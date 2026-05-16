Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел

16 мая
2026 год

Лайфстайл >>
16 мая 2026
На второй день 79-го Международного Каннского кинофестиваля состялась премьера фильма Шарлин Буржуа-Таке «Жизнь женщины», на которой побывали Деми Мур, Ханде Эрчел и Джиллиан Андерсон.

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Деми Мур/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Ханде Эрчел/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Джиллиан Андерсон/ Источник: Deadline

Этим же вечером по случаю 25-летнего юбилея со дня выхода первого фильма франшизы «Форсаж» на красную дорожку перед Дворцом фестивалей и конгрессов вышли актёры Вин Дизель, Мишель Родригес и Джордана Брюстер. К ним присоединилась дочь покойного Пола Уокера Медоу.

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Джордана Брюстер и Мишель Родригес/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Вин Дизель/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Медоу Уокер/ Источник: Deadline

14 мая главной премьерой дня стал показ фильма «1949» Павла Павликовского, на который пришли исполнители главных ролей Аугуст Диль и Сандра Хюллер, а также Диана Крюгер и Сет Роген.

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Лукаш Жаль, Ханнс Цишлер, Павел Павликовский, Сандра Хюллер и Аугуст Диль/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Диана Крюгер/ Источник: People

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Деми Мур/ Источник: Deadline

А на премьере фильма Асгара Фархади «Параллельные истории» побывали Дилан Спраус, Венсан Кассель, Изабель Юппер, Катрин Денёв, Пьер Нинэ и Виржини Эфира.

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Катрин Денёв/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Барбара Пэлвин и Дилан Спраус/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Венсан Кассель и Нара Баптиста/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Пьер Нинэ/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Виржини Эфира/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Изабель Юппер/ Источник: Deadline

15 мая на премьере фильма Гийома Кане «Карма» появились Марион Котийяр, Ольга Куриленко, Одесса Эзайон и резко похорошевший 72-летний Джон Траволта в компании дочери Эллы Блю. Траволта привёз на фестиваль свой режиссёрский дебют, а заодно забрал почётную награду за заслуги перед кинематографом.

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Марион Котийяр/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Одесса Эзайон/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Ольга Куриленко/ Источник: Deadline

Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел
фото: Джон Траволта с дочерью/ Источник: Deadline
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Форсаж» >>
"Форсаж 6"
«Форсаж 4»
«Видок: Император Парижа»
«Форсаж 5»
«Видок: Охотник на призраков». Трейлер №2

обсуждение >>
№ 2
Лидия Мартин   16.05.2026 - 13:07
Венсан Кассель просто красавчик. С годами прям всё лучше и лучше)) И Джона Траволту рада видеть. А то сто лет его не видела) читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 11:58
Форсаж заслужил внимания на Каннах, когда такое было. Простой, как угол дома, боевик с огромным бюджетом на актеров. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКаннский кинофестивальпремьерастиль
персоны
Джиллиан АндерсонДжордана БрюстерКатрин ДенёвВин ДизельАугуст ДильГийом КанеВенсан КассельЛетиция КастаРайли КиоМарион КотийярДиана КрюгерОльга КуриленкоДжулия Луиз-ДрейфусЭнди МакдауэллДеми МурРут НеггаПьер НинэПавел ПавликовскийСет РогенМишель РодригесДилан СпраусДжон ТраволтаПол УокерАсгар ФархадиСандра ХюллерОдесса ЭзайонХанде ЭрчелВиржини ЭфираИзабель Юппер
фильмы
1949Жизнь женщиныКармаПараллельные историиФорсаж

фотографии >>
Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел фотографии
Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел фотографии
Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел фотографии
Канны-2026: Джон Траволта, Ольга Куриленко и Ханде Эрчел фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?