Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой

15 мая
2026 год

Лайфстайл >>
15 мая 2026
Актёр Алексей Фатеев не участвует в громких кинопроектах и не раздаёт сенсационные интервью. Кинозрителям актёр стал известен по роли в сериале «Счастливый билет», премьера которого состоялась на Первом канале в 2012 году. Именно после этого проекта артиста начали приглашать на кастинги и его карьера пошла в гору.

«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой
фото: Алексей Фатеев/ Источник: соцсети Алексея Фатеева


В личной жизни актёра за время пути к известности тоже произошли изменения. В молодости Алексей был женат, от первого брака у него есть дочь Мария. Отношения с первой супругой Алиной стали портиться. В этот период актёр и встретил свою нынешнюю жену, чиновницу Министерства экономразвития Алёну.

«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой
фото: Алексей Фатеев с женой/ Источник: соцсети Алексея Фатеева


В интервью изданию «Womanhit» Алексей рассказал, как познакомился с Алёной: «Я иногда занимаюсь ведением мероприятий как ведущий. И там что-то у них в министерстве нужно было провести, какое-то торжественное мероприятие. Там ежегодные награждения грамотами, с выступлением звёзд наших. Естественно, надо было обсудить сценарий, гонорар, какие-то детали. И вот она была представителем своей организации».

«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой
фото: Алексей Фатеев с женой/ Источник: соцсети Алексея Фатеева

Как признался Алексей, Алёна произвела на него впечатление, — красивая, умная женщина — но у него и в мыслях не было, что за этим может последовать какое-то личное продолжение, кроме делового общения: «Вероятность встречи между нами, именно в силу разных профессий, была нулевая. И вот эта встреча, передача сценария, и обычные фразы: "Вы свободны ли?", "Могли бы ли?", "Сколько это будет стоить?". Просто какие-то скупые детали по работе. Вдруг — какой-то вопрос, какой-то ответ, более расширенный, чем просто сухая информация. Ну вот, какая-то вовлечённость! И ты начинаешь понимать, что ты интересен человеку немного больше, чем функция».

«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой
фото: Алексей Фатеев с женой/ Источник: соцсети Алексея Фатеева

Алексей с Алёной ещё несколько раз встречались, чтобы обсудить дела. А потом мероприятие отменилось, но осталось общение: встречи и разговоры. Стало зарождаться чувство, которое было взаимным: «Это какой-то такой случай, что понимаешь — настало время, настал тот момент! Когда ты чувствуешь какую-то неустроенность, нехватку чего-то. Когда у тебя есть накопленный ресурс нерастраченный. И когда ты готов и сам уделить внимание человеку, позаботиться, и нуждаешься в таком же — внимании, заботе и тепле. И когда на эту благодатную почву вдруг падает какое-то такое зерно, ты понимаешь — вот оно!»

«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой
фото: Алексей Фатеев с Машей и Даней/ Источник: соцсети Алексея Фатеева

Актёру пришлось принимать непростое решение: развестись с первой супругой и полностью изменить свою жизнь. В 2017 году они с Алёной поженились, вместе воспитывают её сына Данилу. С дочерью Машей Алексею удалось сохранить тёплые отношения.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Счастливый билет» >>
«Побег в неизвестность»
«Сезон дождей». ТВ-ролик
«Курортный роман-2»
«Девятый вал»
«Перекресток». ТВ-ролик

обсуждение >>
№ 6
Лора Серова   16.05.2026 - 19:28
Интересный он актер. И как артист, и внешне. И дочка красивая. Об остальных впечатлениях не буду, а то вдруг бан) читать далее>>
№ 5
Лидия Мартин   16.05.2026 - 13:00
Как романтично))) Сначала просто работа, сценарии, гонорары, а потом — раз! — и что&#8209;то щёлкнуло. Так обычно только в кинчиках бывает, а тут — в жизни) читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:07
Всегда путал с Евгением Дятловым. Правда, если сопоставить фотографии разница существенная. читать далее>>
№ 3
dante_dragonfly   16.05.2026 - 07:44
Чиновница+актер- это как донор+реципиент. В принципе, обычное дело. Только не пойму, а зачем об этом рассказывать на портале, который больше о профессиональной деятельности. "Удачный" брак улучшил... читать далее>>
№ 2
Alice127   16.05.2026 - 06:32
Встретил жену, когда был женат... Щас прям расплачусь от умиления. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Алексей Фатеев: «Чувство сыграть нельзя, но можно воспроизвести»
Поиск по меткам
любовьоткровение
персоны
Алексей Фатеев
фильмы
Счастливый билет

фотографии >>
«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой фотографии
«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой фотографии
«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой фотографии
«Вероятность нашей встречи была нулевая»: Алексей Фатеев о знакомстве с женой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?