмкам приходится зубрить много сложных терминов, но медицинский телехит стал для Марии и финансовой опорой, ведь актёрская занятость нестабильна. Актриса должна была появиться уже в первом сезоне «Склифосовского», но забеременела, поэтому год пришлось пропустить. Её сын Ваня был совсем маленьким, когда мама начала съёмки в саге о медиках.
фото: Мария Куликова. Кадр из сериала «Склифосовский»/ Источник: kinopoisk.ru
В интервью журналу «Теленеделя» Мария призналась, что во время учёбы в Щукинском училище первые курсы держалась на исполнительности и дисциплине: «Я не поцелована каким-то особенным талантом, я это прекрасно понимаю. И понимала уже тогда. Но я очень старалась! Я начинала слабенько. Очень! Первый курс, мне кажется, можно вообще просто вычеркнуть. А вот на втором — это я помню чётко — я поняла, что мне срочно надо что-то предпринять или... менять профессию. И я начала очень энергично наверстывать упущенное».
фото: Мария Куликова/ Источник: kinopoisk.ru
Актриса относится к актёрству как к работе, а не служению: «Я ремесленник в профессии, и не стыжусь говорить так. Я понимаю, что отправляюсь в театр или на съёмочную площадку, в первую очередь, чтобы обеспечить себе и своей семье достойный образ жизни. Всегда на первое место ставлю семью и её интересы. Я не положила свою жизнь на плаху актёрской профессии. Чтобы актёру достичь действительно выдающихся результатов, нужно быть как минимум фанатиком. А я, увы, или, наоборот, к счастью, совсем не фанатик. И всегда в этом честно признаюсь».
фото: Мария Куликова/ Источник: kinopoisk.ru
Мария считает, что любую роль можно "докрутить" и сделать героиню интереснее. Мотивация не отказываться даже от слабых проектов у актрисы при этом простая и понятная: «Знаете, чем я себя в эти моменты утешаю? Думаю, что вдруг Ваня у меня вырастет и станет каким-то супергением. Что я вот этим своим трудом, достаточно рутинным, смогу создать ему хороший задел на будущее. Вдруг он второй пенициллин изобретёт или в космос полетит? Поэтому у меня к себе вообще нет вопросов».
обсуждение >>