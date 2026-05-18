Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской

18 мая
2026 год

Лайфстайл >>
18 мая 2026
На днях в МХТ им. Чехова состоялась громкая премьера спектакля «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова с Юрой Борисовым, Артёмом Быстровым и Аней Чиповской в главных ролях.

«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской
фото: Актёры спектакля / Источник: МХТ им. Чехова

После «Кабалы святош» с Николаем Цискаридзе в роли короля Людовика IV «Гамлет» стал второй громкой премьерой сезона. И перегретая ожиданиями публика потянулась в театр, чтобы посмотреть, как Юра Борисов в костюме из фольги катается по сцене на роликах. Одним из гостей премьеры стал художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков. По обыкновению тактичный Олег Евгеньевич на этот раз не смог сдержаться и опубликовал в соцсетях разгромный эмоциональный отзыв о «Гамлете». Который заставил его задуматься о персональной ответственности артистов за выпускаемые спектакли.

«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской
фото: Олег Меньшиков на премьере спектакля "Гамлет"/ Источник: МХТ им. Чехова

«В последнее время много ходил на спектакли в московские театры и так получилось, что это были в основном спектакли молодых режиссёров. Ну где-то лучше, где-то хуже. Никто не застрахован от провала, никому не гарантирован успех — нормальные театральные ситуации. Последнее, что я увидел, был «Гамлет» в МХТ им. Чехова. Тут не то чтобы нравится — не нравится. Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому и прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище.

«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской
фото: Спектакль "Гамлет"/ Источник: Известия

Меня ещё подстегнул какой-то отклик в сети: что это, оказывается, гениально. Чоо не каждому это дано понять. Что там какие-то, б****, смыслы скрыты, которые только, наверное, сверхпросвещённый ум может постичь. Какие там смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то «невиданная смелость»… Смелость, это что? Когда Клавдий говорит Лаэрту: «Такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать?» Это вот это что ли смелость? Это КВН. Причём сегодняшний, а не тот, лучших лет.

По-моему Генрих Бёлль когда-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны всё-таки уже наказываться по закону. Вы знаете, молодая режиссура из всего огромного режиссёрского лексикона усвоила и зазубрила наизусть только три слова: «Я так вижу». Б****! И всё!

«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской
фото: Спектакль "Гамлет"/ Источник: Известия

Вообще, вся эта моя темпераментная речь — это обращение к артистам. Ребят, а может это мы виноваты? Я сейчас не как худрук, а как артист. Может это с нашего молчаливого согласия рождаются такие спектакли? Мы же как? Если успех — значит, мы красавцы, мы молодцы. А если нет — то это режиссёр, ну что я мог сделать? Мы можем делать, ребята! Конечно, если приходит Андрей Могучий, можно вслепую довериться и идти за ним. Но таких как Могучий — их мало. Может, всё остальное подлежит сомнению? И то, что говорит режиссёр — не есть истина в последней инстанции? Это всего лишь предложение к дискуссии, призыв к диалогу? Может быть, всё-таки нам, артистам, разделить ту ответственность, которую берёт на себя театр, выпуская тот или иной спектакль? И не оставаться в стороне? Ребята, от нас, артистов, очень многое зависит. И давайте об этом не забывать».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Абс   18.05.2026 - 01:35
... Ау, редактор, корректор! Вы есть на этом сайте? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Рыцарь в сияющей фольге: Иван Янковский, Николай Цискаридзе и Олег Меньшиков
«Гамлет, будешь плохо себя вести – закрою в подвал»: дебют Юры Борисова на сцене МХТ им. Чехова
персоны
Юра БорисовАртём БыстровОлег МеньшиковАндрей МогучийКонстантин ХабенскийНиколай ЦискаридзеАнна Чиповская
театры
МХТ им. А.ЧеховаТеатр имени Ермоловой

фотографии >>
«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской фотографии
«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской фотографии
«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской фотографии
«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.

День рождения >>

Игнатий Акрачков
Максим Белбородов
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Марина Поддубная
Аллен Лич
Дайан МакБейн
Мириам Марголис
Роберт Морс
Натаниэль Паркер
Дирк Пэссер
Иссака Савадого
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?