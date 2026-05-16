«Нужно жить и не сдаваться»: Данила Козловский об «отмене» и возвращении в российское кино

16 мая 2026
30 апреля на платформе Wink состоялась премьера сериала «Первая ракетка», в котором Полина Гухман играет теряющего зрение спортивного гения, а Данила Козловский — её тренера. В интервью изданию «Ведомости» актёр признался, что для него этот сериал — вовсе не о спорте, а о болезненном отсутствии реализованности.

фото: соцсети Данилы Козловского

Самому Даниле хоть и неведомо ощущение потери «драйва» в профессии и жизни, с угрозой нереализованности актёр знаком не понаслышке. Некоторое время Данила был лишён возможности полноценно работать на территории России, но не впадал в уныние. А продолжал работать и развивать идеи на будущее. «У меня был непростой период в последние несколько лет, но нет, я не впадал в депрессию. Я понял, что не могу себе позволить это сделать. Нужно жить и не сдаваться. Поэтому возникли спектакли «Фрэнк», «Чекап», «Бар «Один звонок», кино, которое я снял в Англии, и остальные проекты».

фото: Кадр из сериала "Первая ракетка" (2026)

За время вынужденного перерыва Данила снял свой первый англоязычный фильм (с собой любимым в роли застенчивого музыканта) «Из Лондона с любовью»: «Я вообще очень люблю музыкальное кино. Я фанат музыкальных фильмов и мечтаю снять мюзикл. И вот когда мы стали разговаривать с моим соавтором, англичанином Марком Эстоном...Я с ним познакомился в Лондоне лет восемь, наверное, тому назад. Я знал, что он писатель, драматург, сценарист, музыкант. И мы ещё в 2020 году стали обсуждать возможный совместный проект, как-то неспешно это дело разгонять. Я говорю: «Знаешь, мне кажется, что это может быть маленькая и очень трогательная история». По типу «Однажды» – помните такой прекрасный фильм, ирландский? И когда у меня появилось время, я снял этот фильм. Задача была сделать абсолютно английское кино с английскими артистами, с английской компанией, с английскими продюсерами и партнерами. Чтобы оно было максимально приземлено на ту территорию, но при этом с нашим «наполнением».

Бар «Один звонок» (2023)
фото: Кадр из сериала "Бар «Один звонок»" (2023)

Сейчас, когда время и события нас разделяют, мне кажется, важно пытаться какие-то культурные мостки сохранять. Я вообще уверен – то, чем мы занимаемся, невозможно без общения, без общемирового контекста, иначе это всё становится отдельной песочницей, таким междусобойчиком, когда шансов у стагнации гораздо больше, чем у развития. Меня ведёт желание работать. Работать здесь, в собственной стране, для собственного зрителя. И при этом стараться делать что-то интересное в коллаборации с тамошними профессионалами. Думаю, это более правильно, чем просто вычеркнуть друг друга из жизни».
ЛавандаКрыма (бухта Кино)   16.05.2026 - 16:06
... Уточню и немного поправлю. Про разделённые события - в тексте: "Сейчас, когда время и события нас разделяют, мне кажется, важно пытаться какие-то культурные мостки сохранять." Он пишет... читать далее>>
server69   16.05.2026 - 14:39
Насчет того, что Козловский верил и не сдавался, как-то громко сказано. Насколько я наслышан про возвращения актеров , то без звонка сверху это вряд ли получится. Достаточно вспомнить возвращение Ирины... читать далее>>
«Это уже за гранью»: Данила Козловский ответил на обвинения в дискредитации ВС РФ и уличил во лжи Яну Поплавскую
Полина Гухман, Данила Козловский
Бар «Один звонок», Однажды, Первая ракетка

"Первая ракетка" (2026)
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
