«Мы вышли с совершенно пустыми карманами»: Алексей Фатеев рассказал, как подвергся гипнозу

В начале апреля на платформе «Смотрим» состоялась премьера драмы «Выход», повествующая об особом методе работы психотерапевта-гипнолога Софии Дориной в исполнении Ольги Ломоносовой. Алексей Фатеев сыграл в сериале положительного и романтичного лётчика Константина. Если у Ольги, по её признанию, был просто неудачный опыт общения с психологами, то Алексей в юности, видимо, столкнулся с применением настоящего гипноза.
В беседе с журналисткой издания «Womanhit» актёр рассказал, как их с мамой обманули мошенники: «Когда-то мы с мамой в отрочестве, в конце 80-х — начале 90-х годов, когда люди одевались на рынках, приехали на большой рынок, что-то там купили, какую-то одежду. И вот нас останавливают напёрсточники. Говорят: "Давайте сыграем". И какой-то момент гипноза, мне кажется, был. Потому что стоят зрители и завлекающие, и тут же какие-то цыгане, и какие-то подстрекатели. И я понимаю, что мы попали в такую воронку. И мама даёт им деньги. Хотя мы никогда раньше не участвовали в таких вещах. И всё — купюра куда-то уходит. Кто-то говорит: "Давайте разменяем". И тут же говорят: "Не надо менять, а вот ваша купюра, а это вот размен. И, если вы угадаете, вы заберёте и то, и другое"».
Первым опомнился Алексей: «Я говорю: "Мама, надо уходить!" В конце концов, мы вышли из этого представления с совершенно пустыми карманами... Деньги, которые оставались после покупок, мы потратили целиком на этих людей. Потом мы сидим в электричке, смотрим друг на друга и не понимаем, что произошло. Это как какое-то наваждение происходит, и ты не понимаешь, что тобой движет».
Актёр считает, что нынешнее мошенничество ещё изощрённее: «По сравнению с тем, что происходит сейчас, когда наши пенсионеры кому-то переводят все свои сбережения под каким-то воздействием, наверное, это злободневная и опасная штука. Например, я запретил маме отвечать на незнакомые номера. Потому что год назад ей позвонили какие-то товарищи якобы из банка. И деньги она благополучно перевела на некий "безопасный счёт". Хорошо, что на карте у неё было немного».
