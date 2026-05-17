«Мне так нравится в России»: Тина Стойилкович о своих балканских привычках и интеграции в русскую культуру

17 мая
2026 год

17 мая 2026
Тина Стойилкович, которую в скором времени можно будет увидеть в триллере «Пропасть», зависшей на одном парашюте со Степаном Белозёровым и Марком Эйдельштейном, переехала из Сербии в Россию в 18 лет. И довольно-таки быстро адаптировалась на чужбине, заполучив не только главные роли в сериалах «Москва слезам не верит» и «Многогранники», но и русского жениха Фёдора Федотова. В интервью изданию Peopletalk Тина призналась, что одной из её «сербских» привычек, которую она считает несомненным преимуществом, является смелость.

фото: Кадр из фильма "Пропасть" (2026)

«Я не боюсь быть осужденной или непонятой. Я спокойно отстаиваю свою точку зрения. Есть люди, которые считают, что ты имеешь право свободно выражать мнение, только если чего-то достиг, получил авторитет и статус. Я не считаю, что нужно угождать, но при этом здесь я стала чаще думать о чувствах других людей: не заденут ли кого-то мои слова».

Только в России Тина поняла, что у неё есть балканский темперамент: «Я очень громкая — в Сербии я этого не осознавала, потому что мы все так общаемся. Нет эмоций, которые мне на русском сложно выразить, может, потому что такая эмоциональная профессия. Я говорю свободно, а вот на сербском мне по приезде с непривычки стало сложнее формулировать мысли. Я, конечно, здесь часто чувствую себя иностранкой, но я из тех эмигрантов, которые интегрируются в чужую культуру. Мне так нравится в России, и я хочу здесь работать и строить семью. У меня наверняка и в жизни, и в профессии проявляется балканский темперамент, но я считаю это своим плюсом!»
