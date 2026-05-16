«Поля чувствует время, она очень умный человек»: Данила Козловский о Паулине Андреевой

После вынужденного перерыва в работе, связанного с обвинениями в дискредитации ВС РФ, Данила Козловский вернулся в российский театр и кино с целой стопкой проектов. Среди которых — сериал, написанный в соавторстве с Паулиной Андреевой. Этот сериал вырос из комедийной короткометражки «Покупай», которую Данила снял по сценарию Паулины для благотворительного аукциона Action! Сами же актёры и исполнили в ней главные роли.
фото: Паулина Андреева и Данила Козловский/ Источник: sb.by
«Мы поняли, что пришло время сделать из этого полноценный сериал. Поля чувствует время. Этот проект очень про нас – про здесь и сейчас. Про то, как вещи завладевают нашими сердцами и душами и что нам с этим делать. И смешно, и больно на это смотреть, и интересно, и такая немножко альмодоваровская интонация во всём. Я с восторгом работаю с Паулиной, пока мы пишем первый сезон. Мы продолжим наших персонажей. Я и как режиссёр очень хочу это снять», — рассказал артист в интервью изданию "Ведомости".
Данила с Паулиной знакомы ещё со времен фильма «Статус: Свободен». И уже тогда Козловский видел в Паулине потенциал, превышающий её актёрские амбиции. «Я видел, что Поля – очень умный, сложно – в прекрасном смысле слова – устроенный человек, тянущийся к бесконечному совершенствованию. И ограничиться тем, чтобы быть просто актрисой, точно не сможет. Но в какую именно сторону она пойдет, я тогда совершенно не понимал. А потом, когда она сказала, что обучается сценарному делу и прислала свои первые короткометражки и первые сценарии почитать, ну, стало всё понятно».
