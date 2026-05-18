«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской

фото: Олег Меньшиков на премьере спектакля "Гамлет"/ Источник: МХТ им. Чехова
«В последнее время много ходил на спектакли в московские театры и так получилось, что это были в основном спектакли молодых режиссёров. Ну где-то лучше, где-то хуже. Никто не застрахован от провала, никому не гарантирован успех — нормальные театральные ситуации. Последнее, что я увидел, был «Гамлет» в МХТ им. Чехова. Тут не то чтобы нравится — не нравится. Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому и прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище.
Меня ещё подстегнул какой-то отклик в сети: что это, оказывается, гениально. Чоо не каждому это дано понять. Что там какие-то, б****, смыслы скрыты, которые только, наверное, сверхпросвещённый ум может постичь. Какие там смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то «невиданная смелость»… Смелость, это что? Когда Клавдий говорит Лаэрту: «Такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать?» Это вот это что ли смелость? Это КВН. Причём сегодняшний, а не тот, лучших лет.
По-моему Генрих Бёлль когда-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны всё-таки уже наказываться по закону. Вы знаете, молодая режиссура из всего огромного режиссёрского лексикона усвоила и зазубрила наизусть только три слова: «Я так вижу». Б****! И всё!
Вообще, вся эта моя темпераментная речь — это обращение к артистам. Ребят, а может это мы виноваты? Я сейчас не как худрук, а как артист. Может это с нашего молчаливого согласия рождаются такие спектакли? Мы же как? Если успех — значит, мы красавцы, мы молодцы. А если нет — то это режиссёр, ну что я мог сделать? Мы можем делать, ребята! Конечно, если приходит Андрей Могучий, можно вслепую довериться и идти за ним. Но таких как Могучий — их мало. Может, всё остальное подлежит сомнению? И то, что говорит режиссёр — не есть истина в последней инстанции? Это всего лишь предложение к дискуссии, призыв к диалогу? Может быть, всё-таки нам, артистам, разделить ту ответственность, которую берёт на себя театр, выпуская тот или иной спектакль? И не оставаться в стороне? Ребята, от нас, артистов, очень многое зависит. И давайте об этом не забывать».
