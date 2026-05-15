Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мы вышли с совершенно пустыми карманами»: Алексей Фатеев рассказал, как подвергся гипнозу

15 мая
2026 год

Лайфстайл >>
15 мая 2026
В начале апреля на платформе «Смотрим» состоялась премьера драмы «Выход», повествующая об особом методе работы психотерапевта-гипнолога Софии Дориной в исполнении Ольги Ломоносовой. Алексей Фатеев сыграл в сериале положительного и романтичного лётчика Константина. Если у Ольги, по её признанию, был просто неудачный опыт общения с психологами, то Алексей в юности, видимо, столкнулся с применением настоящего гипноза.

«Мы вышли с совершенно пустыми карманами»: Алексей Фатеев рассказал, как подвергся гипнозу
фото: Алексей Фатеев/ Источник: соцсети Алексея Фатеева


В беседе с журналисткой издания «Womanhit» актёр рассказал, как их с мамой обманули мошенники: «Когда-то мы с мамой в отрочестве, в конце 80-х — начале 90-х годов, когда люди одевались на рынках, приехали на большой рынок, что-то там купили, какую-то одежду. И вот нас останавливают напёрсточники. Говорят: "Давайте сыграем". И какой-то момент гипноза, мне кажется, был. Потому что стоят зрители и завлекающие, и тут же какие-то цыгане, и какие-то подстрекатели. И я понимаю, что мы попали в такую воронку. И мама даёт им деньги. Хотя мы никогда раньше не участвовали в таких вещах. И всё — купюра куда-то уходит. Кто-то говорит: "Давайте разменяем". И тут же говорят: "Не надо менять, а вот ваша купюра, а это вот размен. И, если вы угадаете, вы заберёте и то, и другое"».

«Мы вышли с совершенно пустыми карманами»: Алексей Фатеев рассказал, как подвергся гипнозу
фото: Алексей Фатеев с мамой/ Источник: соцсети Алексея Фатеева

Первым опомнился Алексей: «Я говорю: "Мама, надо уходить!" В конце концов, мы вышли из этого представления с совершенно пустыми карманами... Деньги, которые оставались после покупок, мы потратили целиком на этих людей. Потом мы сидим в электричке, смотрим друг на друга и не понимаем, что произошло. Это как какое-то наваждение происходит, и ты не понимаешь, что тобой движет».

«Мы вышли с совершенно пустыми карманами»: Алексей Фатеев рассказал, как подвергся гипнозу
фото: Алексей Фатеев/ Источник: соцсети Алексея Фатеева

Актёр считает, что нынешнее мошенничество ещё изощрённее: «По сравнению с тем, что происходит сейчас, когда наши пенсионеры кому-то переводят все свои сбережения под каким-то воздействием, наверное, это злободневная и опасная штука. Например, я запретил маме отвечать на незнакомые номера. Потому что год назад ей позвонили какие-то товарищи якобы из банка. И деньги она благополучно перевела на некий "безопасный счёт". Хорошо, что на карте у неё было немного».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Лидия Мартин   16.05.2026 - 13:04
Очень понятно беспокойство Алексея за маму — и тогда, и сейчас. Он не просто вспоминает прошлое, а делает выводы: помогает маме защититься от новых афер, советует не отвечать на незнакомые номера... И... читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:00
Жаль слышать истории убедительного развода н деньги. Эххх, грустно читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Все психологи “отваливались” от меня»: Ольга Ломоносова рассказала об опыте психотерапии и отношении к здоровью
Поиск по меткам
воспоминанияпсихология
персоны
Ольга ЛомоносоваАлексей Фатеев
фильмы
Выход

фотографии >>
«Мы вышли с совершенно пустыми карманами»: Алексей Фатеев рассказал, как подвергся гипнозу фотографии
«Мы вышли с совершенно пустыми карманами»: Алексей Фатеев рассказал, как подвергся гипнозу фотографии
«Мы вышли с совершенно пустыми карманами»: Алексей Фатеев рассказал, как подвергся гипнозу фотографии
«Мы вышли с совершенно пустыми карманами»: Алексей Фатеев рассказал, как подвергся гипнозу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?