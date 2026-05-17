Рыцарь в сияющей фольге: Иван Янковский, Николай Цискаридзе и Олег Меньшиков

Главным культурным событием Москвы этой весной стало возвращениеЮры Борисова на театральную сцену — в роли Гамлета в постановке Андрея Гончарова в стенах МХТ им. Чехова. Интерес к спектаклю достиг такого ажиотажа, что обнаглевшие перекупщики продавали билеты в партер за 200 тысяч рублей. Завышенные ожидания редко оправдываются: публика почувствовала горький привкус разочарования, изрыгнув его в полуанонимных телеграм-каналах. Профессиональные же критики были более благосклонны и отдали должное актёрам.
фото: Спектакль "Гамлет", поклоны/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова
фото: Артисты спектакля "Гамлет"/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова
