Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел

На второй день 79-го Международного Каннского кинофестиваля состялась премьера фильма Шарлин Буржуа-Таке «Жизнь женщины»
, на которой побывали Деми Мур
, Ханде Эрчел
и Джиллиан Андерсон
.
Этим же вечером по случаю 25-летнего юбилея со дня выхода первого фильма франшизы «Форсаж»
на красную дорожку перед Дворцом фестивалей и конгрессов вышли актёры Вин Дизель
, Мишель Родригес
и Джордана Брюстер
. К ним присоединилась дочь покойного Пола Уокера
Медоу.
14 мая главной премьерой дня стал показ фильма «1949» Павла Павликовского
, на который пришли исполнители главных ролей Аугуст Диль
и Сандра Хюллер
, а также Диана Крюгер
и Сет Роген
.
А на премьере фильма Асгара Фархади «Параллельные истории»
побывали Дилан Спраус
, Венсан Кассель
, Изабель Юппер
, Катрин Денёв
, Пьер Нинэ
и Виржини Эфира
.
15 мая на премьере фильма Гийома Кане «Карма»
появились Марион Котийяр
, Ольга Куриленко
, Одесса Эзайон
и резко похорошевший 72-летний Джон Траволта
в компании дочери Эллы Блю. Траволта привёз на фестиваль свой режиссёрский дебют
, а заодно забрал почётную награду за заслуги перед кинематографом.
