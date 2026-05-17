Стася Милославская вышла замуж за Егора Ушакова

17 мая 2026
16 мая Стася Милославская и футболист Егор Ушаков связали себя узами брака в стенах Москвоского областного дворца бракосочетаний №2, доверив организацию торжества свадебному агенствую "Безе". В рекламе которого снялись ещё в начале апреля (видимо, это был бартер). Агентство же опубликовало в своих соцсетях фотографии с торжества, на котором побывали Анфиса Черных, Саша Бортич, Полина Ауг, Филипп Ершов и Кузьма Котрелёв.

фото: Стася Милославская и Егор Ушаков/ Источник: ссоцсети свадебного агентства "Безе"

фото: Стася Милославская и Егор Ушаков/ Источник: соцсети свадебного агентства "Безе"

фото: Стася Милославская, Егор Ушаков и Саша Бортич/ Источник: соцсети свадебного агентства "Безе"

фото: Стася Милославская, Егор Ушаков и Анфиса Черных/ Источник: соцсети свадебного агентства "Безе"

О помолвке Стаси и Егора стало известно год назад. Егор оказался чуть менее импульсивным, чем бывший возлюбленный Стаси Александр Петров, и сделал предложение актрисе спустя целый месяц после знакомства. Причём, проявил фантазию и поставил будущую невесту в такое положение, что она едва ли смогла бы отказаться. Во время концерта Валерия Меладзе в Турции, Егор поднялся на сцену, чтобы спеть с маэстро песню "Актриса", после чего опустился на одно колено и попросил находившуюся за кулисами Стасю стать его женой.

фото: Стася Милославская и подруги невесты/ Источник: соцсети свадебного агентства "Безе"

фото: Стася Милославская и Егор Ушаков/ Источник: соцсети свадебного агентства "Безе"

фото: Стася Милославская и Егор Ушаков/ Источник: соцсети свадебного агентства "Безе"

фото: Стася Милославская и Егор Ушаков/ Источник: соцсети соцсети свадебного агентства "Безе"
№ 3
nord   17.05.2026 - 18:11
Недолго скучала после Петрова. читать далее>>
TanaS   17.05.2026 - 16:12
У моих родителей свадьба была в 1971, и у мамы платье примерно такого же фасона (только без открытой спины) и фата похожая. Даже теплом от этих фото повеяло. Счастья молодоженам! читать далее>>
Киноман1985   17.05.2026 - 12:38
Поздравляю) Честно, думал свадьба уже давно прошла. И про неё забыли. читать далее>>
