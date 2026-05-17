Рыцарь в сияющей фольге: Иван Янковский, Николай Цискаридзе и Олег Меньшиков

17 мая
2026 год

17 мая 2026
Главным культурным событием Москвы этой весной стало возвращение Юры Борисова на театральную сцену — в роли Гамлета в постановке Андрея Гончарова в стенах МХТ им. Чехова. Интерес к спектаклю достиг такого ажиотажа, что обнаглевшие перекупщики продавали билеты в партер за 200 тысяч рублей. Завышенные ожидания редко оправдываются: публика почувствовала горький привкус разочарования, изрыгнув его в полуанонимных телеграм-каналах. Профессиональные же критики были более благосклонны и отдали должное актёрам.

фото: Спектакль "Гамлет", поклоны/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Артисты спектакля "Гамлет"/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

Но как бы там ни было, на премьерных показах был аншлаг, а среди зрителей были замечены Юлия Пересильд, Николай Цискаридзе, Ксения Кутепова, Александр Петров, Алла Сигалова, Станислав Любшин, Константин Райкин, Олег Меньшиков, Ольга Сутулова, Ирина Апексимова, Карен Шахназаров и другие.

фото: Юлия Пересильд/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Карен Шахназаров/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Ирина Апексимова/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Ольга Сутулова/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Константин Райкин/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Иван Янковский/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Николай Цискаридзе/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Олег Меньшиков/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Ксения Кутепова/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Станислав Любшин/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова

фото: Александр и Виктория Петровы/ Источник: соцсети МХТ им. Чехова
№ 1
Валентина В. Орлова.   17.05.2026 - 18:14
А что это Цискаридзе в джинсах и футболке, и небрит? А как же дресс-код? Как будто мимо проходил на базар за картохой читать далее>>
анонс

Скорбим

Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.

