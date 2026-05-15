«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой

Актёр Алексей Фатеев не участвует в громких кинопроектах и не раздаёт сенсационные интервью. Кинозрителям актёр стал известен по роли в сериале «Счастливый билет», премьера которого состоялась на Первом канале в 2012 году. Именно после этого проекта артиста начали приглашать на кастинги и его карьера пошла в гору.
фото: Алексей Фатеев/ Источник: соцсети Алексея Фатеева
В личной жизни актёра за время пути к известности тоже произошли изменения. В молодости Алексей был женат, от первого брака у него есть дочь Мария. Отношения с первой супругой Алиной стали портиться. В этот период актёр и встретил свою нынешнюю жену, чиновницу Министерства экономразвития Алёну.
фото: Алексей Фатеев с женой/ Источник: соцсети Алексея Фатеева
В интервью изданию «Womanhit» Алексей рассказал, как познакомился с Алёной: «Я иногда занимаюсь ведением мероприятий как ведущий. И там что-то у них в министерстве нужно было провести, какое-то торжественное мероприятие. Там ежегодные награждения грамотами, с выступлением звёзд наших. Естественно, надо было обсудить сценарий, гонорар, какие-то детали. И вот она была представителем своей организации».
фото: Алексей Фатеев с женой/ Источник: соцсети Алексея Фатеева
Как признался Алексей, Алёна произвела на него впечатление, — красивая, умная женщина — но у него и в мыслях не было, что за этим может последовать какое-то личное продолжение, кроме делового общения: «Вероятность встречи между нами, именно в силу разных профессий, была нулевая. И вот эта встреча, передача сценария, и обычные фразы: "Вы свободны ли?", "Могли бы ли?", "Сколько это будет стоить?". Просто какие-то скупые детали по работе. Вдруг — какой-то вопрос, какой-то ответ, более расширенный, чем просто сухая информация. Ну вот, какая-то вовлечённость! И ты начинаешь понимать, что ты интересен человеку немного больше, чем функция».
фото: Алексей Фатеев с женой/ Источник: соцсети Алексея Фатеева
Алексей с Алёной ещё несколько раз встречались, чтобы обсудить дела. А потом мероприятие отменилось, но осталось общение: встречи и разговоры. Стало зарождаться чувство, которое было взаимным: «Это какой-то такой случай, что понимаешь — настало время, настал тот момент! Когда ты чувствуешь какую-то неустроенность, нехватку чего-то. Когда у тебя есть накопленный ресурс нерастраченный. И когда ты готов и сам уделить внимание человеку, позаботиться, и нуждаешься в таком же — внимании, заботе и тепле. И когда на эту благодатную почву вдруг падает какое-то такое зерно, ты понимаешь — вот оно!»
фото: Алексей Фатеев с Машей и Даней/ Источник: соцсети Алексея Фатеева
Актёру пришлось принимать непростое решение: развестись с первой супругой и полностью изменить свою жизнь. В 2017 году они с Алёной поженились, вместе воспитывают её сына Данилу. С дочерью Машей Алексею удалось сохранить тёплые отношения.
обсуждение >>