«Нужно жить и не сдаваться»: Данила Козловский об «отмене» и возвращении в российское кино

30 апреля на платформе Wink состоялась премьера сериала «Первая ракетка», в котором Полина Гухман играет теряющего зрение спортивного гения, а Данила Козловский — её тренера. В интервью изданию «Ведомости» актёр признался, что для него этот сериал — вовсе не о спорте, а о болезненном отсутствии реализованности.
фото: соцсети Данилы Козловского
Самому Даниле хоть и неведомо ощущение потери «драйва» в профессии и жизни, с угрозой нереализованности актёр знаком не понаслышке. Некоторое время Данила был лишён возможности полноценно работать на территории России, но не впадал в уныние. А продолжал работать и развивать идеи на будущее. «У меня был непростой период в последние несколько лет, но нет, я не впадал в депрессию. Я понял, что не могу себе позволить это сделать. Нужно жить и не сдаваться. Поэтому возникли спектакли «Фрэнк», «Чекап», «Бар «Один звонок», кино, которое я снял в Англии, и остальные проекты».
фото: Кадр из сериала "Первая ракетка" (2026)
За время вынужденного перерыва Данила снял свой первый англоязычный фильм (с собой любимым в роли застенчивого музыканта) «Из Лондона с любовью»: «Я вообще очень люблю музыкальное кино. Я фанат музыкальных фильмов и мечтаю снять мюзикл. И вот когда мы стали разговаривать с моим соавтором, англичанином Марком Эстоном...Я с ним познакомился в Лондоне лет восемь, наверное, тому назад. Я знал, что он писатель, драматург, сценарист, музыкант. И мы ещё в 2020 году стали обсуждать возможный совместный проект, как-то неспешно это дело разгонять. Я говорю: «Знаешь, мне кажется, что это может быть маленькая и очень трогательная история». По типу «Однажды» – помните такой прекрасный фильм, ирландский? И когда у меня появилось время, я снял этот фильм. Задача была сделать абсолютно английское кино с английскими артистами, с английской компанией, с английскими продюсерами и партнерами. Чтобы оно было максимально приземлено на ту территорию, но при этом с нашим «наполнением».
фото: Кадр из сериала "Бар «Один звонок»" (2023)
Сейчас, когда время и события нас разделяют, мне кажется, важно пытаться какие-то культурные мостки сохранять. Я вообще уверен – то, чем мы занимаемся, невозможно без общения, без общемирового контекста, иначе это всё становится отдельной песочницей, таким междусобойчиком, когда шансов у стагнации гораздо больше, чем у развития. Меня ведёт желание работать. Работать здесь, в собственной стране, для собственного зрителя. И при этом стараться делать что-то интересное в коллаборации с тамошними профессионалами. Думаю, это более правильно, чем просто вычеркнуть друг друга из жизни».
